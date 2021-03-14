Haftalık Film Önerisi 16: Serenity

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Dün yayınladığımız dizi önerisinde de dediğim gibi bugün önereceğimiz film, dün önerdiğimiz dizinin finali. Yani yine bilim kurgu türünde bir yapım önereceğiz. Dün önerdiğimiz diziye de buradan ulaşabilirsiniz. Bugün önereceğimiz film de Serenity.

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Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 16: Firefly"

2005 yılında yayınlanan Serenity’nin başrollerinde yine Nathan Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk, Morena Baccarin, Jewel Staite, Adam Baldwin, Sean Maher, Summer Glau ve Ron Glass gibi isimler bulunuyor. Ayrıca Chiwetel Ejiofor ve Sarah Paulson da filmin kadrosuna eklenmiş.

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Serenity, Firefly dizisinin direkt olarak devamını ve finalini anlatıyor. Birçok olayı sonlandırıyor ve açıklıyor. Bu yüzden filmin konusuna dair bir şey söylersem diziden spoiler verebilirim. Kısaca sadece şunu söyleyebilirim. Bu filmi izledikten sonra keşke diziyi istedikleri gibi götürebilselerdi de bu kadar sıkışık bir final izlemeseydik. Yanlış anlaşılmasın, film gerçekten çok başarılı ama hem diziyi izlemeyenlere konuya anlatabilmek hem de diziyi izleyenleri sıkmamak için bazı şeyler öylesine anlatılmış. Daha rahat ve geniş bir final yapılabilseydi çok daha güzel olurdu.

Kısaca bu filmi, diziyi seven herkese rahatlıkla öneriyorum. Diziyi de tüm bilim kurgu severlere öneriyorum. Sadece filmi izlerseniz çoğu şey anlamsız kalabilir.

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