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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Oyun Önerisi 10: Amnesia Rebirth

    Haftalık oyun önerilerimizin onuncusu ile devam ediyoruz. Bu hafta sizlere popüler korku serilerinden Amnesisa’nın son oyunu olan Amnesia Rebirth’ü önereceğiz.
    2 sa.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Haftalık Oyun Önerisi 10: Amnesia Rebirth
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    Yıllar önce korku oyunları hayatta kalma teması üzerine odaklıyken yıllar içinde yayınlanan oyunlarla bir değişime uğradı. Günümüzde korku oyunlarında en çok bulmacaları ve gizemleri çözmeye çalıştığınız, tehdite karşı hiçbir gücünüzün olmadığı oyunları görüyoruz. Bu tarz oyunların popülerleşmesinde en çok katkısı olan oyunlardan biri de elbette Amnesia. Bugün önereceğimiz oyun da Amnesia’nın son oyunu Amnesia Rebirth.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Oyun Önerisi 09: Ghostrunner"

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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini yine Frictional Games’in yaptığı Amnesia Rebirth, popüler olan ilk oyundan biraz daha farklı ve bence daha güzel bir yapıya sahip. Oyunun daha birkaç ay önce yayınlandığını da hatırlatalım.

    Haftalık Oyun Önerisi 10: Amnesia Rebirth
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    İlk oyuna göre Amnesai Rebirth birden fazla farklı ortamda geçiyor. Bu yüzden sürekli atmosfer değişiyor ve açıkçası gerek grafiklerle gerek seslerle ve tasarımlarla bu atmosferleri rahatlıkla hissediyorsunuz. Hikâye açısından da fazlasıyla başarılı. Yine yer yer kafa karışıklığı yaşatıyor ancak genele baktığımızda güzel bir hikâye ve işlenişi var. Bildiğiniz gibi Amnesia fizik tabanlı bulmacalar içeriyor ve yine bu oyunda da bu şekilde. Ancak ne yazık ki bu oyundaki bulmacaların sayısı biraz az kalmış. Genel olarak oyun keşfetmek üzerine gibi sanki.

    Sonuçta bu bir korku oyunu olduğu için oyunun korkutup korkutmadığı veya nasıl korkuttuğu da önemli bir husus. Oyun kesinlikle sizi korkutmayı başarıyor hatta genel olarak oyunu gergin oynadığınızı da söyleyebilirim. Yer yer nefes almanız için farklı kısımlar geliyor ve oralarda da çevre tasarımlarıyla biraz rahatlayabiliyorsunuz. Jumpscare dediğimiz, ekranın önüne aniden çıkan şeyler neredeyse yok. Bu da kaliteli bir korku yapımı olduğunu gösteriyor zaten.

    Haftalık Oyun Önerisi 10: Amnesia Rebirth
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    Kısaca yeni oyun, ilk oyunun üzerine daha fazla şey katarak, hali hazırda iyi yaptığı şeyleri de geliştirerek başarılı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Korku oyunu seven herkese rahatlıkla önerebilirim. Amnesia: Rebirth şu anda PlayStation 4 ve PC için erişilebilir durumda. PlayStation’da 199,00 TL, Steam’de 50,00, Epic Games’te ise 49,00 TL. Günümüzdeki oyun fiyatlarına bakıldığında 50,00 TL’lik fiyatı rahatlıkla hak ettiğini söyleyebilirim. Oyunun oynanış süresi, sizin bulmacaları çözme hızınıza göre değişiyor ancak 7 ile 10 saat arası bir içeriğe sahip.



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    BalkanGöçmeniBirBey

    taş devrinde mi jetgilllerdemi hatırlamıyorum ama evcil hayvanlarının yerini alan robotlar vardı sanırım

    7 saat önce
    trustrank

    wqe

    21 saat önce
    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    1 gün önce
    Xandive

    damn

    1 gün önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    1 gün önce
    frostburn

    ürkütücü

    1 gün önce
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    wolferto (mehmet öz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    amnesia diyince aklima geldi ah hollanda
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