Haftalık Film Önerisi 11: The Big Short

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Her şeyden önce yazıya şu şekilde başlayayım. The Big Short isimli film popüler ve çoğu insan tarafından bilinen bir film. Bu hafta gündeme getirip önermemin sebebi ise Amerika’da yaşanan ekonomik olaylar. Bildiğiniz gibi şu anda Amerika’da Reddit üyeleri tüm büyük şirketlere kafa tutmuş durumda. Bu şekilde sinirlenip kafa tutmalarının sebebi de bu filmde anlatılan olaylar. Yani film gerçek bir hikâyeyi anlatıyor.

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Yönetmenliğini Adam McKay’in yaptığı, senaristliğini ise Charles Randolph ve Adam McKay’in üstlendiği The Big Short isimli film bu hafta sizlere önerdiğimiz film. Oyuncu kadrosu da filmin fazlasıyla dikkat çekici: Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Rudy Eisenzopf, Charlie Talbert, Hunter Burke, Marisa Tomei, Jeremy Strong ve Brad Pitt gibi isimler bulunuyor.

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Yaşı 30 civarı ve üzeri olanlar 2008’de Amerika’da yaşanan ekonomik faciayı hatırlıyordur. Sadece Amerika’da da değil birçok ülkede etkisini ciddi anlamda gösteren hatta Türkiye’de bile etkilerini görebildiğimiz bu kriz, yüz binlerce insanın hayatını direkt olarak, milyonlarca insanın hayatını da dolaylı yoldan mahvetmişti. The Big Short da krizin geldiğini fark eden birkaç iş adamının kriz yaşanmadan önceki son olaylarını anlatıyor. Film gerçek bir hikâyeye dayanıyor. Gerçek olmayan kısımlar da filmde zaten siz izlerken belirtiliyor. Bu filmde yaşanan olaylar sonucunda da birçok insanın hayatı mahvoldu. Şu anda Reddit üyelerinin yaptığı durum da bu olayın bir daha yaşanmasını hem engellemek hem de bu olayı yaşatan dev şirketlerden intikam almak.

Filmin kendisine gelecek olursak Adam McKay’in zaten usta bir yönetmen olduğunu söylemek gerek. Bu filmde de yine kendine has editleme şakalarını yapmış. Oyunculardan zaten bahsetmeye gerek bile yok. Hepsi birbirinden başarılı isimler. Film ile ilgili belirtmek istediğim tek şey, bu olaya ilgi duymuyorsanız yer yer size sıkıcı gelebilir. Çünkü ciddi anlamda terim kullanılıyor. Ama dediğim gibi sadece yer yer sıkabilir.

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Toparlarsak eğer bu filmi rahatlıkla herkese önerebilirim. Kesinlikle başarılı bir film. 2 saat 10 dakikalık da bir süreye sahip. Hem iyi film izlemek isteyenler için hem de şu anki olayları anlamak isteyenler için güzel bir film.

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