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    Hamam böceği boyutunda robot geliştirildi

    Harvard Üniversitesi araştırmacıları hamam böceklerinden ilham alarak 1 Penny boyutunda, 0,3 gr ağırlığında küçük robot geliştirdi. Yeni geliştirilen robotun koşabildiği, zıplayabildiği belirtiliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Hamam böceği boyutunda robot geliştirildi
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    Harvard Üniversitesi araştırmacıları hamam böceklerinden ilham alarak 1 Penny boyutunda, 0,3 gram ağırlığında küçük robot geliştirdi. Yeni geliştirilen robotun koşabildiği, zıplayabildiği ve boyutuna oranla ağır yükleri taşıyabildiği belirtiliyor.

    Yeni robot koşabilmenin yanı sıra saniyede kendi boyunun 14 katını kat edebiliyor, bu durum da yeni robotu aynı zamanda en hızlı küçük robotlar kategorisine dahil ediyor.

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    HAMR-J

    Hamam böceği boyutunda robot geliştirildi

    HAMR-Jr olarak adlandırılan robotun, suyun altına yüzebilen ve yürüyebilen başka bir robotun yarım ölçekte bir modeli olarak üretildiği belirtiliyor.

    Robot teknolojisi geliştikçe robotlar da gittikçe daha küçük ve işlevsel hale geliyor, insanlar için tehlikeli olabilecek ve zorlu olabilecek görevleri yerine getirmek amacıyla kullanılabiliyor.

    Robotun videosuna yukarıdaki linkten erişebilirsiniz.



    https://www.engadget.com/harvard-hamr-jr-penny-sized-microrobot-160529162.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    VaporWave (Emre ) 46 dk.
    Biz de anca Ezhel dinleyelim.
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    yardimacil65 53 dk. yeni yorumcu
    ALLAH devletimizden razı olsun.
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