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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Mobil Oyun Önerisi 03: What The Golf?

    Haftalık mobil oyun önerilerimizin üçüncüsünde iOS cihazlar için çıkışını yapmış olan başarılı ve keyifli bir oyunu öneriyoruz: What The Golf?.
    1 hf.
    795
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    2
    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Haftalık Mobil Oyun Önerisi 03: What The Golf?
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    Golf her ne kadar ülkemizde popüler bir spor olmasa da video oyunları oldukça seviliyor. Bunun sebebi de aynı bilardo da olduğu gibi çekip bırakma gibi kolay bir mekaniğin üzerine kurulu olmaları. Haftalık mobil oyun önerilerimizin üçüncüsünde de yine çek bırak mekaniği üzerine kurulu olan bir golf oyunu önereceğiz ancak farklı bir dokunuşla.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Mobil Oyun Önerisi 02: Thomas Was Alone"

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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Triband'ın yaptığı, 2019 yılında yayınlanan The The Golf?, bu hafta sizlere önerdiğimiz mobil oyun. Oyunu sadece mobil için değil, diğer platformlarda da öneriyoruz. Oyun ayrıca Nintendo Switch ve PC’de mevcut.

    Haftalık Mobil Oyun Önerisi 03: What The Golf?
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    Oyun dediğimiz gibi klasik bir çek bırak oyunu ve bunu golf teması üzerine yapıyor. Ancak oyunda mizahi bir dokunuş var. Başlangıçta klasik bir golf oyunu gibi topu belirlenen bölgeye atmaya çalışıyorsunuz ancak bölümler ilerledikçe golf sopasını, sporcuyu ve daha aklınıza gelen gelmeyen her şeyi belirlenen bölgeye atmaya çalışıyorsunuz. Oyundaki eğlence sadece burada da değil, farklı oyun mekanikleri ile birlikte oyun zaman zaman bulmaca oyununa da dönüşüyor.

    Sadece oyundaki bölümlerde de değil, bölümler arası geçişlerde de bölümü kendiniz seçiyorsunuz ancak bölümü seçebilmek için de yine oyunun farklı bir mekaniğini kullanıyorsunuz. Kısaca oyun golf oynama ve eğlenme konusunda size muazzam bir içerik sunuyor.

    Haftalık Mobil Oyun Önerisi 03: What The Golf?
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    What The Golf? şu anda ne yazık ki yalnıza iOS cihazlarda bulunuyor ve Apple Arcade sisteminin içerisinde olan bir oyun. Apple Arcade ilk ay ücretsiz olarak sunuluyor, sonrasında ise aylık 34,99 TL. Telefondan oyun oynayan herkese Apple Arcade’i, Apple Arcade’i olan herkese What The Golf?’ü öneriyoruz.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    mstcngny (MesutCan Göney) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben steam den bitirdim. Yaklaşık 5 saat civarı sürüyor. Ve oynadıkça şaşırıp eğleniyorsunuz.
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    the most important thing 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    ülkemizde iPhone kullanan kişi sayısı gerçekten azalmaya başladı, iphone'dan Xiaomi, Samsung gibi telefonlara geçen çok fazla kişi var
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