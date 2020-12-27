Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Exxen'de yayınlanacağı kesinleşen dizi, film ve programlar

    Acun Ilıcalı'nın dijital içerik platformu Exxen'de yayınlanacak bazı içerikler duyuruldu. Duyurusu yapılan ve yayınlanacağı kesinleşen içeriklerin listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
    5 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    7,3b
    76
    88
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    31

    Exxen'de yayınlanacağı kesinleşen dizi, film ve programlar

    Acun Ilıcalı dijital platformlara adımını atıyor. 1 Ocak'ta yayına başlayacak EXXEN'de yayınlanacak içeriklerin bir bölümü açıklandı. Henüz Exxen'in fiyatı belli değil ancak platformda reklamlı ve reklamsız olarak iki farklı tipte abonelik seçeneği olacağı belli oldu. Reklamlı paketin aylık 8 TL, reklamsız paketin aylık 30 TL olacağı tahmin ediliyor.

    Exxen'in mobil uygulamaları hazırlandı. 1 Ocak'tan itibaren Exxen.com'dan ya da  iOS ve Android cihazlardan seyredebileceğiz. Acun Ilıcalı, Exxen'i Netflix'e rakip olarak çıkarmadığını, içerik türünün farklı yapıda olduğunu ifade ediyor. Exxen, gün içerisinde kısa süreli izlemelik eğlence programlarına da ev sahipliği yapacak. Bazı YouTuberlar yüksek prodüksiyonlu içeriklerini bu platformda yayınlayacak.

    Exxen'de yayınlanacak içeriklerin bazıları duyuruldu. @exxentr resmi Twitter hesabı tarafından duyurulan içeriklerin tamamını aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Exxen'de yayınlanacağı duyurulan içerikler ve konuları 

    Sihirli Annem

    Sihirli bir dünyanın kapıları, “Sihirli Annem” ile aralanıyor! Büyük, küçük herkesi heyecanlandıracak.

    Tolgshow Filtresiz

    Tolgshow ile kahkaha tufanına hazır mısınız? Hem de filtresiz, bizden söylemesi. Şovun en komik hali, Tolgshow Filtresiz EXXEN’de!

    Gibi

    Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, bomba “Gibi” bir komedi ile karşınızda! Komik skeçlerden oluşan “Gibi” dizisi, EXXEN'in ilk gününde yayında olacak.

    Konuşanlar

    Hasan Can Kaya’nın hazırlayıp sunduğu, “Konuşanlar” programı ile gülmeye hazır mısınız?

    Şeref Bey

    Karakomedi tadında, hayatı kaosa dönen bir adamın hikayesi bu… Başrolde Haluk Bilginer oynuyor.

    Buraların Yabancısıyız

    Buraların Yabancısıyız ile yolculuk başlasın!

    Türk kültürünün eşsiz güzelliklerini öğrenmeye çalışan Chabyhan, JJ Moriasi, Michele Cedolin ve Louis Stotesbery ile şehir şehir gezmeye ve kendi kültürlerini de bizlerle paylaşmalarına hazır olun. YouTube’da 3Y1T programıyla tanıdığımız isimler, karavanla Türkiye seyahati yapıyor.

    MasterChef Junior

    Çocuklar hünerlerini konuşturuyor!

    Minik ellerden, farklı lezzetlerin sunulduğu MasterChef Junior, EXXEN’de!

    Şanslı Mı Şanssız Mı?

    Orkun Işıtmak’ın sunacağı bu programda sıradışı özelliklere sahip olanlar konuşulacak.

    İşte Bu Benim Masalım

    “Hayallerinin peşinden koş, kendine inan, içindeki gücü hisset...”

    Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven ile İşte Bu Benim Masalım 1 Ocak’ta EXXEN‘de

    Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları

    Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu, sevimli dostlarımızın yanında!

    Kirli Çamaşırlar

    Cesaret edemediğiniz her şey Kirli Çamaşırlar programında sorulacak…Programın sunuculuğunu Enes Batur yapıyor.

    Sürprizim Var

    Acun Ilıcalı ve ekibi hayallerine dokunacak bu programda herkes çok mutlu olacak.

    Ayrıca Bkz. "Oscar ödüllü yönetmen: Cemal Kaşıkçı'nın belgeselini yaptık, kimse yayınlamak istemedi"

    İlginizi Çekebilir Avatar Acun Ilıcalı'nın Netflix’e rakip platformu Exxen'in yayın tarihi açıklandı

    Garaj

    Garaj, araba tutkunlarını heyecanlandıracak! Lüks araçlar ve araçlara dair her şey bu programda konuşulacak! Ve tabii ki sürpriz aksiyonlar da eksik olmayacak... Doğan Kabak ve Ferhat Albayrak direksiyonda.

    Zeynep Bastık ve Konukları

    Zeynep Bastık ve konukları ile müzik şölenine hazır olun! Hem müziğe doyacaksınız hem de sohbete!

    Ayak Tenis

    Birbirinden güçlü isimler ile heyecan, mücadele ve kıyasıya rekabet!

    Hükümsüz

    Engellenebilir her ölüm, cinayettir!

    Katledilen hayallerin gerçek hayat hikayeleri Hükümsüz ile EXXEN ‘de.

    Astrolojik Şifreler

    Astrolojinin kalbi Hande Kazanova ve Dinçer Güner ile atacak!

    Nasıl Zayıflarım

    “Profesyonel ekibimizin başında Çağan Atakan Arslan, Şef Türev Uludağ’a zayıflamak için yol gösterecek! Sizce Şef Türev Uludağ, hayalindeki kiloya kavuşabilecek mi?”

    Fight Club

    Kıyasıya rekabet, bitmeyen mücadele!

    Fight Club’da 11 dövüşçü 1 evde yaşayacak, doyasıya heyecan yaşanacak.

    O Adam Oldun Mu?

    Sıradaki Youtuber neden sen olmayasın?

    Youtuber olmak isteyenlerin adresi, “O adam Oldun mu?” EXXEN’de

    Vahşi Şeyler

    Evlilik suç ortaklığıdır!

    Aksiyon, komedi ve aşk bir araya geldiğinde neler olacağını merak ediyorsanız EXXEN’de buluşalım.

    Yetiş Zeynep

    Üniversite öğrencisi Zeynep bir anda 6 çocuğun arasına düşerse... Yetiş Zeynep EXXEN’de.

    Katarsis

    Her insanın bir hikayesi vardır!  Tanışmak, anlamak, empati kurmak ve farkına varmak için insan hikayeleri anlatıyoruz. Uzman Psikolog Gökhan Çınar'la Katarsis ve KatarsisX-TRA EXXEN 'de!

    Kral Şakir Mikrop Avcıları

    “Çocuklar! Kral Şakir'in komik ve macera dolu hikayeleri EXXEN'de sizlerle olacak! Kral Şakir'in dünyasında çok eğleneceksiniz. Bizden söylemesi…”

    Öğrenci Evi

    Aynı çatı altında dört öğrenci, hepsinin farklı bir hikayesi var… Onları daha yakından tanımaya hazır mısınız?

    Akıl Oyunları

    Bilim ve illüzyon “Akıl Oyunları” ile buluştu! Oyunun bulmaca hali EXXEN’de!

    Enis Arıkan

    Enis Arıkan ile ile kendinizi eğlencenin tam ortasında bulacaksınız! Bol kahkaha garantisi de bizden

    Afişlerin tamamını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Hastanelerde görev yapan hemşire robot: Moxi

    6s

    Robotlar da işe ilk önce getir götür yaparak başlamış desenize.

    4 saat önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Anlaşma imzalandı: Türkiye 4.5 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı aldı
    1 gün
    PlayStation 5 bugün akşam Amazon.com.tr’de satışa çıkıyor
    2 gün
    Editörün Seçimi Yorum
    Ben reklamlı versiyonunu merak ediyorum.tv8 de reklam girdiğinde disari markette gidip geldim,yemek yedim bir televizyon a bakim dedim baktim reklam bitmiş.
    Yorumu gör »     mustafacoban
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    mabovski (ahmet güler) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hadi acun göreyim seni gereksiz bütün youtuberları al da YouTube temizlensin biraz..
    Yanıtla +108
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ambarad (Oğuz ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Youtube'da ne kadar işe yaramaz tip varsa doluşmuş. Ergen platformu. Geçiniz.
    Yanıtla +76
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ebbsfleet (Soner Öztürk) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Reklamsız paket 30 tl mi diyor yoksa gözlerim bana yalan mı söylüyor.
    Yanıtla +40
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (69) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    aykut291 (aykut tosyalıoğlu) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Amazon Prime ve Netflix den daha yüksek fiyat çekiyorlarmış ne gülerim ama Aylık 100₺
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    The-Keysi (Fatih Bakan) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sapık sübyancı Acun'u hiç sevmiyorum programlarınıda izlemiyorum. Ahlak yoksunu abazanın teki.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Akstrev (Mehmet Akif) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kendisi de bu foseptiğin dikeni olan Okan Bayülgen ne demiş.
    "Kanal-i-zasyon."
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Fulton 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    "Nasıl Zayıflarım


    “Profesyonel ekibimizin başında Çağan Atakan Arslan, Şef Türev Uludağ’a zayıflamak için yol gösterecek! Sizce Şef Türev Uludağ, hayalindeki kiloya kavuşabilecek mi?”"


    Açık ve net, bana ne Şef Türev Uludağ'ın hayalindeki kilosundan? Bu ne amaçla yapılmış bir program mesela şimdi?
    Bunu izleyeceğime giderim TLC'deki şu zayıflatmayla alakalı programı (ya da belgesel mi desem bilemedim) izlerim daha iyi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    terminator8282 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    Netflix tarzi platform yapiyorsan. Dizi olur film olur belseler olur. Aşiri program ve reality show var. Film sitesinden çok tv kanalina benziyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mr.Seko (Şevki Can ) 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mahsur kalan adam (V ) 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Acun yine aklını kullanmış
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ezicioyuncu (Bora ) 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Iyi ki popüler kültürü takip etmiyorum, yorumlardan bunların youtuber olduğunu anladım, bende diyorum bu faso fisolar kim bizim ülke de yıllardır acunun saçma programları seyrediliyor, nerede saçma sapan iq düşüren şeyler varsa onlar izleniyor bence bunada 30 lira verip izleyecek sürü var.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Zihnin Geleceği 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sagopa & ceza rap yarışması yapıyordu o nerde?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MustafaC5 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Youtube temizleniyor mu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 kilecerme ilk kez +377 2 TUFFGONG ilk kez +256 3 Spider_hip 6. kez +201
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    76 Kişi Okuyor (29 Üye, 47 Misafir) 19 Masaüstü 57 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    7270 kez okundu.
    68 kişi, toplam 69 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    exxen, Bilim ve Teknoloji ve Galeri
    Facebook Sayfası249,5b
    Twitter Profili94,9b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı310b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 43 sn. Google, Chrome geliştiricilerine Windows 7’yi bırakmalarını önerdi 25 dk. 31 TL değerindeki Night in the Woods, Epic Store'da ücretsiz oldu 30 dk. Volvo ikinci elektrikli otomobilini çıkarmaya hazırlanıyor 1 sa. iPhone SE 3 geliyor: Daha büyük ekran, çift kamera ve 5G desteği 2 sa. Türk yapımı hayatta kalma oyunu Erzurum'un fragmanı yayınlandı; çıkış tarihi açıklandı 2 sa. BOE, Apple'ın kalite testinden geçti: iPhone'lara ekran üretecek 2 sa. Rusya Facebook, Twitter ve Youtube'u yasaklama yolunda 3 sa. Koronavirüs, Zoom şirketinin CEO'sunu dünyanın en zengin insanlarından biri yaptı 4 sa. Samsung, kutusundan şarj aleti çıkmayan iPhone'la dalga geçtiği gönderiyi sildi 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Exxen'de yayınlanacağı kesinleşen dizi, film ve programlar Sonraki Zack Snyder: "DC sinema evrenini hiçbir zaman Marvel gibi yapmak istemedik" 6 sa. Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21+'nın tüm teknik detayları sızdırıldı! 6 sa. Sonunda oldu: MediaTek mobil yonga pazarının lideri 6 sa. TOGG, yerli otomobilde 1 yıl boyunca yapılan çalışmaları paylaştı 7 sa. Bloodborne ve Demon’s Souls'un yapımcısı Sony'den ayrıldı 8 sa. Oxford araştırmacıları, havadaki karbonu jet yakıtına çeviren bir yöntem geliştirdiler 8 sa. Huawei akıllı yastığı satışa çıkıyor 9 sa. Vivo X60 Pro'nun teknik detayları belli oldu: Exynos 1080 ile gelecek 9 sa. Platform oyunu Dadish 2, 18 Ocak'ta mobil cihazlar için çıkış yapacak 10 sa. Haftaya A101 marketlerde Huawei Y5 2019 ve Huawei GT2e akıllı saat var 11 sa. Mini görüntü aktarım cihazı bağış rekoru kırıyor 18 sa. Güney Kore'nin nükleer füzyon reaktörü yeni bir rekora imza attı 19 sa. 2600TBW ömürlü NVMe SSD, 7/24 çalışabilen HDD! "Seagate FireCuda 510 vs Ironwolf incelemesi" 20 sa. SilverStone harici NVMe SSD kutusunu duyurdu 21 sa. Transplante dokuların perfüzyonunu ve oksijenizasyonunu monitörize edebilecek bandaj geliştirildi 21 sa. Yeni Batman animasyon filmi Batman: Soul of the Dragon'dan bir klip yayınlandı 22 sa. Google Chrome 2021’de Windows 10 altında daha az bellek kullanacak 22 sa. Haftalık Dizi Önerisi 07: What We Do in The Shadow 23 sa. Metolazonun yuvarlak solucanlarda ömrü uzattığı tespit edildi 23 sa. OnePlus, 2021'in başlarında ilk akıllı saatini piyasaya sürecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız