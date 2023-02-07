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    Haluk Levent deprem bölgesine kripto para ile yardım kampanyası başlattı

    AHBAP kurucusu Haluk Levent, deprem bölgelerine kripto para ile bağış için MASAK'tan onay alındığını duyurdu. Yardım için cüzdan adresleri paylaşıldı.           
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    Haluk Levent kripto para ile bağış kampanyası başlattı Tam Boyutta Gör
    AHBAP Kurucusu Haluk Levent, deprem bölgelerindeki afetzedelere kripto para ile yardım etmek isteyenler için MASAK ile görüşme gerçekleştirdi ve onay aldı. Kripto para ile bağış gönderebileceğiniz kripto para cüzdanları paylaşıldı.

    Konuyla ilgili olarak Twitter'dan paylaşım yapan Haluk Levent, cüzdanların bir hafta boyunca açık olacağını ifade etti. Blockchain teknolojisinin bir özelliği olarak, bu adreslere gelen yardım miktarları canlı olarak takip edilebiliyor. Levent, tüm işlemlerin şeffaf ve açık bir şekilde yürütüleceğini ve gelen bağışlara yönelik gerekli makbuzları da paylaşacağını sözlerine ekledi. Paylaşılan adreslere kripto para gönderek deprem bölgelerine maddi destek sağlayabilirsiniz.

    Kripto para ile yardım adresleri

    BEP20 Cüzdan Adresi: 0xB67705398fEd380a1CE02e77095fed64f8aCe463

    ERC20 Cüzdan Adresi: 0xe1935271D1993434A1a59fE08f24891Dc5F398Cd

    Avalanche Cüzdan Adresi: 0x868D27c361682462536DfE361f2e20B3A6f4dDD8

    Toplanan yardım miktarını aşağıdaki bağlantılardan canlı olarak takip edebilirsiniz:

    BEP20: https://bscscan.com/address/0xB67705398fEd380a1CE02e77095fed64f8aCe463

    ERC20: https://etherscan.io/address/0xe1935271D1993434A1a59fE08f24891Dc5F398Cd

    Avalanche: https://snowtrace.io/address/0x868D27c361682462536DfE361f2e20B3A6f4dDD8

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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