Haftalık Film Önerisi 12: The Endless

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Bilim kurgu filmleri çoğu sinema severin sevdiği bir türdür. Ancak sinemada başarılı bir bilim kurgu filmi görmek ne yazık ki her zaman başımıza elen bir durum değil. Şahsi olarak bilim kurgu filmlerini ikiye ayırıyorum ben. Bütçesi yüksek olanlar ve düşük olanlar. Yüksek olanlar sizin de tahmin edebileceğiniz gibi muazzam görsellikler ve tasarımlar sunuyor ancak çoğu zaman hikâye anlamında sınıfta kalıyor. Düşük bütçeliler ise tek çaresi hikâye olduğu için muazzam hikayelere sahip oluyor. Bugün önereceğim film de bütçesi düşük olan yani hikayesi ön planda olan bir film olan The Endless.

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2017 yılında yayınlanan The Endless’ın yönetmenliğini Justin Benson ve Aaron Moorhead üstleniyor. Senaristliğini ise Justin Benson üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Aaron Moorhead, Justin Benson, Callie Hernandez, Tate Ellington, Shane Brady, Lew Temple, Kira Powell ve David Lawson Jr. bulunuyor.

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The Endless, küçükken UFO tarikatına üye olan ve sonrasında orayı terk eden iki kardeşe odaklanıyor. Yıllar sonra şifreli bir mesaj aldıklarını düşünürler ve UFO tarikatına geri dönerler. Hem oradakileri tekrar görmek hem de tarikat ile olan ilişkilerini tamamen kesmek isteyen kardeşler, tarikatın kampının olduğu yerde başlarına gelen garip olaylar sebebiyle tarikatı terk edemezler.

Dediğim gibi filmin tek odaklandığı nokta hikayesi ve hikâyenin işlenişi. Bu yüzden hikâye bakımından dolu dolu bir film var. Hatta o kadar dolu ki bazen filmi kaçırabiliyorsunuz. Zaman zaman anlaması zor olabiliyor. Oyunculuk anlamında da film gayet başarılı ancak dediğim gibi tek eksiği görsellik. Görsel açıdan pek bir şey beklemeyin. Beklemeyin derken kötü bir görsellik sunuyor demek istemiyorum. Yalnızca görmeye değer bilim kurgu görsellikleri yok. Bu arada son olarak filmde biraz Ctulhu havasının olduğunu da belirteyim eğer sevenler varsa.

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Farklı bilim kurgu yapımlarını seviyorsanız, daha çok bağımsız tarzda filmleri seviyorsanız, yaratıcı fikirler görmek istiyorsanız ya da film izlemeyi seviyorsanız mutlaka The Endless’a bakmalısınız. Eğer filmi severseniz, yönetmenlerin diğer filmlerine de mutlaka göz atın. Onlar da bu filmin tarzında. Filmin süresi 1 saat 51 dakika. Derli toplu bir kafayla izlenilmesi gerektiğini de hatırlatayım yoksa ipin ucunu kaçırıp filmi anlamayabilirsiniz.

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