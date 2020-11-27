Haftalık Film Önerisi 03: Enemy

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Bildiğiniz gibi bazı filmlerin altında çok derin anlamlar yatıyor ve bunu sadece ekrandaki şeyi izleyerek anlayamıyorsunuz. Bu tarz filmler genelde ilk birkaç sahnesinden sonra kendini belli eder ve siz de ona göre kendinizi hazırlarsınız. Hazırlamanız gerekli çünkü bu tarz filmlerde yapmanız gereken önemli bir şey var. Eğer filmi daha iyi anlamak istiyorsanız replikleri, çekimleri, kısaca tüm ayrıntıları daha detaylı bir şekilde izlemeniz gerekli. Haftalık film önerilerimizin üçüncüsü de tam olarak bu şekilde kendinizi hazırlamanız gereken bir film. Şimdiden söyleyeyim altında çok daha derin anlamı olan filmleri seviyorsanız sizi muazzam bir film bekliyor.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Film Önerisi 02: Jagten"

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Haftalık Film Önerisi 02: Jagten

Blade Runner 2049, Arrival ve Sicario filmleri ile tanınan başarılı yönetmen Denis Villeneuve’ün yönettiği, gerilim ve gizem türündeki Enemy, 2013 yılında yayınlandı. 1 saat 31 dakikalık filmin oyuncu kadrosunda Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent ve Sarah Gadon bulunuyor. José Saramago kitabından uyarlanan filmi senaryosunu ise Javier Gullón üstleniyor.

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Üniversitede tarih dersleri veren Adam’ın fazlasıyla sıkıcı ve monotonlaşmış bir hayatı vardır. Hayatı sadece işi, evi ve kız arkadaşı üstüne kurulmuştur. Bir gün iş arkadaşı kendisine bir film izlemesini söyler. Filmi izleyen Adam, filmde yan rol olarak kendisiyle birebir aynı olan bir adamı görür. Kişisel özellik olarak değil, fiziksel olarak birebir aynı. Filmde gördüğü oyuncuyu yani Anthony’i bulmaya çalışan Adam, bir süre sonra bulur ve ikisi neden bu kadar benzediklerini irdelemeye başlar.

Her şeyden önce filmin yönetmenlik ve oyunculuk açısından muazzam bir film olduğunu söylemek gerek. Filmde birbirine benzeyen iki karakteri de tahmin edebileceğiniz gibi Jake Gyllenhaal oynuyor ve iki karakterin de birbirinden farklı olduğunu bizlere hissettirebilmiş. Yönetmenlik konusuna gelirsek de Denis Villeneuve’ün ne kadar muazzam bir yönetmen olduğunu zaten biliyoruz ve kendisi bunu bu filmde de bir kez daha ispatlamış.

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Filmle ilgili şunu da özellikle belirtmek gerek. Ne yazık ki herkesin izleyebileceği bir film değil. Film, üstüne kafa yorulması gereken ve yönetmenin anlatmak istediği şeyi anlamak üzerine yapılmış bir film. Film süre olarak kısa ancak sahneler çok uzun ve çok sessiz. Kısaca farklı bir film izleyeceğinizi bilerek izlemenizi yoksa hayal kırıklığına uğrayacağınızı bilmelisiniz.

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