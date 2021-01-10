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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Oyun Önerisi 09: Ghostrunner

    Haftalık oyun önerilerimizin dokuzuncusu ile devam ediyoruz. Bu hafta sizlere Cyberpunk bir evrende geçen ancak oynanışıyla öne çıkan bir oyun önereceğiz.
    13 sa.
    907
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Haftalık Oyun Önerisi 09: Ghostrunner
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    Masaüstü oyunlar tarafında fazlasıyla bilinen ve popüler bir tema olsa da video oyun dünyasında Cyberpunk o kadar popüler bir tema değil. En azından Cyberpunk 2077 popülerleşene kadar değildi. Cyberpunk 2077’nin popülerleşmesi ile birlikte de bu temaya sahip birçok oyun görmeye başladık. Bugün önereceğimiz oyun da Cyberpunk bir evrende geçen ancak ana odağı evreni değil oynanışı olan bir oyun.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Oyun Önerisi 08: Peaky Blinders Mastermind"

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    Yayıncılığını All in! Games’in yaptığı, geliştiriciliğini ise One More Level, 3D Realms ve Slipgate Ironworks’ün yaptığı Ghostrunner bugün sizlere önerdiğimiz oyun. Tema olarak dediğim gibi Cyberpunk bir evrende geçiyor. Tür olarak ise aksiyon platform demek doğru olur.

    Haftalık Oyun Önerisi 09: Ghostrunner
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    Ghostrunner, fazlasıyla yüksek bir tempoya sahip olan, üst üste ölerek ve hatalar yaparak bölümleri çözdüğünüz bir aksiyon oyunu. Çok hızlı bir platform mekaniğine sahip. Aynı filmlerdeki aksiyon sahnelerinde olduğu gibi bir o duvara bir o duvara zıpladığınız bir platform mekaniğine sahip. Platform tarafındaki yüksek temposu, aksiyon tarafında da aynı. Düşmanlar fazlaca bulunmuyor ancak bulunanlar da fazlasıyla iyi. Siz onları tek bir vuruşta öldürebiliyorsunuz ancak onlar da sizi tek vuruşta öldürebiliyor. Sizin elinizde kılıç olduğu için düşmanların yanına kadar gitmeniz gerekiyor ancak onların elinde ateşli silah olduğu için sizi uzaktan vurabiliyorlar. Ayrıca belirtmekte fayda var, çok iyi nişan alıyorlar.

    Bu zorlu gibi duran mekanikler gerçekten de zorlu ancak alışması kolay. Alıştıktan sonra da oyun çok daha rahat bir hale geliyor. Ayrıca oynanış anlamında da cidden güzel iş çıkarttıklarını söylemek gerek. Oyunun bir hikayesi de var ancak öylesine konulmuş gibi. Ana odak kesinlikle oynanış.

    Haftalık Oyun Önerisi 09: Ghostrunner
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    Kısaca bu oyunu yoğun aksiyon seven herkese önerebilirim. Gayet keyifli ve yoğun bir oynanış sunuyor. Ancak fiyatı belki biraz fazla gelebilir. Oyun şu anda PlayStation 4, Xbox One ve PC için erişilebilir durumda. PlayStation 5 ve Xbox Series için de bu yıl yayınlanacak.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    1 gün önce
    TheJudgé

    buney la

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    2 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    2 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    2 gün önce
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    the most important thing 13 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oynamak isterdim ama bana keyifli bir oyun deneyimi sunacak bir bilgisayarım yok diyen on binlerce kişi vardır dh'de
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 38 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bir öneri yapayım oyunu varsa yeni nesil konsollarda ya da pcnizde oynayın ben ps4 te oynadım baya bir fps düşüşü,görsel ve animasyon glitchleri var belki patchlerle düzeltmişlerdir ama yine de bence onlarda oynayın siz ama oyun baya keyifli oyun.
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    the most important thing 13 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oynamak isterdim ama bana keyifli bir oyun deneyimi sunacak bir bilgisayarım yok diyen on binlerce kişi vardır dh'de
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cand. 12 sa. ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    Pc’m bile yok şu an
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