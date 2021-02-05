Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Film Önerisi 12: The Endless

    Haftalık film önerilerimizin on ikincisi ile karşınızdayız. Bu hafta bilim kurgu anlamında gayet güzel bir iş çıkartan düşük bütçeli bir film önereceğiz.
    05 Şubat 2021, 21:30 (1 hf.)
    11b
    1
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Haftalık Film Önerisi 12: The Endless
    Tam Boyutta Gör

    Bilim kurgu filmleri çoğu sinema severin sevdiği bir türdür. Ancak sinemada başarılı bir bilim kurgu filmi görmek ne yazık ki her zaman başımıza elen bir durum değil. Şahsi olarak bilim kurgu filmlerini ikiye ayırıyorum ben. Bütçesi yüksek olanlar ve düşük olanlar. Yüksek olanlar sizin de tahmin edebileceğiniz gibi muazzam görsellikler ve tasarımlar sunuyor ancak çoğu zaman hikâye anlamında sınıfta kalıyor. Düşük bütçeliler ise tek çaresi hikâye olduğu için muazzam hikayelere sahip oluyor. Bugün önereceğim film de bütçesi düşük olan yani hikayesi ön planda olan bir film olan The Endless.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Film Önerisi 11: The Big Short"

    İlginizi Çekebilir Avatar Haftalık Film Önerisi 13: Palm Springs

    2017 yılında yayınlanan The Endless’ın yönetmenliğini Justin Benson ve Aaron Moorhead üstleniyor. Senaristliğini ise Justin Benson üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Aaron Moorhead, Justin Benson, Callie Hernandez, Tate Ellington, Shane Brady, Lew Temple, Kira Powell ve David Lawson Jr. bulunuyor.

    Haftalık Film Önerisi 12: The Endless
    Tam Boyutta Gör

    The Endless, küçükken UFO tarikatına üye olan ve sonrasında orayı terk eden iki kardeşe odaklanıyor. Yıllar sonra şifreli bir mesaj aldıklarını düşünürler ve UFO tarikatına geri dönerler. Hem oradakileri tekrar görmek hem de tarikat ile olan ilişkilerini tamamen kesmek isteyen kardeşler, tarikatın kampının olduğu yerde başlarına gelen garip olaylar sebebiyle tarikatı terk edemezler.

    Dediğim gibi filmin tek odaklandığı nokta hikayesi ve hikâyenin işlenişi. Bu yüzden hikâye bakımından dolu dolu bir film var. Hatta o kadar dolu ki bazen filmi kaçırabiliyorsunuz. Zaman zaman anlaması zor olabiliyor. Oyunculuk anlamında da film gayet başarılı ancak dediğim gibi tek eksiği görsellik. Görsel açıdan pek bir şey beklemeyin. Beklemeyin derken kötü bir görsellik sunuyor demek istemiyorum. Yalnızca görmeye değer bilim kurgu görsellikleri yok.  Bu arada son olarak filmde biraz Ctulhu havasının olduğunu da belirteyim eğer sevenler varsa.

    Haftalık Film Önerisi 12: The Endless
    Tam Boyutta Gör

    Farklı bilim kurgu yapımlarını seviyorsanız, daha çok bağımsız tarzda filmleri seviyorsanız, yaratıcı fikirler görmek istiyorsanız ya da film izlemeyi seviyorsanız mutlaka The Endless’a bakmalısınız. Eğer filmi severseniz, yönetmenlerin diğer filmlerine de mutlaka göz atın. Onlar da bu filmin tarzında. Filmin süresi 1 saat 51 dakika. Derli toplu bir kafayla izlenilmesi gerektiğini de hatırlatayım yoksa ipin ucunu kaçırıp filmi anlamayabilirsiniz.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Strateji oyunu Fury of Dracula mobil cihazlar için yayınlandı
    2 sa.
    Hayatta kalma oyunu Survival Z, 19 Şubat'ta Apple Arcade'e geliyor
    4 sa.
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Samsung yeniden NXP’nin peşinde 1 hf. 2si1 "PlayStation 5'deki Stok Sıkıntısı" Yargı Dağıtan Teknoloji ve Oyun Programı 1 hf. Bütçe odaklı 5G telefon, Realme V11 5G piyasaya sürüldü 1 hf. Prince of Persia: The Sands of Time Remake belirsiz bir tarihe ertelendi 1 hf. Apple, çabuk yıpranan kablolar için çözüm geliştiriyor 1 hf. Samsung yeni ABD tesisi için 1 milyar dolara yakın vergi muafiyeti elde edebilir 1 hf. Samsung, 6.000mAh bataryalı Galaxy M12'yi piyasaya sürdü 1 hf. Apex Legends, iOS ve Android için birkaç ay içinde çıkabilir 1 hf. Haftaya A101 ve ŞOK marketlerde robot süpürge savaşları var 1 hf. Idle Museum Tycoon ile müze yönetimi eğlenceli hale geliyor 1 hf. Türkiye Uzay Ajansı'ndan gizemli paylaşım: 9 Şubat'ta ne olacak? 1 hf. ABD Hava Kuvvetleri, F-35 projesindeki sorunlar nedeniyle yönünü yeniden F-16’ya çeviriyor 1 hf. MSB, Azerbaycan’a ihraç edilen MEMATT mayın temizleme teçhizatının Bakü’ye ulaştığını açıkladı 1 hf. Spider-Man'in başrolü Tom Holland, James Bond rolüne de talip 1 hf. Nissan, büyük SUV modeli Pathfinder'ı yeniledi 1 hf. Dünyanın en ünlü gökdeleni artık tamamen rüzgar enerjisi kullanıyor 1 hf. Birden fazla ücretsiz Warcraft oyunu mobil cihazlar için geliştirilme aşamasında 1 hf. ASRock 12 GB RX 6600XT ve 6 GB VRAMli RX 6700 planlıyor 1 hf. Qualcomm yonga sıkıntısı yaşıyor 1 hf. Marvel filmi Eternal'ın yönetmeninden bilim kurgu-vahşi batı temalı bir Dracula filmi geliyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Haftalık Film Önerisi 12: The Endless Sonraki 198 beygirlik 'en güçlü' Hyundai Kona satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Instagram, hikayeler bölümüne TikTok tarzı gezinme yöntemini getirecek 1 hf. Koronavirüs Güney Afrika ve Brezilya varyantları Türkiye'de görüldü 1 hf. Amazon, Los Angeles'ta elektrikli araçlarla teslimat yapmaya başladı 1 hf. Tüm Android telefonlara, kalp atışı ve solunum hızını ölçme özelliği geliyor 1 hf. Razer’dan şık ve RGB aydınlatmalı Thunderbolt 4 kutusu 1 hf. En çok indirilen uygulamalar açıklandı: TikTok artık zirvede değil 1 hf. BluTV'ye S Sport kanalları eklendi: Premier Lig, Bundesliga, F1, NBA 1 hf. Samsung yakın dönemde MRAM teknolojisine yer verebilir 1 hf. Cyberpunk 2077'nin yeni yaması, oyun yüzünden bilgisayarınızın hacklenme sorununu ortadan kaldırıyor 1 hf. Google, Android 12'nin ilk sürümünü yayınlamaya hazırlanıyor 1 hf. Intel, AMD’nin eskileriyle kendi yeni işlemcilerini kıyaslayarak önde olduğunu gösterdi 1 hf. Silent Hill serisinin bestecisi yeni bir projenin yolda olduğunu söyledi 1 hf. 2021 Suzuki Hayabusa tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı 1 hf. Samsung Galaxy Z Flip 3 ve Z Fold 3'ün tanıtım tarihi ortaya çıktı 1 hf. Harp başlıklı Atmaca füzesinin ilk atışında tam isabet! 1 hf. Xiaomi, dört tarafı kavisli tasarıma sahip ekranıyla yeni bir konsept telefonunu tanıttı 1 hf. Better Call Saul dizisinin son sezon çekimleri Mart'ta başlıyor; Bob Odenkirk onayladı 1 hf. BİM'de 35 TL'ye satılan kablosuz şarj cihazını satın aldık! 1 hf. Google da izleme önleme özelliği üzerinde çalışıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız