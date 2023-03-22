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    Anlık Bildirim

    Turkcell'den deprem bölgesine istihdam seferberliği!

    Turkcell, depremden etkilenen vatandaşlara iş imkanı sağlayacağını duyurdu. #TurkcellİstihdamSeferberliği isimli proje ile yaklaşık 1.100 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.
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    Turkcell'den deprem bölgesine istihdam seferberliği Tam Boyutta Gör
    Mobil operatörler, deprem bölgesindeki normalleşme çalışmalarına katkı sağlıyor. Turkcell, deprem bölgesine özel istihdam seferberliği başlattığını duyurdu. İlk aşamada 1.100 kişiye iş imkanı sağlanacak.

    Turkcell’den yapılan açıklamaya göre #TurkcellİstihdamSeferberliği adındaki proje ile depremden etkilenen 11 ilde yaşayan, depremden sonra şehir değiştiren veya birinci derece yakınları afetten etkilenen kişilere istihdam önceliği tanınacak.

    Başvurular http://kariyerim.turkcell.com.tr/istihdam-seferberligi web sayfası üzerinden yapılacak. Turkcell’in yanı sıra Turkcell çatısı altındaki grup şirketlere, Turkcell Global Bilgiye ve Atmosware’e alım yapılacak. Tüm adaylar, başvuru aşamasının ardından Turkcell Akademi eğitimlerine katılacak ve uygun pozisyonlar için hazırlanacak. Yazılım, eğitim, kişisel gelişim eğitimleri sağlanacak.

    Kimler başvurabilir?

    Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ’da kendisi ve/veya birinci dereceden yakını (anne, baba ya da kardeş) afetzede olarak değerlendirilen adayların yanı sıra bu illerin dışında çalışan veya eğitim alan ve birinci dereden yakını (anne, baba, kardeş) afetzede olan adaylar da istihdam programına başvurabilecek.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 2 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 3 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 5 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 6 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 6 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    Sonrakiler Yükleniyor
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