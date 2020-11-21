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    Haftaya BİM marketlerde Nvidia ekran kartlı HP oyuncu dizüstü modeli ve ekipmanları var

    27 Kasım BİM aktüel ürünler arasında HP oyuncu dizüstü bilgisayarı dikkat çekiyor. 26 Kasım A101 aktüel ürünler arasında ise Realme C2 akıllı telefon modeli var.
    3 sa.
    5,9b
    335
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Haftaya BİM marketlerde Nvidia ekran kartlı HP oyuncu dizüstü modeli ve ekipmanları var
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    Önümüzdeki hafta BİM marketler oyuncuları sevindirecek teknolojik fırsatlarla geliyor. HP oyuncu dizüstü bilgisayarı yanında şık sırt çantası, kulaklık ve fare-klavye seti tam bir takım oluşturacak.

    27 Kasım BİM aktüel ürünler

    27 Kasım BİM aktüel ürünler arasında HP oyuncu dizüstü bilgisayarı dikkat çekiyor. Intel Core i5 10300H işlemci ve GeForce GTX 1050 ekran kartı ile tatmin edici oyun performansı sunan 1Y7D5EA model numaralı dizüstü 8GB DDR4 RAM, 144Hz ekran tazeleme hızı, 256GB SSD gibi özelliklere sahip. Ürün 6999TL ile oldukça uygun fiyata satılıyor.

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    Diğer taraftan 15.6 inç dizüstüler için HP Odyssey zorlu ortam sırt çantası 199TL gibi iyi bir fiyatta. Yine HP Combo 300 kablosuz fare - klavye seti 199TL ve HP kablolu kulaklık modeli de 99TL gibi uygun fiyatlarda.

    Teknoloji Haftası olarak ilan edilen bu haftada 20 saate kadar pil ömrü sunan Anker SoundCore Vortex kablosuz kulaklık 249TL iken Jabra Elite 65t tam kablosuz kulaklık ise 499TL ile dikkat çekiyor. Bunlar haricinde Hometech 4 çekirdekli ve 3GB RAM bellekli tablet 799TL seviyesinde.

    Son olarak orta kalite olduğu tahmin edilen akıllı saat, akıllı bileklik, akıllı baskül, oyuncu fare ve klavyesi gibi pek çok ürün BİM marketler kataloğunda bulunabilir.

    Haftaya BİM marketlerde Nvidia ekran kartlı HP oyuncu dizüstü modeli ve ekipmanları var
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    26 Kasım A101 aktüel ürünler

    26 Kasım A101 aktüel ürünler arasında Realme C2 modeli dikkat çekiyor. 6.1 inçlik HD+ ekranında su damlası çentiği sunan modele 12nm sürecindeki Helio P22 yonga seti güç veriyor. 2GB RAM ve 32GB depolama barındıran telefonda arka kamera 13MP+2MP çözünürlüğünde iken ön kamera da 5MP çözünürlüğünde. 4000mAh kapasiteli batarya hızlı şarja sahip değil. Realme C2 modeli 1799TL ile bir miktar piyasanın altında.

    Bunun yanında Mi Band 4 akıllı bileklik 165TL, Xiaomi Earbuds 2 tam kablosuz kulaklık 139TL, Xiaomi WiFi Pro sinyal arttırıcı 89.95TL olarak satılıyor.



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    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    SakuraiTomoki (Gökhan ) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oyun için 7000 TL bu hurdaya vereceğime üzerine biraz daha katar gider PS5 ya da Xbox Series X alırım paramda çöpe gitmemiş olur.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    khytr89 (Hakan ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fırsat olması için minimum nvidia 1650 olması gerekirdi diye düşünüyorum. 1660 olsa su piyasada kapıda yatmaya değer derdim ama 1050 bu parayı hak etmiyor.. laptoplarda gpu değişimi duymadım , keşke islemci 9.nesil olup ekran kartını yüksek bir model koysalarmış..
    Fırsat olması için minimum nvidia 1650 olması gerekirdi diye düşünüyorum. 1660 olsa su piyasada kapıda yatmaya değer derdim ama 1050 bu parayı hak etmiyor.. lap...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    alperhan52 (Şükrü ) 1 sn. ( Mesaj Silindi )
    1650 li olanı 5700 aldık arkadaşa 3 ay falan önce.
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    kaan1026 (kaan ) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    1050 ne la 😀
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    Barni Moloztaş (Eren ) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    6000'e 1060lı laptop alınca içim acımıştı şimdi şükrettim
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    evlbleef 15 dk. ( Mesaj Silindi )
    1050 mi kaldı. 1650 bile zorlanıyor yeni oyunlarda. CS:GO, Valorant, LoL gibi oyunlarda iş görür.
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    koçari (ali burak) 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ps5 alınır ,switch alınır ama gtx1050 alınmaz.
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    the guardian14 (mur0 ) 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    17 inc için bi sırt çantası getirseler güzel olacsk
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    dolu07 (Deniz Bilici) 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu cihaza bu fiyatı koyanın da bizi bu hale getirenin de ....
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    Kipırs Çipırs (kipırs çipırs) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    Amazon’da güzel fırsatlar var oraya bakın derim
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    cceviz (cenk cenk) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    korona dönemimde asıl bu market fırsatlarını yasaklasınlar. Millet bir tane termal tayt alacam diye alt alta üst üste. Kimsenin umurunda değil.
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    yasin_92 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu çöp için bile siraya girerler
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    boşyapanlaratepki 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) yasin_92
    Valla ne diyelim bu dünyada bazı tahtaları eksik yaşıyo kardeşim sende haklısın(sana demiyom he mereka etme) ldnfkd
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    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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