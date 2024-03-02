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    Yapay zekalar için ilk virüs geliştirildi: ChatGPT ve Google Gemini’yi zehirliyor

    En nihayetinde bir yazılım olan yapay zekaları da virüslere karşı bağışıklı değil. Yapılan yeni araştırma bir virüsün ChatGPT ve Google Gemini’nin güvenlik özelliklerini kırabildiğini gösteriyor.
    Yapay zekalar için ilk virüs geliştirildi! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl ve mevcut durumda çok sayıda şirket birbirine bağlı üretken yapay zeka ekosistemleri oluşturarak bunları yeni ve mevcut uygulamalarına dahil etti. Ancak uzmanlar bir süredir diyalog zehirlenmesi, gizlilik sızıntısı ve jailbreak gibi kritik sorunlar hakkında uyarıyor. Yapılan yeni bir çalışmada araştırmacılar bu riski gözler önüne sermek için kendi kendini kopyalayan istemler kullanarak üretken yapay zeka (GenAI olarak kısaltılabilir) ekosistemlerini hedef almak üzere tasarlanmış ilk solucan olan Morris II'yi geliştirdi.

    Yapay zekalar için ilk virüs

    Yapay zekalar için geliştirilen ilk virüs olan Morris II, yapay zeka e-posta asistanlarının kişisel verileri sızdırmasına ve test ortamında spam e-postalar göndermesine neden oldu.

    Araştırmacılar, yeni "sıfır tıklamalı" yapay zeka solucanının, metin ve görüntü girdileri aracılığıyla düşmanca kendi kendini kopyalayan bir istem kullanarak ChatGPT, Gemini ve açık kaynaklı yapay zeka modeli LLaVA'dan yararlanabildiğini tespit etti. Bu girdiler sayesinde solucanın ekosistemi içindeki bağlantıdan yararlanarak saldırıyı diğer modellere de ulaştırmasının mümkün olduğu belirtiliyor. Araştırmaya göre virüs, kimlik avı saldırıları düzenlemek, spam e-postalar göndermek ve hatta propaganda yaymak için kullanılabilir.

    Yapay zekalar için ilk virüs geliştirildi! Tam Boyutta Gör
    Bu araştırmanın amacı, hiçbir yazılımın ya da GenAI araçlarını oluşturan büyük dil modellerinin bilgisayar virüsleri tehdidine karşı bağışık olmadığını göstermek. Bu arada Cornell Üniversitesi, yazılım firması Intuit ve Technion’dan araştırmacılar tarafından geliştirilen Morris 2, adını 1988 yılında Cornell öğrencisi Robert Morris tarafından geliştirilen ve kendi kendini kopyalayan ilk bilgisayar solucanlarından biri olan Morris Worm'dan alıyor. O dönemlerde Morris Worm, internete bağlı tüm bilgisayarların yaklaşık %10'unu çökertmişti.

    Araştırmacılara göre üretken yapay zeka ekosistemindeki kötü mimari tasarım kendi kendini kopyalayan kötü amaçlı yazılımların oluşturmasına izin veriyor. Dolayısıyla bu, GenAI araçlarının daha iyi güvenlik özellikleri sunması gerektiğine işaret ediyor. Morris Worm gibi bir yazılım günümüzde veya gelecekte GenAI ekosistemlerine bulaşırsa etkileri çok büyük olabilir.

    Kaynakça https://www.pcmag.com/news/malware-worm-poison-chatgpt-gemini-powered-assistants https://sites.google.com/view/compromptmized
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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