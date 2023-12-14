Elon Musk Üniversitesi? Ünlü milyarder kendi üniversitesini kuruyor

Musk, üniversite kuruyor
Vergiden muafiyet statüsü talep edilen başvuruya göre kuruluş, üniversiteden önce 50 kişilik STEM odaklı bir ilk ve ortaokul açmayı planlıyor; bu okul "en üst düzeyde eğitime adanmış" olacak. Okulla ilgili ayrıntılar yetersiz, ancak başvuruda üniversitenin "deneyimli öğretim üyeleri" istihdam edeceği ve "simülasyonlar, vaka çalışmaları, imalat/tasarım projeleri ve laboratuarlar" dahil olmak üzere uygulamalı öğrenme deneyimleriyle desteklenen geleneksel bir müfredata sahip olacağı belirtiliyor.
Bloomberg'e göre üniversite, Musk'ın geçen yıl 2,2 milyar dolarlık Tesla hissesini yatırdığı hayır kurumu The Foundation'dan alınacak harç ve bağışlarla finanse edilecek. Başvuruda okulun “harçsız” olma niyetinde olduğu belirtiliyor, ancak harç alabilir ve ihtiyaç temelli burslar sunabilir. Okulun vakıf mütevellilerine, memurlarına, çalışanlarına veya aile üyelerine kabul garantisi vermediğini belirten başvuruya göre öğrenciler liyakate göre seçilecek.
Musk'ın net servetinin 243,5 milyar dolar olduğunu tahmin ediliyor, bu da onu dünyanın en zengin insanı yapıyor. Musk'ın yaşamı boyunca hayır kurumlarına 410 milyon dolar bağışta bulunduğu belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.