Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hamdi Ulukaya Girişimi, afet yönetimi teknolojileri için girişimcileri bir araya getirdi

    Hamdi Ulukaya Girişimi tarafından düzenlenen Afet Çözümleri Çalıştayı'nda girişimciler tarafından afet teknolojileri tartışıldı. Türkiye'de ve dünyada afette kullanılabilecek teknolojiler konuşuldu.
    Oy Ver
    Hamdi Ulukaya Girişimi'nden afet yönetimi hamlesi Tam Boyutta Gör
    Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG), Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin sonrasında afet yönetimine yönelik olarak insanların hayatını kolaylaştıracak yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojiler içeren projeler geliştirmek üzere startup’lar ile bir araya geldi. 18 ve 19 Mart tarihlerinde düzenlenen etkinliğe dair detaylar haberimizde.

    Etkinliğin ilk gününde girişimler ile Geleceğin İnovasyon Trendleri, Kamusal Destek Mekanizmaları, Afet Teknolojileri ve Pandemi Sonrası Startup Ekosistemi ve Kriz dönemlerinde startup yönetmek konuları tartışıldı.

    Etkinliğin ikinci gününde düzenlenen Afet Çalıştayı’nın moderatörlüğünü Türkiye’de girişimcilik ve yetkinlik gelişimi konularında aktif olarak çalışmalar yürüten Prof. Dr. Erhan Erkut yaptı. Afet yönetimi için girişimcilik odağında yapılabilecekleri aktaran Prof. Dr. Erkut, Kahramanmaraş merkezli depremden alınan öğretileri ve bu öğretiler doğrultusunda bir afetin tüm aşamalarında neler yapılabileceğini katılımcılar ile paylaştı.

    Tüm Türkiye’den çeşitli startup kurucuları ve yöneticilerinin bir araya geldiği buluşmada, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgede çalışmalar yürüten katılımcılar afet bölgesinde karşılaştıkları sorunları ve çözüm için proje önerilerini aktardı. Sadece Türkiye’deki deprem bölgesi için değil tüm dünyada yaşanabilecek afetler için proje önerileri tartışıldı. Tüm katılımcılar projeleri oyladı ve takımlar halinde projeleri geliştirmek üzere iş birliği yapıldı.

    ABD’de iş dünyasında harekete geçen Hamdi Ulukaya tarafından kurulan Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG) ile gençlere dünyanın kapıları açılırken aynı zamanda girişimcilik dünyasında sosyal fayda ve anti-CEO kültürü gibi kavramları da geliştirmeyi amaçlıyor. Türkiye’de kurulan startup’ları üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Hamdi Ulukaya Girişimi, Hamdi Ulukaya’nın Anadolu’nun dört bir yanından dünya markası çıkarma misyonu doğrultusunda şekillendi. HUG’a bugüne kadar toplam 99.692 başvuru yapıldı. Türkiye ve Amerika’da girişimcilik desteği verilen toplam 282 girişimcinin yüzde 70’i dünyaya açıldı ve HUG desteği alan startup’lar ortalama %400 büyüdü. Programa katılan şirketlerin %70’i ihracat yapmaya başlarken %26’sı ABD’de şirket kurdu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 10 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    uncharted 4 kaç bölüm analog kablo tv ne demek lades taktikleri tofaş lastik ebatları beta balığı japon balığıyla yaşar mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 11T
    Xiaomi 11T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    ARC-750
    ARC-750
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız