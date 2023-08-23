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    Anlık Bildirim

    Half Life 2 RTX projesi duyuruldu: İşte ilk görüntüler

    Nvidia, Portal RTX'in ardından bir oyunu daha güncel grafiklerle buluşturuyor. Şirket bugün Half Life 2 RTX duyurdu. İşte yenilenen yapımdan ilk görüntüler...  
    Half Life 2 RTX projesi duyuruldu! İşte ilk görüntüler Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en iyi oyunları arasında sayılan Half Life 2,RTX Remix ile yeniden hayata dönüyor. Bugün Nvidia, Youtube'da yaptığı bir paylaşımda Half Life RTX'in yolda olduğunu duyurdu. İşte oyunun iyi dört mod ekibini bir araya getiren projeden ilk görüntüler...

    Half Life 2 RTX projesi duyuruldu

    Bilmeyenler için Half life 2 RTX, Valve kütüphanesinin NVIDIA RTX teknolojisiyle yenilenen ikinci oyunu olacak. Bunlardan ilki, yakında çıkacak olan DLSS 3.5 de dahil olmak üzere Nvidia teknolojilerinin sergilenmesinde mihenk taşı olan Portal RTX oldu. Daha önce RTX Remix'in Half Life 2'de kullanıldığını görmüştük. Ancak yeni modun resmi olarak tanıtıldığını belirtelim. 

    Paylaşılan videoya baktığımızda, RTX Remix ile yenilenen Half Life 2'nin adeta modern grafiklere kavuştuğunu söyleyebiliriz. Öyle ki yüksek kaliteli dokular, ayrıntılı modeller ve göz alıcı bir aydınlatma elde edilmiş. Ayrıca DLSS 3.0 ve Nvidia Reflex dahil olmak üzere tüm güncel teknolojilere destek sunuluyor.

    Half Life 2 RTX'in halen devam eden bir çalışma olduğunu ve resmi bir çıkış tarihinin bulunmadığını belirtmekte fayda var.  Bu noktada yapımın arkasında yer alan ekip süreci hızlandırmak adına yeni üyeler aramaya devam ediyor. Dolayısıyla yakın bir zamanda kullanıma sunulmayacağını belirtelim. Ancak bir demo yayınlanacağına dair çeşitli söylentiler mevcut.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 5 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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