Haluk Levent deprem bölgesine kripto para ile yardım kampanyası başlattı

Konuyla ilgili olarak Twitter'dan paylaşım yapan Haluk Levent, cüzdanların bir hafta boyunca açık olacağını ifade etti. Blockchain teknolojisinin bir özelliği olarak, bu adreslere gelen yardım miktarları canlı olarak takip edilebiliyor. Levent, tüm işlemlerin şeffaf ve açık bir şekilde yürütüleceğini ve gelen bağışlara yönelik gerekli makbuzları da paylaşacağını sözlerine ekledi. Paylaşılan adreslere kripto para gönderek deprem bölgelerine maddi destek sağlayabilirsiniz.
Kripto para ile yardım adresleri
BEP20 Cüzdan Adresi: 0xB67705398fEd380a1CE02e77095fed64f8aCe463
ERC20 Cüzdan Adresi: 0xe1935271D1993434A1a59fE08f24891Dc5F398Cd
Avalanche Cüzdan Adresi: 0x868D27c361682462536DfE361f2e20B3A6f4dDD8
Toplanan yardım miktarını aşağıdaki bağlantılardan canlı olarak takip edebilirsiniz:
BEP20: https://bscscan.com/address/0xB67705398fEd380a1CE02e77095fed64f8aCe463
ERC20: https://etherscan.io/address/0xe1935271D1993434A1a59fE08f24891Dc5F398Cd
Avalanche: https://snowtrace.io/address/0x868D27c361682462536DfE361f2e20B3A6f4dDD8Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?