Exxen'de yayınlanacağı kesinleşen dizi, film ve programlar

Acun Ilıcalı dijital platformlara adımını atıyor. 1 Ocak'ta yayına başlayacak EXXEN'de yayınlanacak içeriklerin bir bölümü açıklandı. Henüz Exxen'in fiyatı belli değil ancak platformda reklamlı ve reklamsız olarak iki farklı tipte abonelik seçeneği olacağı belli oldu. Reklamlı paketin aylık 8 TL, reklamsız paketin aylık 30 TL olacağı tahmin ediliyor.

Exxen'in mobil uygulamaları hazırlandı. 1 Ocak'tan itibaren Exxen.com'dan ya da iOS ve Android cihazlardan seyredebileceğiz. Acun Ilıcalı, Exxen'i Netflix'e rakip olarak çıkarmadığını, içerik türünün farklı yapıda olduğunu ifade ediyor. Exxen, gün içerisinde kısa süreli izlemelik eğlence programlarına da ev sahipliği yapacak. Bazı YouTuberlar yüksek prodüksiyonlu içeriklerini bu platformda yayınlayacak.

Exxen'de yayınlanacak içeriklerin bazıları duyuruldu. @exxentr resmi Twitter hesabı tarafından duyurulan içeriklerin tamamını aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Exxen'de yayınlanacağı duyurulan içerikler ve konuları

Sihirli Annem

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Sihirli bir dünyanın kapıları, “Sihirli Annem” ile aralanıyor! Büyük, küçük herkesi heyecanlandıracak.

Tolgshow Filtresiz

Tolgshow ile kahkaha tufanına hazır mısınız? Hem de filtresiz, bizden söylemesi. Şovun en komik hali, Tolgshow Filtresiz EXXEN’de!

Gibi

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Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, bomba “Gibi” bir komedi ile karşınızda! Komik skeçlerden oluşan “Gibi” dizisi, EXXEN'in ilk gününde yayında olacak.

Konuşanlar

Hasan Can Kaya’nın hazırlayıp sunduğu, “Konuşanlar” programı ile gülmeye hazır mısınız?

Şeref Bey

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Karakomedi tadında, hayatı kaosa dönen bir adamın hikayesi bu… Başrolde Haluk Bilginer oynuyor.

Buraların Yabancısıyız

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Buraların Yabancısıyız ile yolculuk başlasın!

Türk kültürünün eşsiz güzelliklerini öğrenmeye çalışan Chabyhan, JJ Moriasi, Michele Cedolin ve Louis Stotesbery ile şehir şehir gezmeye ve kendi kültürlerini de bizlerle paylaşmalarına hazır olun. YouTube’da 3Y1T programıyla tanıdığımız isimler, karavanla Türkiye seyahati yapıyor.

MasterChef Junior

Çocuklar hünerlerini konuşturuyor!

Minik ellerden, farklı lezzetlerin sunulduğu MasterChef Junior, EXXEN’de!

Şanslı Mı Şanssız Mı?

Orkun Işıtmak’ın sunacağı bu programda sıradışı özelliklere sahip olanlar konuşulacak.

İşte Bu Benim Masalım

“Hayallerinin peşinden koş, kendine inan, içindeki gücü hisset...”

Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven ile İşte Bu Benim Masalım 1 Ocak’ta EXXEN‘de

Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları

Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu, sevimli dostlarımızın yanında!

Kirli Çamaşırlar

Cesaret edemediğiniz her şey Kirli Çamaşırlar programında sorulacak…Programın sunuculuğunu Enes Batur yapıyor.

Sürprizim Var

Acun Ilıcalı ve ekibi hayallerine dokunacak bu programda herkes çok mutlu olacak.

Ayrıca Bkz. "Oscar ödüllü yönetmen: Cemal Kaşıkçı'nın belgeselini yaptık, kimse yayınlamak istemedi"

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Garaj

Garaj, araba tutkunlarını heyecanlandıracak! Lüks araçlar ve araçlara dair her şey bu programda konuşulacak! Ve tabii ki sürpriz aksiyonlar da eksik olmayacak... Doğan Kabak ve Ferhat Albayrak direksiyonda.

Zeynep Bastık ve Konukları

Zeynep Bastık ve konukları ile müzik şölenine hazır olun! Hem müziğe doyacaksınız hem de sohbete!

Ayak Tenis

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Birbirinden güçlü isimler ile heyecan, mücadele ve kıyasıya rekabet!

Hükümsüz

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Engellenebilir her ölüm, cinayettir!

Katledilen hayallerin gerçek hayat hikayeleri Hükümsüz ile EXXEN ‘de.

Astrolojik Şifreler

Astrolojinin kalbi Hande Kazanova ve Dinçer Güner ile atacak!

Nasıl Zayıflarım

“Profesyonel ekibimizin başında Çağan Atakan Arslan, Şef Türev Uludağ’a zayıflamak için yol gösterecek! Sizce Şef Türev Uludağ, hayalindeki kiloya kavuşabilecek mi?”

Fight Club

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Kıyasıya rekabet, bitmeyen mücadele!

Fight Club’da 11 dövüşçü 1 evde yaşayacak, doyasıya heyecan yaşanacak.

O Adam Oldun Mu?

Sıradaki Youtuber neden sen olmayasın?

Youtuber olmak isteyenlerin adresi, “O adam Oldun mu?” EXXEN’de

Vahşi Şeyler

Evlilik suç ortaklığıdır!

Aksiyon, komedi ve aşk bir araya geldiğinde neler olacağını merak ediyorsanız EXXEN’de buluşalım.

Yetiş Zeynep

Üniversite öğrencisi Zeynep bir anda 6 çocuğun arasına düşerse... Yetiş Zeynep EXXEN’de.

Katarsis

Her insanın bir hikayesi vardır! Tanışmak, anlamak, empati kurmak ve farkına varmak için insan hikayeleri anlatıyoruz. Uzman Psikolog Gökhan Çınar'la Katarsis ve KatarsisX-TRA EXXEN 'de!

Kral Şakir Mikrop Avcıları

“Çocuklar! Kral Şakir'in komik ve macera dolu hikayeleri EXXEN'de sizlerle olacak! Kral Şakir'in dünyasında çok eğleneceksiniz. Bizden söylemesi…”

Öğrenci Evi

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Aynı çatı altında dört öğrenci, hepsinin farklı bir hikayesi var… Onları daha yakından tanımaya hazır mısınız?

Akıl Oyunları

Bilim ve illüzyon “Akıl Oyunları” ile buluştu! Oyunun bulmaca hali EXXEN’de!

Enis Arıkan

Enis Arıkan ile ile kendinizi eğlencenin tam ortasında bulacaksınız! Bol kahkaha garantisi de bizden

Afişlerin tamamını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.

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