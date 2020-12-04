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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Film Önerisi 04: Asabiyim Ben

    Haftalık film önerilerimizin dördüncüsü ile karşınızdayız. Bu hafta Relatos salvajes ya da Türkçesi ile Asabiyim Ben isimli bir film önereceğiz.
    2 hf.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    4

    Haftalık Film Önerisi 04: Asabiyim Ben
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    Son birkaç yıldır tüm dünyada bariz bir şekilde insanların daha sinirli ve bir şeylere tahammülü kalmadığını görebiliyoruz. Neredeyse her hafta haberlerde gerçekten inanılmayacak olaylar görüyoruz. Haftalık film önerilerimizin dördüncüsünde de bu sinirlilik üzerine yapılmış bir film önereceğiz.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Film Önerisi 03: Enemy"

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    Yönetmenliğini Damián Szifron’un yaptığı, senaristliğini ise Germán Servidio ve Damián Szifron’un yaptığı “Relatos salvajes” ya da Türkçesi ile “Asabiyim Ben” 2014 yılında yayınlanmıştı. Filmin oyuncu kadrosunda ise Darío Grandinetti, María Marull, Mónica Villa, Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Marcelo Frasca ve Lucila Mangone bulunuyor.

    Haftalık Film Önerisi 04: Asabiyim Ben
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    Asabiyim Ben, tek bir film aslında ancak içerisinde tek bir hikaye bulunmuyor. Birbirinden tamamen farklı olan ve herhangi bir şekilde birbirleri ile bağlantısı olmayan 6 farklı kısa hikâyeyi işliyor. Her hikâyenin ana teması da filmin isminden anlayabileceğiniz üzere “sinir”. İnsanların sinirlenince neler yapabileceğini tek bir hikâye hariç hepsinde mantık çerçevesi içerisinde gösteriyor. Yani bir Joker havası yok filmde.

    Filmin asıl keyifli tarafı ilk hikayesi hariç her hikâyede yaşanan şeylerin herkesin başına gelebilecek şeyler olması. Bu yüzden izlerken siz de yer yer sinirlenebiliyorsunuz. Eğer kendinizi izlediğiniz karakterin yerine koyup kendinizin neler yapabileceğini düşünerek filmi izlerseniz film çok daha etkili oluyor. Sadece izlemek için isterseniz de bazı olaylar size biraz abartılı gibi gelebiliyor. Aynı şekilde sakin biriyseniz de bazı olaylar abartılı gelebilir. Ancak dediğim gibi yaşanan her olay bir yerlerde birinin başına cidden gelebilecek gerçeklikte olaylar.

    Haftalık Film Önerisi 04: Asabiyim Ben
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    Toparlarsak eğer bu filmi herkese rahatlıkla öneririm. Genel olarak net bir türü olmadığı için ve olaylar gündelik olaylar olduğu için herkesin sıkılmadan izleyebileceği bir film. Filmin süresi ise 2 saat 2 dakika.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Guest-766060EFE 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu film aşırı güzel herkese tavsiye ederim.
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    hamzaxdc1817 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Notlarıma alacağım,diğer film önerilerinize de göz atacağım.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Film uzun zamandır izleme listemdeydi ancak farklı farklı hikayeler içermesi sebebiyle izleme işini hep ertelemiştim. Konuyu görünce madem öyle izleyeyim dedim. Gerçekten de sağlam bir yapım olmuş. Çok çabuk bitti, su gibi geçti. Kısa filmlerin -bazıları biraz zayıf kalsa da- her biri birbirinden harikaydı. Özellikle de 3. kısa film tam anlamıyla "Aha Türkiye!" dedirtti. İçinde hamile kadın bulunan arabaya saldıran baklavacı geldi aklıma, bence gram fark yoktu. Aslında bu topraklarda olan ve olması muhtemel bazı gerçeklikleri -ilk film hariç o olasılığı denk getirmek abartı- kısa filmlere dökmüşler. Hani gazetelerde gördüğümüz 3. sayfa haberleri olur ya, heh işte onlar film olmuş. Zaman zaman içimin yağlarının eridiğini zaman zaman tam olara tatmin edemese de "Ruh hastası nedir?", "Nasıl katil ve ruh hastası olunur?" temalı bu yapımı çok beğendim. Müziği de hiç fena olmamış bu arada, dinleyecek bir şey çıktı.
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