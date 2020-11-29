Haftalık Oyun Önerisi 03: Carrion

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Bilim kurgu ve korku türünün harmanlandığı birçok film var ve bunların genel teması şöyle oluyor: İnsanlık ne olduğunu anlayamadığı yeni bir şey keşfeder, keşfettikleri şeyin bir avcı olduğunu anlarlar ve bu keşfedilen şey tüm keşfeden grubu öldürmeye çalışır. Bu tarz yapımlarda oyunlarda da olmak üzere çoğu zaman av olan kişinin gözünden izleriz ya da oynarız. Avcının gözünden izlemek veya oynamak o kadar da tercih edilen bir şey değil ancak yapıldığı zaman da çok kaliteli olabiliyor. Bugün önereceğimiz yapım da bilim kurgu ve korku türünün harmanlandığı ancak bu sefer avcı tarafından baktığınız bir oyun.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Oyun Önerisi 02: Pumpkin Jack"

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Haftalık Oyun Önerisi 02: Pumpkin Jack

23 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan Carrion’ın yayıncılığını Devolver Digital, geliştiriciliğini ise Phobia Game Studio yapıyor. Carrion’da amorf olan bir varlığı yani biçimsiz bir varlığı canlandırıyorsunuz.

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Dediğim gibi oyunda amorf olan bir varlığı yani biçimsiz bir varlığı canlandırıyorsunuz ve bu yüzden kontrol etmesi çok kolay. Siz bir yere tıklıyorsunuz, karakter oraya tutunarak istediğiniz yönde ilerliyor. Aynı şekilde insanlara saldırması da çok kolay ve eğlenceli. Korkunç bir varlığı kontrol ettiğinizi rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Ama hazırlıksız yakalandığınızda da oyun sizi cezalandırmasını biliyor. Bu yüzden avcı olduğunuzu rahatlıkla hissettiğiniz ve dikkatli olmanız gerektiğinin bilincinde olduğunuz bir oyun Carrion.

Oyunun açık konuşmak gerekirse en başarılı noktası müzikleri ve atmosferi. Hatta genel olarak sesleri. Oyunun müzikleri ve ortam sesleri muazzam olmuş. Sesler bu kadar kaliteli olunca da her ne kadar oyun piksel grafiklere de sahip olsa, oyun sizi o dünyanın içine sokmayı rahatlıkla başarıyor. Yani oyunda avcı olduğumu bilmesem kesinlikle korkardım. Avcı olmanıza rağmen de oyun sizi germeyi rahatlıkla başarıyor.

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Toparladığımda ise bu oyunu farklı oyunlar oynamayı sevenlere ve bilim kurgu korku türünü sevenlere kesinlikle öneriyorum. Eğleneceğiniz ve iyi ki oynadım diyebileceğiniz bir 5 - 6 saat sunuyor size.

Carrion şu anda Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Linux, Microsoft Windows ve Mac OS’ta bulunuyor. Direkt satın almak isterseniz benim tavsiyem fiyatı gereği Steam’den almanız. Şu anda 36,00 TL’ye satılıyor. Ancak asıl tavsiyem Xbox Game Pass üzerinden oynamanız. Carrion hem PC için hem de konsol için Game Pass sisteminin kütüphanesinde bulunuyor. Game Pass sahipleri mutlaka baksın derim.

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