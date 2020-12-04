Haftalık Film Önerisi 04: Asabiyim Ben

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Son birkaç yıldır tüm dünyada bariz bir şekilde insanların daha sinirli ve bir şeylere tahammülü kalmadığını görebiliyoruz. Neredeyse her hafta haberlerde gerçekten inanılmayacak olaylar görüyoruz. Haftalık film önerilerimizin dördüncüsünde de bu sinirlilik üzerine yapılmış bir film önereceğiz.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Film Önerisi 03: Enemy"

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Haftalık Film Önerisi 03: Enemy

Yönetmenliğini Damián Szifron’un yaptığı, senaristliğini ise Germán Servidio ve Damián Szifron’un yaptığı “Relatos salvajes” ya da Türkçesi ile “Asabiyim Ben” 2014 yılında yayınlanmıştı. Filmin oyuncu kadrosunda ise Darío Grandinetti, María Marull, Mónica Villa, Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Marcelo Frasca ve Lucila Mangone bulunuyor.

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Asabiyim Ben, tek bir film aslında ancak içerisinde tek bir hikaye bulunmuyor. Birbirinden tamamen farklı olan ve herhangi bir şekilde birbirleri ile bağlantısı olmayan 6 farklı kısa hikâyeyi işliyor. Her hikâyenin ana teması da filmin isminden anlayabileceğiniz üzere “sinir”. İnsanların sinirlenince neler yapabileceğini tek bir hikâye hariç hepsinde mantık çerçevesi içerisinde gösteriyor. Yani bir Joker havası yok filmde.

Filmin asıl keyifli tarafı ilk hikayesi hariç her hikâyede yaşanan şeylerin herkesin başına gelebilecek şeyler olması. Bu yüzden izlerken siz de yer yer sinirlenebiliyorsunuz. Eğer kendinizi izlediğiniz karakterin yerine koyup kendinizin neler yapabileceğini düşünerek filmi izlerseniz film çok daha etkili oluyor. Sadece izlemek için isterseniz de bazı olaylar size biraz abartılı gibi gelebiliyor. Aynı şekilde sakin biriyseniz de bazı olaylar abartılı gelebilir. Ancak dediğim gibi yaşanan her olay bir yerlerde birinin başına cidden gelebilecek gerçeklikte olaylar.

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Toparlarsak eğer bu filmi herkese rahatlıkla öneririm. Genel olarak net bir türü olmadığı için ve olaylar gündelik olaylar olduğu için herkesin sıkılmadan izleyebileceği bir film. Filmin süresi ise 2 saat 2 dakika.

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