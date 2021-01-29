Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Film Önerisi 11: The Big Short

    Haftalık film önerilerimizin on birincisi ile karşınızdayız. Bu hafta son dönemlerde Amerika’da gündem olan Gamestop olayını anlamanızı sağlayacak bir film önereceğiz.
    21 dk.
    76
    38
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Haftalık Film Önerisi 11: The Big Short
    Tam Boyutta Gör

    Her şeyden önce yazıya şu şekilde başlayayım. The Big Short isimli film popüler ve çoğu insan tarafından bilinen bir film. Bu hafta gündeme getirip önermemin sebebi ise Amerika’da yaşanan ekonomik olaylar. Bildiğiniz gibi şu anda Amerika’da Reddit üyeleri tüm büyük şirketlere kafa tutmuş durumda. Bu şekilde sinirlenip kafa tutmalarının sebebi de bu filmde anlatılan olaylar. Yani film gerçek bir hikâyeyi anlatıyor.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Film Önerisi 10: Swiss Army Man"

    İlginizi Çekebilir Avatar Haftalık Film Önerisi 10: Swiss Army Man

    Yönetmenliğini Adam McKay’in yaptığı, senaristliğini ise Charles Randolph ve Adam McKay’in üstlendiği The Big Short isimli film bu hafta sizlere önerdiğimiz film. Oyuncu kadrosu da filmin fazlasıyla dikkat çekici: Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Rudy Eisenzopf, Charlie Talbert, Hunter Burke, Marisa Tomei, Jeremy Strong ve Brad Pitt gibi isimler bulunuyor.

    Haftalık Film Önerisi 11: The Big Short
    Tam Boyutta Gör

    Yaşı 30 civarı ve üzeri olanlar 2008’de Amerika’da yaşanan ekonomik faciayı hatırlıyordur. Sadece Amerika’da da değil birçok ülkede etkisini ciddi anlamda gösteren hatta Türkiye’de bile etkilerini görebildiğimiz bu kriz, yüz binlerce insanın hayatını direkt olarak, milyonlarca insanın hayatını da dolaylı yoldan mahvetmişti. The Big Short da krizin geldiğini fark eden birkaç iş adamının kriz yaşanmadan önceki son olaylarını anlatıyor. Film gerçek bir hikâyeye dayanıyor. Gerçek olmayan kısımlar da filmde zaten siz izlerken belirtiliyor. Bu filmde yaşanan olaylar sonucunda da birçok insanın hayatı mahvoldu. Şu anda Reddit üyelerinin yaptığı durum da bu olayın bir daha yaşanmasını hem engellemek hem de bu olayı yaşatan dev şirketlerden intikam almak.

    Filmin kendisine gelecek olursak Adam McKay’in zaten usta bir yönetmen olduğunu söylemek gerek. Bu filmde de yine kendine has editleme şakalarını yapmış. Oyunculardan zaten bahsetmeye gerek bile yok. Hepsi birbirinden başarılı isimler. Film ile ilgili belirtmek istediğim tek şey, bu olaya ilgi duymuyorsanız yer yer size sıkıcı gelebilir. Çünkü ciddi anlamda terim kullanılıyor. Ama dediğim gibi sadece yer yer sıkabilir.

    Haftalık Film Önerisi 11: The Big Short
    Tam Boyutta Gör

    Toparlarsak eğer bu filmi rahatlıkla herkese önerebilirim. Kesinlikle başarılı bir film. 2 saat 10 dakikalık da bir süreye sahip. Hem iyi film izlemek isteyenler için hem de şu anki olayları anlamak isteyenler için güzel bir film.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Pilotsuz helikopter havalandı

    C
    Cyrex_

    napim

    3 saat önce
    ilkerinanç

    Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?

    7 saat önce
    ti7800

    Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)

    7 saat önce
    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    1 gün önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Zack Snyder's Justice League'in yayın tarihi resmi olarak açıklandı
    1 sa.
    Türkçe seslendirmeyle çıkacak olan Türk yapımı samuray temalı oyun Ronin: Two Souls'tan fragman paylaşıldı
    3 sa.
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 dk. Tanzim satış çadırları online'a taşınıyor 21 dk. GÖRÜNTÜLENEN Haftalık Film Önerisi 11: The Big Short Sonraki Spotify bizi dinleyerek ruh halimizi anlayacak 1 sa. Sağlık Bakanı Koca açıkladı ! Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs vaka sayıları açıklandı 1 sa. Apple periskop lensler için ışık bükülmesi teknolojilerini araştırıyor 1 sa. Zack Snyder's Justice League'in yayın tarihi resmi olarak açıklandı 2 sa. Intel, Core i9-10900K’nın paketini değiştirerek gönderi sayısını arttıracak 2 sa. Eski Televizyonunuza can verin! Red Nano360 4K 2 sa. Yeni Tesla Model S'te Cyberpunk 2077 oynatacak ekran kartı AMD imzalı olabilir 3 sa. Türkçe seslendirmeyle çıkacak olan Türk yapımı samuray temalı oyun Ronin: Two Souls'tan fragman paylaşıldı 3 sa. iPad üretimi ilk kez Çin dışında yaptırılacak 4 sa. Bir Çinli elektrikli SUV daha Türkiye'ye geliyor 4 sa. İptal edilen Deadpool 3, Wolverine ve Deadpool'a odaklanacaktı 5 sa. Redmi başkanı, K40'ın render görüntülerini çirkin olarak nitelendirdi 5 sa. Amazon siparişleri artık A101 marketlerden teslim alınabilecek 6 sa. Ultimate Epic Battle Simulator, Steam'de ücretsiz 6 sa. Cyberpunk 2077'nin eski yamasındaki hataları düzelten yeni bir yama yayınlandı 6 sa. İsrail'de Pfizer/BioNTech aşılamaları sonucunda 31 kişide koronavirüs tespit edildi 7 sa. Elon Musk her zaman ki gibi: Dogecoin’i uçurdu 7 sa. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama ! Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var 8 sa. Kolay para transferi FAST'in limiti 1000 TL'ye yükseltildi 8 sa. Apple, iPhone 13 Pro'da 1 TB depolama kapasitesi sunmayı planlıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız