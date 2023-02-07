Hepsiburada, n11 ve Trendyol'da "Deprem Yardımlaşma Seferberliği" başladı

Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı çeşitli e-ticaret platformları ile iş birliği yaparak Deprem Yardımlaşma Seferberliği başlattı. Deprem bölgelerinde acil ihtiyaç duyulan ürünler satışa sunuldu. Vatandaşlar bu ürünleri satın alarak depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermeye yardımcı olabilecek. Satılan ürünler AFAD belirleyeceği noktalara ulaştırılacak.

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Şu an için Hepsiburada, Trendyol ve n11'de Deprem Yardımlaşma Seferberliği sayfalarının kullanıma sunulduğunu görüyoruz. İlerleyen saatlerde diğer e-ticaret platformları da bu seferberliğe katılacak.

Hepsiburada Deprem Yardımlaşma Seferberliği

Trendyol Deprem Yardımlaşma Seferberliği

n11 Deprem Yardımlaşma Seferberliği

Deprem Yardımlaşma Seferberliği sayfasında ısıtıcı, battaniye, yorgan, mont, bot, bebek bezi, konserve gıda, tuvalet kağıdı, powerbank, jeneratör gibi ürünler indirimli fiyatlarla satılıyor. E-ticaret platformları bu satışlardan herhangi bir komisyon almayacak. Vatandaşların satın aldığı ürünler doğrudan AFAD’ın belirleyeceği teslimat noktalarına gönderilecek ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

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