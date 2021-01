Haftalık Oyun Önerisi 09: Ghostrunner

Tam Boyutta Gör

Masaüstü oyunlar tarafında fazlasıyla bilinen ve popüler bir tema olsa da video oyun dünyasında Cyberpunk o kadar popüler bir tema değil. En azından Cyberpunk 2077 popülerleşene kadar değildi. Cyberpunk 2077’nin popülerleşmesi ile birlikte de bu temaya sahip birçok oyun görmeye başladık. Bugün önereceğimiz oyun da Cyberpunk bir evrende geçen ancak ana odağı evreni değil oynanışı olan bir oyun.

Yayıncılığını All in! Games’in yaptığı, geliştiriciliğini ise One More Level, 3D Realms ve Slipgate Ironworks’ün yaptığı Ghostrunner bugün sizlere önerdiğimiz oyun. Tema olarak dediğim gibi Cyberpunk bir evrende geçiyor. Tür olarak ise aksiyon platform demek doğru olur.

Ghostrunner, fazlasıyla yüksek bir tempoya sahip olan, üst üste ölerek ve hatalar yaparak bölümleri çözdüğünüz bir aksiyon oyunu. Çok hızlı bir platform mekaniğine sahip. Aynı filmlerdeki aksiyon sahnelerinde olduğu gibi bir o duvara bir o duvara zıpladığınız bir platform mekaniğine sahip. Platform tarafındaki yüksek temposu, aksiyon tarafında da aynı. Düşmanlar fazlaca bulunmuyor ancak bulunanlar da fazlasıyla iyi. Siz onları tek bir vuruşta öldürebiliyorsunuz ancak onlar da sizi tek vuruşta öldürebiliyor. Sizin elinizde kılıç olduğu için düşmanların yanına kadar gitmeniz gerekiyor ancak onların elinde ateşli silah olduğu için sizi uzaktan vurabiliyorlar. Ayrıca belirtmekte fayda var, çok iyi nişan alıyorlar.

Bu zorlu gibi duran mekanikler gerçekten de zorlu ancak alışması kolay. Alıştıktan sonra da oyun çok daha rahat bir hale geliyor. Ayrıca oynanış anlamında da cidden güzel iş çıkarttıklarını söylemek gerek. Oyunun bir hikayesi de var ancak öylesine konulmuş gibi. Ana odak kesinlikle oynanış.

Kısaca bu oyunu yoğun aksiyon seven herkese önerebilirim. Gayet keyifli ve yoğun bir oynanış sunuyor. Ancak fiyatı belki biraz fazla gelebilir. Oyun şu anda PlayStation 4, Xbox One ve PC için erişilebilir durumda. PlayStation 5 ve Xbox Series için de bu yıl yayınlanacak.

