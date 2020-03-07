Haftasonu oynanacak kısa oyun arayanlara, The Uncertain: Last Quiet Day ücretsiz

Dijital oyun dağıtım platformlarının ücretsiz oyun müjdeleri devam ediyor. Bu seferki yapım Comon Games’in The Uncertain: Last Quiet Day’i oldu. Oyun kısa oynanış süresiyle haftasonu geçirebileceğiniz güzel bir vakit vadediyor.

Post apokaliptik temaya sahip

2016 yılında indirmeye sunulan RPG türü oyun insanların yok olduğu kıyamet sonrası dünyasında robotların hakim olduğu dünyada geçiyor. İnsanların neden bir anda ortadan kaybolduğunu ve onların yaşamlarına dair detayların peşine düşüyor.

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The Uncertain: Last Quiet Day’i 9 Mart’a kadar Steam kütüphanenize eklediğiniz takdirde sınırsız erişim hakkına sahip oluyorsunuz. Yapımın sistem gereksinimleri ise aşağıda.

Minimum

· İşlemci: Intel i3 veya AMD eşdeğeri

· Bellek: 4 GB RAM

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· Ekran Kartı: NVIDIA GTX 570

· DirectX: Sürüm 11

· Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Önerilen

· İşlemci: Intel i5 / AMD Phenom II X6 veya daha iyisi

· Bellek: 8 GB RAM

· Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 9xx serisi veya daha iyisi

· DirectX: Sürüm 11

· Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

https://store.steampowered.com/app/406970/The_Uncertain_Last_Quiet_Day/

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