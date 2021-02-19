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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Film Önerisi 14: News of the World

    Haftalık film önerilerimizin on dördüncüsü ile karşınızdayız. Bu hafta Tom Hanks'in başrolünde olduğu bir yolculuk filmi önereceğiz.
    19 Şubat 2021, 21:00 (2 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Haftalık Film Önerisi 14: News of the World
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    Yolculuk filmleri her zaman sevdiğim bir tür olmuştur. Özellikle karakterlerin gelişimlerini izlemek ve belirli bir sürede karakterlerin başlarına gelenleri izlemek her zaman keyifli geliyor bana. Ancak bu tarz filmlerin uzun zamandır birçok klişe içerdiğini ve birbirine benzediğini de söylemek gerek. Bugün önereceğimiz film de bir yolculuk filmi ve aynı zamanda vahşi batı temalı. Ancak yine klişelerden çok da kurtulmuş değil.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Film Önerisi 13: Palm Springs"

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    Yönetmenliğini Paul Greengrass, senaristliğini ise Paul Greengrass ve Luke Davies üstlendiği News of the World bu hafta sizlere önerdiğimiz film. Oyuncu kadrosu ise şöyle: Tom Hanks, Elizabeth Marvel, Ray McKinnon, Mare Winningham, Helena Zengel ve Neil Sandilands.

    Haftalık Film Önerisi 14: News of the World
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    Paulette Jiles'in 2016'da yayınladığı aynı isimli romandan uyarlanan News of the World, dediğim gibi kısaca bir yolculuk hikayesi ve Amerika İç Savaşı esnasında geçiyor. Yani vahşi batı temasına sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Konusu ise şöyle: Kasaba kasaba gezerek haberleri okuyan, Amerikan İç Savaşı gazisi bir adam yetim bir kıza yeni bir yuva bulmak için Teksas’ta tehlikeli bir yolculuğa çıkar.

    Filmin başrolünde zaten fark edebileceğiniz gibi Tom Hanks var ve yine muazzam bir iş çıkartmış. Tom Hanks’e eşlik eden Helena Zengel de cidden güzel bir iş çıkartmış. Yönetmenlik anlamında filmin normal düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi film bazı yolculuk hikayesi klişelerinden kurtulamamış ancak bazı farklılıkları sebebiyle bu klişeler gözünüze batmıyor. Ne yazık ki spoiler vermemek için daha fazla ayrıntı veremiyorum.

    Haftalık Film Önerisi 14: News of the World
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    News of the World’ü yolculuk hikayesi seven herkese rahatlıkla öneriyorum. Sırf Tom Hanks izlemek için bile izlenebilir. Filmi şu anda Netflix’te bulabilirsiniz.



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    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    P
    Phant0mTR 1 saat önce

    ExclusivePack. Linkini verdiğiniz video 3 ay öncesine ait ama. Aynı denemeden mi bahsediliyor.

    Jeolog. 1 gün önce

    c

    A
    aysensS 1 gün önce

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    ExclusivePack 1 gün önce

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    Rouvax 1 gün önce

    Seri uretim degil

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fazla vasat, izlenmese de olur.
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    asdf_13 (Oğuz ÖZTÜRK) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çok ortalama bir film. Bunu yerine True Grit'i 2. kez izlemek daha iyi seçim olabilir.
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