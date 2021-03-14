Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Film Önerisi 16: Serenity

    Haftalık film önerilerimizin on altıncısı ile karşınızdayız. Bu hafta sizlere, dün önerdiğimiz dizinin devamını ve finalini anlatan bir film önereceğiz.
    14 Mart 2021, 21:30 (1 gün)
    6,5b
    10
    11
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Haftalık Film Önerisi 16: Serenity
    Tam Boyutta Gör

    Dün yayınladığımız dizi önerisinde de dediğim gibi bugün önereceğimiz film, dün önerdiğimiz dizinin finali. Yani yine bilim kurgu türünde bir yapım önereceğiz. Dün önerdiğimiz diziye de buradan ulaşabilirsiniz. Bugün önereceğimiz film de Serenity.

    İlginizi Çekebilir Avatar Haftalık Film Önerisi 12: The Endless

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 16: Firefly"

    2005 yılında yayınlanan Serenity’nin başrollerinde yine Nathan Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk, Morena Baccarin, Jewel Staite, Adam Baldwin, Sean Maher, Summer Glau ve Ron Glass gibi isimler bulunuyor. Ayrıca Chiwetel Ejiofor ve Sarah Paulson da filmin kadrosuna eklenmiş.

    Haftalık Film Önerisi 16: Serenity
    Tam Boyutta Gör

    Serenity, Firefly dizisinin direkt olarak devamını ve finalini anlatıyor. Birçok olayı sonlandırıyor ve açıklıyor. Bu yüzden filmin konusuna dair bir şey söylersem diziden spoiler verebilirim. Kısaca sadece şunu söyleyebilirim. Bu filmi izledikten sonra keşke diziyi istedikleri gibi götürebilselerdi de bu kadar sıkışık bir final izlemeseydik. Yanlış anlaşılmasın, film gerçekten çok başarılı ama hem diziyi izlemeyenlere konuya anlatabilmek hem de diziyi izleyenleri sıkmamak için bazı şeyler öylesine anlatılmış. Daha rahat ve geniş bir final yapılabilseydi çok daha güzel olurdu.

    Kısaca bu filmi, diziyi seven herkese rahatlıkla öneriyorum. Diziyi de tüm bilim kurgu severlere öneriyorum. Sadece filmi izlerseniz çoğu şey anlamsız kalabilir.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    AL3ATROS (Mehmet Tuna) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel filmdi zamanında CD sini kiralayıp hafta sonu ailecek seyretmiştik zaman çabuk geçiyor ..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkaura 1 gün ( Mesaj Silindi )
    filmi guzeldi, diziside fena degil ama buna ragmen bilim kurgu camiasinin en overrated yapimlarindan biri oldugu kanisindayim. amerikan ic savasi sonrasi vahsi batisindaki jesse james karakterinin bilimkurgu ile harmanlanip gelecege tasinmis hali. muhtemelen amerikan kulturune, koklerine hitap ettigi icin amerikada bu kadar etki yaratti ama bizim icin en azindan benim icin cok fazla bir sey ifade etmiyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    15 sene evvel filmi izleyip pek anlam verememiş dolayısıyla beğenmemiştim. Ama sonradan bunun bir dizinin finali olduğunu öğrendiğimde filmin bana hiçbir anlam ifade etmemesini daha iyi anladım. Ama bunun için koca bir diziyi izleyecek değildim. Yukarıda birisi de filme güzel deyip bunun aslında bir dizisinin olduğunu bilmediğini yazmış. Yani sen beğendin ama diziyi izlemeden nesini beğendin ki kardeş, diye sorasım geldi.

    Özet: Bu haftaki film önerisi de karavana çıktı.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    şimdi ise film önerileri adı altında reklam yapıyorlar.

    reklam politikalarınız üniversite derslerinde yer verilmeli
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    porsche911gt2 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyunculuklar kötüydü
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mion 1 gün ( Mesaj Silindi ) porsche911gt2
    bak seeen! oscarlı oyuncu felansın herhalde! sayın filim otoritesi!
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    H34RTL3SS (yakup yakupoğlu) 1 gün ( Mesaj Silindi ) porsche911gt2
    film o kadar eskiki o zamana göre hepsi iyi film ile ilgili şimdikilerle kıyaslarsan orta halli ama iyidir her halükarda TV izleyip beyin sulandırmaktansa izleyin
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    madonos 1 gün ( Mesaj Silindi )
    En iyi bilim kurgu filmlerinden birisi.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M Musty3535123 1 gün ( Mesaj Silindi )
    film gayet güzeldi. dizisi olduğunu ilk defa burda duydum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mert1907 (Mert Karakoç) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İzlediğim güzel filmlerdendi.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 9 sa. Oscar 2021 adayları açıklandı 10 sa. Netflix'in yeni Sherlock Holmes dizisi The Irregulars'ın 1. sezonu yayınlanmadan 2. sezonu onaylandı 10 sa. Yeni Volkswagen Golf sonunda Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri 10 sa. Nokia'nın uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlarının detayları belli oldu 11 sa. Rapoo yeni kablosuz fare-klavye setini duyurdu 11 sa. Xiaomi Mi Pad 5'in teknik özellikleri ortaya çıktı 12 sa. Zack Snyder's Justice League'den ilk yorumlar geldi: "Mucize gibi bir film" 12 sa. Microsoft, Sega ve Konami'yi satın almayı düşünüyor 12 sa. Benedict Cumberbatch, Sherlock dizisinin 5. sezon ile dönebileceğini söylüyor 13 sa. Huawei yeni bir ekran içi parmak izi tarayıcısı geliştirdi 13 sa. 'Türkiye'de Yılın Otomobili 2021' ödülü için adaylar belli oldu 14 sa. GeForce Now by Game+'ın betası sonlandı, tüm kullanıcıların erişimine açıldı 14 sa. HTC Wildfire E3 tanıtıldı: İşte fiyatı 15 sa. Zack Snyder’s Justice League'in son fragmanı yayınlandı 1 gün SR-71 Blackbird’e hayat veren J58 motorunun halefi, nerede kullanılacak? 1 gün Akıncı İHA'nın ikinci prototipi bir testi daha geçti 1 gün Portakal kabuğundan bardak yapan otomat 1 gün Temel Kotil: “Milli Muharip Uçak 2025’te ilk uçuşunu yapacak ve 2029’da envantere girecek” 1 gün Lexar NM620 NVMe SSD’sini duyurdu 1 gün AMD 500 serisi yongasetinin hatalarını düzeltecek güncelleme yayınlayacak 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Haftalık Film Önerisi 16: Serenity Sonraki RX 6700 XT, RX 5700 XT’den %25 daha az kazıyor 1 gün Mobil oyunculara hitap eden en iyi cep telefonu - Asus Rog Phone 5 Ultimate! 1 gün Shrek, 4K formatında yayınlanacak 1 gün Xiaomi süper sessiz bir klima çıkardı 1 gün Google, gizli modda bile kullanıcıları izlediğini iddia eden davadan kurtulamadı 1 gün Rakiplerin çoğalması, Tesla'nın elektrikli araç pazarındaki hakimiyetini zayıflattı 1 gün Netflix'in yeni yerli filmi "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?" için ilk video paylaşıldı 1 gün Bir sonraki Windows 10 güncellemesi bilgisayarları gereksiz uygulamalardan arındıracak 1 gün Bitcoin ilk kez 60 bin dolar sınırını geçti 1 gün Yeni Nokia akıllı telefonların lansman tarihi belli oldu 1 gün Aprilia Tuono 660 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün Xbox Series X/S sahipleri geriye uyumlulukla çalışan Bethesda oyunlarının FPS'lerini ikiye katlayabilecek 1 gün Obezite koronavirüs için majör risk faktörlerinden birisi olabilir 1 gün Adobe Photoshop yazılımı Apple M1 için resmen yayınlandı 1 gün Film sektörünün en kötülerinin seçildiği Razzie Ödülleri'nin 2020 adayları belli oldu: Netflix zirvede 1 gün Yeni Marvel dizisi The Falcon and the Winter Soldier için ilk yorumlar geldi: "MCU için büyük adım" 1 gün AirPods 3 modelinden yeni bir görsel sızdırıldı 1 gün Bulmaca macera oyunu MISTICO, mobil cihazlar için yayınlandı 1 gün realme 8 serisi 24 Mart tarihinde tanıtılıyor 2 gün 2020 yılında rekor miktarda rüzgâr çiftliği kuran Çin, kömür enerjisinden de vazgeçmiyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız