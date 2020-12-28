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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in yeni Türk dizisi 50m2'nin yayın tarihi açıklandı

    Dünyanın en popüler video akış platformlarından biri olan Netflix'in geçtiğimiz aylarda duyurduğu Türkiye özel içeriklerinden 50m2'den kısa bir video paylaşıldı ve yayın tarihi açıklandı.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix'in yeni Türk dizisi 50m2'nin yayın tarihi açıklandı
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    Hakan: Muhafiz isimli dizinin ardından birçok yerel içerikle Türkiye'deki hizmetine devam eden Netflix'in yeni Türk dizisi 50m2'nin yayın tarihi açıklandı.

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    Ayrıca Bkz. "Netflix'in yeni Türk filmi Azizler'den fragman paylaşıldı"

    Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 50m2'nin senaristliğini Selçuk Aydemir ve Burak Aksak, yönetmenliğini de yalnızca Burak Aksak üstleniyor. Başrolünde Engin Öztürk'ün olduğu 50m2 dizisi, 27 Ocak'ta Netflix üzerinden yayınlanacak. Dizinin yayınlanan kısa tanıtım videosunu ve dizinin hikayesini aşağıda bulabilirsiniz.

    Dizinin hikayesi ise şöyle: 

    İkinci bir şansı elde etmek kolay ama onu değerlendirmek sandığımızdan daha zordur. Gölge, kendisini büyüten Servet Nadir'in kirli işlerini yapmaktadır. Çocukluğuna dair hiçbir şey hatırlamayan Gölge, kendisini geçmişe bağlayan fotoğrafın peşinde koşmaktadır. Fotoğraftakilerin kim olduğunu araştırdıkça aslında bir yalanın içinde yaşadığını anlar. Servet Nadir'in sırlarıyla beraber kaçan Gölge, Güzelce Mahallesi'ndeki 50 metrekarelik terzi dükkânına sığınır. Mahalleli onu ölen terzi Adil'in oğlu Adem zanneder. Karanlık geçmişinin köşeye sıkıştırdığı Gölge'nin gidecek başka bir yeri yoktur ve yeni kimliğiyle 50 metrekarelik terzi dükkânında yaşamaya başlar. Ne kadar zor olsa da mahalle Gölge'yi, Gölge de mahalleyi değiştirecektir.



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    Egzersiz yaptıran ofis koltuğu: Fitwork

    johonwayni

    Şu anda tam ihtiyacim olan koltuk.

    6 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    tayguncifci (taygun çifçi) 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    Teaser’ın teaser’nın teaser’ı bu.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu videoda ne anlamamız gerekiyor hiç paylaşmasalarmış.
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