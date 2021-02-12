Haftalık Film Önerisi 13: Palm Springs

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Şahsi olarak en sevmediğim hatta nefret ettiğim bile diyebileceğim tek bir tür var o da romantik komedi. Ne kadar başarılı olursa olsun romantiklik kısmı bana nedense yeterli hissettirmiyor ve filmlerin kalitesini düşürdüğünü düşünüyorum. Elbette bunlar yalnızca benim görüşlerim. Genelde de bu tarz filmlerden hep uzak dururum. Ancak bugün önereceğim film de kısmen romantik komedi tarzında, romantiklik kısmını görmezden gelip filmi izlemek isteme sebebim ise Andy Samberg. Bu hafta sizlere önerdiğimiz film, Andy Samberg’in başrolünde olduğu Palm Springs.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Film Önerisi 12: The Endless"

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Haftalık Film Önerisi 12: The Endless

Yönetmenliğini Max Barbakow’un yaptığı, senaristliğini ise Andy Siara’nın yaptığı Palm Springs, 21 Ağustos’ta Türkiye’de yayınlandı. Filmin oyuncu kadrosunda Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Peter Gallagher, Meredith Hagner, Camila Mendes ve Tyler Hoechlin bulunuyor.

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Dediğim gibi romantik türünde olan filmleri sevmem ama bu filmin enteresan bir tarafı var ve o tarafı romantikliğin üzerini örtüyor. Film bir düğünde başlıyor. Nyles isimli karakter, düğündeki garip hareketleri sonrasında Sarah isimli karakteri düğünden uzak bir yere götürüyor. Tam aralarında bir aşk mı doğuyor derken, Nyles’ın başına bir şey geliyor ve film başlıyor. Buraya kadar anlattığım hikâye, filmin 10. dakikasına kadar olanlar. Sonrasında ise sizi hem merak ettiren hem de son derece eğlendiren bir film izlemeye başlıyorsunuz. Spoiler vermemek için hikâyenin başlangıç kısmından çok bahsetmeyeyim.

Film oyunculuk anlamında da başarılı ki zaten oyuncuları tanıyoruz. Film sadece üç karakter üzerinden dönüyor ve üçü de iyi oyuncu. Filme dair tek eleştirim sonu. Film gayet eğlenceli bir şekilde ilerliyor, şahsi olarak sevmediğim şeylerin üzerini örtüyor ancak sonuna gelince o örtüyü kaldırıyor. O zaman biraz tadım kaçtı ama siz romantik filmleri seviyorsunuz baştan sonra keyifli bir film izleyebilirsiniz. Filmin sonunda sadece bir mantık hatası var ancak o da görmezden gelinebilir, sonuçta eğlenmek için izliyoruz.

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Toplarsam eğer, bu filmi herkese rahatlıkla öneriyorum. Film bazı şeyleri oldukça basit tutmuş ve herkesin rahatlıkla izleyip sevebileceği bir film haline gelmiş. Sadece sonlara doğru biraz uğraşılmamış gibi hissettiriyor ama o da genel olarak aldığınız tadı etkilemiyor dediğim gibi. 1 saat 30 dakikalık süresi de oldukça güzel. Filmi şu anda Google Play’den 11,99 TL’ye satın alabilirsiniz.

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