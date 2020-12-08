Haftalık Mobil Oyun Önerisi 03: What The Golf?

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Golf her ne kadar ülkemizde popüler bir spor olmasa da video oyunları oldukça seviliyor. Bunun sebebi de aynı bilardo da olduğu gibi çekip bırakma gibi kolay bir mekaniğin üzerine kurulu olmaları. Haftalık mobil oyun önerilerimizin üçüncüsünde de yine çek bırak mekaniği üzerine kurulu olan bir golf oyunu önereceğiz ancak farklı bir dokunuşla.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Mobil Oyun Önerisi 02: Thomas Was Alone"

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Triband'ın yaptığı, 2019 yılında yayınlanan The The Golf?, bu hafta sizlere önerdiğimiz mobil oyun. Oyunu sadece mobil için değil, diğer platformlarda da öneriyoruz. Oyun ayrıca Nintendo Switch ve PC’de mevcut.

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Oyun dediğimiz gibi klasik bir çek bırak oyunu ve bunu golf teması üzerine yapıyor. Ancak oyunda mizahi bir dokunuş var. Başlangıçta klasik bir golf oyunu gibi topu belirlenen bölgeye atmaya çalışıyorsunuz ancak bölümler ilerledikçe golf sopasını, sporcuyu ve daha aklınıza gelen gelmeyen her şeyi belirlenen bölgeye atmaya çalışıyorsunuz. Oyundaki eğlence sadece burada da değil, farklı oyun mekanikleri ile birlikte oyun zaman zaman bulmaca oyununa da dönüşüyor.

Sadece oyundaki bölümlerde de değil, bölümler arası geçişlerde de bölümü kendiniz seçiyorsunuz ancak bölümü seçebilmek için de yine oyunun farklı bir mekaniğini kullanıyorsunuz. Kısaca oyun golf oynama ve eğlenme konusunda size muazzam bir içerik sunuyor.

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What The Golf? şu anda ne yazık ki yalnıza iOS cihazlarda bulunuyor ve Apple Arcade sisteminin içerisinde olan bir oyun. Apple Arcade ilk ay ücretsiz olarak sunuluyor, sonrasında ise aylık 34,99 TL. Telefondan oyun oynayan herkese Apple Arcade’i, Apple Arcade’i olan herkese What The Golf?’ü öneriyoruz.

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