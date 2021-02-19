Haftalık Film Önerisi 14: News of the World

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Yolculuk filmleri her zaman sevdiğim bir tür olmuştur. Özellikle karakterlerin gelişimlerini izlemek ve belirli bir sürede karakterlerin başlarına gelenleri izlemek her zaman keyifli geliyor bana. Ancak bu tarz filmlerin uzun zamandır birçok klişe içerdiğini ve birbirine benzediğini de söylemek gerek. Bugün önereceğimiz film de bir yolculuk filmi ve aynı zamanda vahşi batı temalı. Ancak yine klişelerden çok da kurtulmuş değil.

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Yönetmenliğini Paul Greengrass, senaristliğini ise Paul Greengrass ve Luke Davies üstlendiği News of the World bu hafta sizlere önerdiğimiz film. Oyuncu kadrosu ise şöyle: Tom Hanks, Elizabeth Marvel, Ray McKinnon, Mare Winningham, Helena Zengel ve Neil Sandilands.

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Paulette Jiles'in 2016'da yayınladığı aynı isimli romandan uyarlanan News of the World, dediğim gibi kısaca bir yolculuk hikayesi ve Amerika İç Savaşı esnasında geçiyor. Yani vahşi batı temasına sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Konusu ise şöyle: Kasaba kasaba gezerek haberleri okuyan, Amerikan İç Savaşı gazisi bir adam yetim bir kıza yeni bir yuva bulmak için Teksas’ta tehlikeli bir yolculuğa çıkar.

Filmin başrolünde zaten fark edebileceğiniz gibi Tom Hanks var ve yine muazzam bir iş çıkartmış. Tom Hanks’e eşlik eden Helena Zengel de cidden güzel bir iş çıkartmış. Yönetmenlik anlamında filmin normal düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi film bazı yolculuk hikayesi klişelerinden kurtulamamış ancak bazı farklılıkları sebebiyle bu klişeler gözünüze batmıyor. Ne yazık ki spoiler vermemek için daha fazla ayrıntı veremiyorum.

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News of the World’ü yolculuk hikayesi seven herkese rahatlıkla öneriyorum. Sırf Tom Hanks izlemek için bile izlenebilir. Filmi şu anda Netflix’te bulabilirsiniz.

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