Hepsiburada, n11 ve Trendyol'da "Deprem Yardımlaşma Seferberliği" başladı

Şu an için Hepsiburada, Trendyol ve n11'de Deprem Yardımlaşma Seferberliği sayfalarının kullanıma sunulduğunu görüyoruz. İlerleyen saatlerde diğer e-ticaret platformları da bu seferberliğe katılacak.
Hepsiburada Deprem Yardımlaşma Seferberliği
Trendyol Deprem Yardımlaşma Seferberliği
n11 Deprem Yardımlaşma Seferberliği
Deprem Yardımlaşma Seferberliği sayfasında ısıtıcı, battaniye, yorgan, mont, bot, bebek bezi, konserve gıda, tuvalet kağıdı, powerbank, jeneratör gibi ürünler indirimli fiyatlarla satılıyor. E-ticaret platformları bu satışlardan herhangi bir komisyon almayacak. Vatandaşların satın aldığı ürünler doğrudan AFAD’ın belirleyeceği teslimat noktalarına gönderilecek ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?