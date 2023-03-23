Hamdi Ulukaya Girişimi, afet yönetimi teknolojileri için girişimcileri bir araya getirdi

Tam Boyutta Gör Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG), Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin sonrasında afet yönetimine yönelik olarak insanların hayatını kolaylaştıracak yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojiler içeren projeler geliştirmek üzere startup’lar ile bir araya geldi. 18 ve 19 Mart tarihlerinde düzenlenen etkinliğe dair detaylar haberimizde.

Etkinliğin ilk gününde girişimler ile Geleceğin İnovasyon Trendleri, Kamusal Destek Mekanizmaları, Afet Teknolojileri ve Pandemi Sonrası Startup Ekosistemi ve Kriz dönemlerinde startup yönetmek konuları tartışıldı.

Etkinliğin ikinci gününde düzenlenen Afet Çalıştayı’nın moderatörlüğünü Türkiye’de girişimcilik ve yetkinlik gelişimi konularında aktif olarak çalışmalar yürüten Prof. Dr. Erhan Erkut yaptı. Afet yönetimi için girişimcilik odağında yapılabilecekleri aktaran Prof. Dr. Erkut, Kahramanmaraş merkezli depremden alınan öğretileri ve bu öğretiler doğrultusunda bir afetin tüm aşamalarında neler yapılabileceğini katılımcılar ile paylaştı.

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Tüm Türkiye’den çeşitli startup kurucuları ve yöneticilerinin bir araya geldiği buluşmada, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgede çalışmalar yürüten katılımcılar afet bölgesinde karşılaştıkları sorunları ve çözüm için proje önerilerini aktardı. Sadece Türkiye’deki deprem bölgesi için değil tüm dünyada yaşanabilecek afetler için proje önerileri tartışıldı. Tüm katılımcılar projeleri oyladı ve takımlar halinde projeleri geliştirmek üzere iş birliği yapıldı.

ABD’de iş dünyasında harekete geçen Hamdi Ulukaya tarafından kurulan Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG) ile gençlere dünyanın kapıları açılırken aynı zamanda girişimcilik dünyasında sosyal fayda ve anti-CEO kültürü gibi kavramları da geliştirmeyi amaçlıyor. Türkiye’de kurulan startup’ları üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Hamdi Ulukaya Girişimi, Hamdi Ulukaya’nın Anadolu’nun dört bir yanından dünya markası çıkarma misyonu doğrultusunda şekillendi. HUG’a bugüne kadar toplam 99.692 başvuru yapıldı. Türkiye ve Amerika’da girişimcilik desteği verilen toplam 282 girişimcinin yüzde 70’i dünyaya açıldı ve HUG desteği alan startup’lar ortalama %400 büyüdü. Programa katılan şirketlerin %70’i ihracat yapmaya başlarken %26’sı ABD’de şirket kurdu.

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Hamdi Ulukaya Girişimi'nden afet yönetimi hamlesi