Elon Musk Üniversitesi? Ünlü milyarder kendi üniversitesini kuruyor

Tam Boyutta Gör Bloomberg tarafından elde edilen vergi dosyalarına göre Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ABD'nin Teksas eyaletinin Austin şehrinde bir üniversitenin inşasını finanse etmeyi planlıyor. Kurulacak olan eğitim kurumuna 100 milyon dolar kaynak aktarılacağı belirtiliyor. Eğitim kurumunun üst düzey eğitimi merkeze alacağı da belirtilenler arasında yer alıyor.

Musk, üniversite kuruyor

Vergiden muafiyet statüsü talep edilen başvuruya göre kuruluş, üniversiteden önce 50 kişilik STEM odaklı bir ilk ve ortaokul açmayı planlıyor; bu okul "en üst düzeyde eğitime adanmış" olacak. Okulla ilgili ayrıntılar yetersiz, ancak başvuruda üniversitenin "deneyimli öğretim üyeleri" istihdam edeceği ve "simülasyonlar, vaka çalışmaları, imalat/tasarım projeleri ve laboratuarlar" dahil olmak üzere uygulamalı öğrenme deneyimleriyle desteklenen geleneksel bir müfredata sahip olacağı belirtiliyor.

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Bloomberg'e göre üniversite, Musk'ın geçen yıl 2,2 milyar dolarlık Tesla hissesini yatırdığı hayır kurumu The Foundation'dan alınacak harç ve bağışlarla finanse edilecek. Başvuruda okulun “harçsız” olma niyetinde olduğu belirtiliyor, ancak harç alabilir ve ihtiyaç temelli burslar sunabilir. Okulun vakıf mütevellilerine, memurlarına, çalışanlarına veya aile üyelerine kabul garantisi vermediğini belirten başvuruya göre öğrenciler liyakate göre seçilecek.

Musk'ın net servetinin 243,5 milyar dolar olduğunu tahmin ediliyor, bu da onu dünyanın en zengin insanı yapıyor. Musk'ın yaşamı boyunca hayır kurumlarına 410 milyon dolar bağışta bulunduğu belirtiliyor.

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