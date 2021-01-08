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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Film Önerisi 09: Sibel

    Haftalık film önerilerimizin dokuzuncusu ile karşınızdayız. Bu hafta Sibel isimli bir Türk filmi önereceğiz. Filmi BluTV'de bulabilirsiniz.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Haftalık Film Önerisi 09: Sibel
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    Haftalık film önerilerimizin dokuzuncusuna geldik ancak hala bir Türk filmi önermediğimi fark ettim. O kadar başarılı Türk filmi arasından bu kadar zamandır önermemek gerçekten büyük ayıp olmuş, bu yüzden bu hafta kaliteli bir Türk filmi ile önerilerimize devam edelim. Ne yazık ki film sektörü olarak dünyadan geri kaldığımız açık bir şekilde belli. Öyle büyük bütçeli filmleri görmeyi zaten beklemiyoruz ki 2021 yılında artık beklememiz gerekiyor. Yine de oyunculuğun ve hikâyenin önde olduğu, yönetmenlik başarısı olan filmleri görebiliriz ancak o kısımda da ülkemizde ilgi olmadığı için kaliteli filmler yılda birkaç kez çıkıyor ve sessiz sedasız gelip gidiyor.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Film Önerisi 08: Zaman Yolculuğu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular"

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    Bugün önereceğim film de 2018 yılında yayınlanan ancak dediğim sessiz sedasız yayınlanıp unutulan bir film oldu. Sonuçta herkes Ayla ve Müslüm’ün yapımcısı gibi reklam yapamıyor. Yönetmenliğini Guillaume Giovanetti ve Çağla Zencirci’nin yaptığı Sibel isimli filmin senaryosunu da Guillaume Giovanetti, Ramata Sy ve Çağla Zencirci üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil, Elit Iscan ve Meral Çetinkaya bulunuyor.

    Haftalık Film Önerisi 09: Sibel
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    Filmin konusu şöyle: 25 yaşındaki Sibel, Karadeniz’in ıslık diliyle konuşulan, küçük bir köyünde babası ve kız kardeşiyle yaşamaktadır. Çocukluğunda geçirdiği hastalık sebebiyle konuşamayan, çevresiyle ıslık diliyle anlaşan Sibel’in hayatı tarla, orman ve ev arasında geçer. Köyde kendini yalnız ve dışlanmış hisseden genç kadın, gizemli bir kurdun peşindeyken, bir gün ormanda saklanan Ali adında bir yabancıyla karşılaşır. Sibel, Ali’yle iletişim kurmaya başlayınca, içinde gizlenen gücü fark edecektir.

    Her şeyden önce şunu söylemekte fayda var. Film yavaş tempolu bir film. Özellikle ülkemizde yavaş tempolu filmlerin sevilmediğini hepimiz biliyoruz. Bu yüzden size uygun bir film olmayabilir, bunu bilerek izleyin. Ancak başarılı bir kurgu, oyuncu ve yönetmenlik görmek istiyorsanız hem de yerli bir film arıyorsanız, muazzam bir film olduğunu söyleyeyim. Filmdeki her oyuncuyu tebrik etmek lazım oyunculuğundan dolayı ancak Damla Sönmez, gerçekten ayrı bir parantezi hak ediyor. Konuşmadan oynamak zorunda olduğu için işi fazlasıyla zor ama bunun altından iyi kalkmış demek yetmez, çok daha iyi oynamış.

    Haftalık Film Önerisi 09: Sibel
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    Kısaca toparlarsak, son dönemde çıkan en başarılı Türk filmlerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak dediğim gibi herkese hitap eden bir film değil. Bu yüzden kendinize önce yavaş tempolu filmleri sevip sevmediğinizi sorun. Eğer seviyorsanız karşınızda çok başarılı yerli bir film duruyor. 1 saat 31 dakika uzunluğundaki filmi şu anda BluTV’de bulabilirsiniz.



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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu haftaki öneri de karavana, tüh...
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    blank42 (Mehmet Gün) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kemal Sunal'ın tek ıslık sahnesi bu sibel'in ıslığını döver
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    sendemail (umit erdem) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ağır vakit kaybıdır ,

    Abazan bir ablanın rahatlamaya giden yoldaki mücadelesini buyurun izleyin ,
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