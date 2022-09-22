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    Nvidia RTX Remix tanıtıldı: Klasik oyunlar yeniden canlanıyor!

    Teknoloji devi Nvidia, DirectX 8 ve 9 destekli klasik oyunlara ışın izleme teknolojileri eklenmesini sağlayacak RTX Remix platformunu duyurdu. Yeni platform neler sunacak? İşte detaylar
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    Nvidia RTX Remix tanıtıldı: Klasik oyunlar yeniden canlanıyor!
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    Yakın zamanda düzenlenen GeForce Beyond etkinliğinde RTX 4090, RTX 4080 ve DLSS 3.0 teknolojisini tanıtan Nvidia, ayrıca klasik oyunlara yeni bir boyut kazandıracak RTX Remix platformunu duyurdu. Esasen bir modlama aracı olan RTX Remix, DirectX 8 ve 9 oyunlara ışın izleme özellikleri getiriyor.

    Klasik oyunlara Ray Tracing ve DLSS müjdesi!

    Bilindiği üzere Doom 3, Half-Life gibi oyun dünyasına yön veren eski yapımlar, günümüzde ışın izlemenin ihtiyaç duyacağı veri ve bileşenleri karşılamıyor. Ancak Nvidia Omniverse'in bir parçası olarak tanıtılan RTX Remix, oyun sahnelerinde yer alan detayların geliştirilmesine ve Ray Tracing (Işın izleme), DLSS 3.0 gibi RTX teknolojilerinin eklenmesine olanak tanıyacak. 

    Nvidia'nın açıklamalarına göre RTX Remix, yapay zekâ yardımı ile sahnede yer alan detayları analiz ederek, dokular, geometri, aydınlatma ve kameralar hakkında bilgileri hızlı bir şekilde toplayabilecek. Ardından bu veriler, NVIDIA Omniverse platformu tarafından kullanılan evrensel USD (Evrensel Sahne Tanımı) formatına çevrilerek kolayca 3B modelleme araçlarına aktarılacak.

    Nvidia RTX Remix tanıtıldı: Klasik oyunlar yeniden canlanıyor!
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    Böylece RTX Remix, sadece tek bir tuş ile dokuları otomatik olarak ölçeklendirmek, yumuşatmak ve daha yüksek çözünürlüklü malzemeler oluşturmak gibi zorlu görevleri hızlandıracak. Ayrıca Nvidia, oluşturulan bu materyallerin Adobe Substance 3D Painter, Autodesk Maya, 3DS Max, Blender, SideFX gibi yazılımlar ile uyumlu olacağını söylüyor.

    RTX Remix ile beraber nihayet Doom 3, Half-Life, The Elder Scrolls III: Morrowind gibi klasik oyunların güncel grafiklere kavuşacağını söyleyebiliriz. Yeni yazılımın, ücretsiz olarak önümüzdeki haftalarda kullanıma açılması bekleniyor.

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    M
    makine26 2 gün önce

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