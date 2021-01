Haftalık Mobil Oyun Önerisi 09: There Is No Game: Wrong Dimension

Tam Boyutta Gör

2011 yılında The Stanley Parable’ın yayınlanması ile birlikte oyunun sizle iletişim içerisinde olduğu daha interaktif oyunlar birden popüler oldu. Ardından da bu tarzda birçok oyun çıktı. Bu iletişim olayını kısaca özetlemek gerekirse, oyundaki anlatıcı size bir şey yapmanızı söylüyor ancak onu dinleyip dinlememek size kalmış. Anlatıcı da sizin hareketlerinizi yorumlamaya başlıyor ve ortaya oyuna göre ya felsefi konuşmalar ya da eğlenceli anlar çıkıyor. The Stanley Parable felsefe ile eğlenceyi biraz karıştırmaya çalışmıştı. Her ne kadar şahsi olarak pek sevmediğim bir oyun olsa da onun çıkışı ile birlikte birçok başarılı oyun daha yatımıza girdi. Örneğin bugün önerdiğimiz mobil oyun olan There Is No Game: Wrong Dimension.

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Draw Me A Pixel'in yaptığı macera oyunu There Is No Game: Wrong Dimension, geçtiğimiz aylarda mobil cihazlar için çıkış yapan bir oyun. Daha öncesinde ise PC için yayınlanmıştı. There Is No Game: Wrong Dimension temelde The Stanley Parable ile aynı oyun. Dördüncü duvarı yıkan, bir oyunun içerisinde olduğunuzu size hissettiren bir yapım. İsminden de anlaşılabileceği gibi ortada bir oyun yok. Yani en azından oyun bir süreliğine oyun öyle davranıyor. Daha oyunun menüsünden de oyun başlıyor aslında.

Oyunun oynanış kısmı aslında daha çok point and click tarzında ama yer yer farklı oynanış mekanikleri de bulunuyor. Oyunun asıl keyifli olduğu kısmı dördüncü duvarın yıkılması olduğu için ne yazık ki o konuda pek bir şey anlatamıyorum. Bu yüzden direkt sizin deneyimlemeniz daha iyi.

There Is No Game: Wrong Dimension, şu anda App Store’da 46,99 TL’ye, Google Play’de ise 50,99 TL’ye satılıyor. Yurt dışı fiyatı ise 4,99 dolar. Fiyatı aslında uygun ancak dövizden dolayı bizde biraz pahalı. Oyun yeni çıktığı için yakın zamanda öyle büyük bir indirim olmaz. Ancak yakın zamanda 30 TL civarına düşebilir. Düştüğü zaman da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Size mobil cihazınızda yaklaşık 5 - 6 saatlik güzel eğlence sunacaktır.

There Is No Game: WD Draw Me A Pixel Oyunlar ₺46,99 695.9 MB

There Is No Game: Wrong Dimension Draw Me A Pixel Bulmaca ₺50,99 40M

