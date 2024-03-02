Yapay zekalar için ilk virüs
Yapay zekalar için geliştirilen ilk virüs olan Morris II, yapay zeka e-posta asistanlarının kişisel verileri sızdırmasına ve test ortamında spam e-postalar göndermesine neden oldu.
Araştırmacılar, yeni "sıfır tıklamalı" yapay zeka solucanının, metin ve görüntü girdileri aracılığıyla düşmanca kendi kendini kopyalayan bir istem kullanarak ChatGPT, Gemini ve açık kaynaklı yapay zeka modeli LLaVA'dan yararlanabildiğini tespit etti. Bu girdiler sayesinde solucanın ekosistemi içindeki bağlantıdan yararlanarak saldırıyı diğer modellere de ulaştırmasının mümkün olduğu belirtiliyor. Araştırmaya göre virüs, kimlik avı saldırıları düzenlemek, spam e-postalar göndermek ve hatta propaganda yaymak için kullanılabilir.
Araştırmacılara göre üretken yapay zeka ekosistemindeki kötü mimari tasarım kendi kendini kopyalayan kötü amaçlı yazılımların oluşturmasına izin veriyor. Dolayısıyla bu, GenAI araçlarının daha iyi güvenlik özellikleri sunması gerektiğine işaret ediyor. Morris Worm gibi bir yazılım günümüzde veya gelecekte GenAI ekosistemlerine bulaşırsa etkileri çok büyük olabilir.Kaynakça https://www.pcmag.com/news/malware-worm-poison-chatgpt-gemini-powered-assistants https://sites.google.com/view/compromptmized Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.