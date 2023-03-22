Turkcell'den deprem bölgesine istihdam seferberliği!

Turkcell’den yapılan açıklamaya göre #TurkcellİstihdamSeferberliği adındaki proje ile depremden etkilenen 11 ilde yaşayan, depremden sonra şehir değiştiren veya birinci derece yakınları afetten etkilenen kişilere istihdam önceliği tanınacak.
Başvurular http://kariyerim.turkcell.com.tr/istihdam-seferberligi web sayfası üzerinden yapılacak. Turkcell’in yanı sıra Turkcell çatısı altındaki grup şirketlere, Turkcell Global Bilgiye ve Atmosware’e alım yapılacak. Tüm adaylar, başvuru aşamasının ardından Turkcell Akademi eğitimlerine katılacak ve uygun pozisyonlar için hazırlanacak. Yazılım, eğitim, kişisel gelişim eğitimleri sağlanacak.
Kimler başvurabilir?
Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ’da kendisi ve/veya birinci dereceden yakını (anne, baba ya da kardeş) afetzede olarak değerlendirilen adayların yanı sıra bu illerin dışında çalışan veya eğitim alan ve birinci dereden yakını (anne, baba, kardeş) afetzede olan adaylar da istihdam programına başvurabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)