Haftalık Mobil Oyun Önerisi 05: Bridge Constructor: The Walking Dead

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Köprü inşa etme oyunları 2010 yılında hayatımıza daha fazla giren ve örneklerinin ciddi anlamda arttığı bir 10 yıl oldu. Düşünce tarzı olarak gayet güzel bir oyun ancak geliştirme konusunda çok fazla seçenek ne yazık ki yok bu yüzden biraz yaratıcı olmak gerekiyor. Bridge Constructor serisinin yeni oyunu da bu yaratıcılığı göstermiş aslında. Bu yeni yaratıcı oyun da haftalık mobil oyun önerilerimizin yeni üyesi.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Mobil Oyun Önerisi 04: Star Wars Knights of the Old Republic"

Yayıncılığını Headup Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise ClockStone'un yaptığı Bridge Constructor serisinin yeni oyunu Bridge Constructor: The Walking Dead bu hafta sizlere önerdiğimiz oyun. Henüz yeni bir oyun olduğunu da söyleyelim.

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Bridge Constructor oyununa ya da bu tarzda başka bir oyuna çoğu oyuncu mutlaka denk gelmiştir. Mekanikler basit ama çözmesi zor. Klasik bir bulmaca oyunu yani kısaca. Çeşitli ağırlıkta ve boyutta araçların köprüden geçebilmesi için paranızın yettiği kadar kaliteli bir köprü yapıyorsunuz ve araç geçebilirse karşıya bölümü geçiyorsunuz. Elbette köprüyü inşa etmek için birçok yol var ve tamamen sizin becerinize kalmış durumda.

Bridge Constructor: The Walking Dead’in yaratıcılık yaptığı kısım ise zombiler. Önceden oyunda çok anlamlandırılamayan sebeplerle köprü yapıyorduk. Bu sefer The Walking Dead dizisinden tanınan karakterleri zombilerden kurtarmaya çalışıyorsunuz. Sadece zombilerden kaçmayıp aynı zamanda onları öldürmek için de çeşitli yollara başvurabiliyorsunuz. Son olarak zombiler için hazırlanan ölüm animasyonları da yer yer keyifli anla yaşatabiliyor.

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Toparlamak gerekirse bu oyunu Bridge Constructor oyunlarından keyif alan herkese, genel anlamda da bulmaca oyunu seven herkese rahatlıkla öneriyorum. Oyunu şu anda App Store üzerinde 27,99 TL’ye, Google Play üzerinde ise 21,99 TL’ye bulabilirsiniz. Mağaza bağlantılarını aşağıda bulabilirsiniz.

Bridge Constructor: TWD Headup GmbH Oyunlar ₺27,99 246.6 MB

Bridge Constructor: The Walking Dead Headup Bulmaca ₺27,99 135M

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