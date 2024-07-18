Dune: Prophecy dizisinden yeni fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son yıllarda film uyarlamalarıyla adından söz ettiren efsanevi bilim-kurgu serisi Dune, bu yıl bir dizi uyarlamasıyla izleyicilerin karşısına çıkacak. Ne var ki HBO'da izleyici ile buluşacak bu dizi, orijinal serinin bir uyarlaması olmayacak. Bunun yerine Paul Atreides'in doğumunun yaklaşık 10 bin yıl öncesinde geçecek ve tamamı kadınlardan oluşan Bene Gesserit tarikatının yükselişine odaklanacak. Dune: Prophecy adını taşıyan bu dizi için heyecanlı bekleyişimiz sürerken, diziden yeni bir fragman daha yayınlandı.

Galaksi boyunca iktidar sahiplerini manipüle ederek gücü elinde tutan Bene Gesserit tarikatının yükselişine odaklanacak diziden şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, Dune filmleri kadar Game of Thrones'tan da izler taşıyan bir yapımın bizleri beklediğini gösteriyor.

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Dune: Prophecy, Kasım Ayında İzleyici ile Buluşacak

Dune: Prophecy ilk duyurulduğunda bir HBO MAX dizisi olarak duyurulmuştu. Ancak son dönemde büyük bütçeli dizileri konusunda strateji değiştiren Warner Bros., başta Dune dizisi olmak üzere birkaç dikkat çekici dizisini MAX'ten HBO'ya kaydırdı. Bu yüzden Dune: Prophecy, bir HBO dizisi olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizinin kasım ayında yayınlanacağı açıklanmış olsa da şimdilik net bir gün verilmedi.

Dune dizisi Charmed, Alias ve Fringe gibi dizilerde senarist olarak görev alan Alison Schapker öncülüğünde hazırlandı. Dizinin ilk bölümünü ise Anna Foerster (Outlander, Underworld 5) yönetti. Dizinin oyuncu kadrosunda Emily Watson, Olivia Williams, Indira Varma, Mark Strong ve Travis Fimmel gibi isimler yer alıyor.

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