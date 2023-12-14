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    Elon Musk Üniversitesi? Ünlü milyarder kendi üniversitesini kuruyor

    Elon Musk Üniversitesi mi? Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ABD’de 'en üst düzeyde eğitime adanacak' bir üniversite inşa etmek için 100 milyon dolar taahhüt etti.
    Elon Musk Üniversitesi? Elon Musk kendi üniversitesini kuruyor Tam Boyutta Gör
    Bloomberg tarafından elde edilen vergi dosyalarına göre Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ABD'nin Teksas eyaletinin Austin şehrinde bir üniversitenin inşasını finanse etmeyi planlıyor. Kurulacak olan eğitim kurumuna 100 milyon dolar kaynak aktarılacağı belirtiliyor. Eğitim kurumunun üst düzey eğitimi merkeze alacağı da belirtilenler arasında yer alıyor.

    Musk, üniversite kuruyor

    Vergiden muafiyet statüsü talep edilen başvuruya göre kuruluş, üniversiteden önce 50 kişilik STEM odaklı bir ilk ve ortaokul açmayı planlıyor; bu okul "en üst düzeyde eğitime adanmış" olacak. Okulla ilgili ayrıntılar yetersiz, ancak başvuruda üniversitenin "deneyimli öğretim üyeleri" istihdam edeceği ve "simülasyonlar, vaka çalışmaları, imalat/tasarım projeleri ve laboratuarlar" dahil olmak üzere uygulamalı öğrenme deneyimleriyle desteklenen geleneksel bir müfredata sahip olacağı belirtiliyor.

    Bloomberg'e göre üniversite, Musk'ın geçen yıl 2,2 milyar dolarlık Tesla hissesini yatırdığı hayır kurumu The Foundation'dan alınacak harç ve bağışlarla finanse edilecek. Başvuruda okulun “harçsız” olma niyetinde olduğu belirtiliyor, ancak harç alabilir ve ihtiyaç temelli burslar sunabilir. Okulun vakıf mütevellilerine, memurlarına, çalışanlarına veya aile üyelerine kabul garantisi vermediğini belirten başvuruya göre öğrenciler liyakate göre seçilecek.

    Musk'ın net servetinin 243,5 milyar dolar olduğunu tahmin ediliyor, bu da onu dünyanın en zengin insanı yapıyor. Musk'ın yaşamı boyunca hayır kurumlarına 410 milyon dolar bağışta bulunduğu belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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