Haftaya BİM marketlerde Nvidia ekran kartlı HP oyuncu dizüstü modeli ve ekipmanları var

Tam Boyutta Gör

Önümüzdeki hafta BİM marketler oyuncuları sevindirecek teknolojik fırsatlarla geliyor. HP oyuncu dizüstü bilgisayarı yanında şık sırt çantası, kulaklık ve fare-klavye seti tam bir takım oluşturacak.

27 Kasım BİM aktüel ürünler

27 Kasım BİM aktüel ürünler arasında HP oyuncu dizüstü bilgisayarı dikkat çekiyor. Intel Core i5 10300H işlemci ve GeForce GTX 1050 ekran kartı ile tatmin edici oyun performansı sunan 1Y7D5EA model numaralı dizüstü 8GB DDR4 RAM, 144Hz ekran tazeleme hızı, 256GB SSD gibi özelliklere sahip. Ürün 6999TL ile oldukça uygun fiyata satılıyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei şimdi de Leica’yı mı kaybediyor?"

İlginizi Çekebilir

HP ZBook Create G7 tasarımcılar için standartları belirliyor

Diğer taraftan 15.6 inç dizüstüler için HP Odyssey zorlu ortam sırt çantası 199TL gibi iyi bir fiyatta. Yine HP Combo 300 kablosuz fare - klavye seti 199TL ve HP kablolu kulaklık modeli de 99TL gibi uygun fiyatlarda.

Teknoloji Haftası olarak ilan edilen bu haftada 20 saate kadar pil ömrü sunan Anker SoundCore Vortex kablosuz kulaklık 249TL iken Jabra Elite 65t tam kablosuz kulaklık ise 499TL ile dikkat çekiyor. Bunlar haricinde Hometech 4 çekirdekli ve 3GB RAM bellekli tablet 799TL seviyesinde.

Son olarak orta kalite olduğu tahmin edilen akıllı saat, akıllı bileklik, akıllı baskül, oyuncu fare ve klavyesi gibi pek çok ürün BİM marketler kataloğunda bulunabilir.

Tam Boyutta Gör

26 Kasım A101 aktüel ürünler

26 Kasım A101 aktüel ürünler arasında Realme C2 modeli dikkat çekiyor. 6.1 inçlik HD+ ekranında su damlası çentiği sunan modele 12nm sürecindeki Helio P22 yonga seti güç veriyor. 2GB RAM ve 32GB depolama barındıran telefonda arka kamera 13MP+2MP çözünürlüğünde iken ön kamera da 5MP çözünürlüğünde. 4000mAh kapasiteli batarya hızlı şarja sahip değil. Realme C2 modeli 1799TL ile bir miktar piyasanın altında.

Bunun yanında Mi Band 4 akıllı bileklik 165TL, Xiaomi Earbuds 2 tam kablosuz kulaklık 139TL, Xiaomi WiFi Pro sinyal arttırıcı 89.95TL olarak satılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.