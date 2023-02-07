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    Hepsiburada, n11 ve Trendyol'da "Deprem Yardımlaşma Seferberliği" başladı

    Hepsiburada ve Trendyol'da "Deprem Yardımlaşma Seferberliği" başladı. Yardım sayfasından satılan ürünler deprem bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
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    E-ticarette 'Deprem Yardımlaşma Seferberliği' başladı Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı çeşitli e-ticaret platformları ile iş birliği yaparak Deprem Yardımlaşma Seferberliği başlattı. Deprem bölgelerinde acil ihtiyaç duyulan ürünler satışa sunuldu. Vatandaşlar bu ürünleri satın alarak depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermeye yardımcı olabilecek. Satılan ürünler AFAD belirleyeceği noktalara ulaştırılacak.

    Şu an için Hepsiburada, Trendyol ve n11'de Deprem Yardımlaşma Seferberliği sayfalarının kullanıma sunulduğunu görüyoruz. İlerleyen saatlerde diğer e-ticaret platformları da bu seferberliğe katılacak.

    Hepsiburada Deprem Yardımlaşma Seferberliği

    Trendyol Deprem Yardımlaşma Seferberliği

    n11 Deprem Yardımlaşma Seferberliği

    Deprem Yardımlaşma Seferberliği sayfasında ısıtıcı, battaniye, yorgan, mont, bot, bebek bezi, konserve gıda, tuvalet kağıdı, powerbank, jeneratör gibi ürünler indirimli fiyatlarla satılıyor. E-ticaret platformları bu satışlardan herhangi bir komisyon almayacak. Vatandaşların satın aldığı ürünler doğrudan AFAD’ın belirleyeceği teslimat noktalarına gönderilecek ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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