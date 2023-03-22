Turkcell'den deprem bölgesine istihdam seferberliği!

Tam Boyutta Gör Mobil operatörler, deprem bölgesindeki normalleşme çalışmalarına katkı sağlıyor. Turkcell, deprem bölgesine özel istihdam seferberliği başlattığını duyurdu. İlk aşamada 1.100 kişiye iş imkanı sağlanacak.

Turkcell’den yapılan açıklamaya göre #TurkcellİstihdamSeferberliği adındaki proje ile depremden etkilenen 11 ilde yaşayan, depremden sonra şehir değiştiren veya birinci derece yakınları afetten etkilenen kişilere istihdam önceliği tanınacak.

Türk Telekom'dan deprem bölgesine istihdam önceliği 1 hf. önce eklendi

Başvurular http://kariyerim.turkcell.com.tr/istihdam-seferberligi web sayfası üzerinden yapılacak. Turkcell’in yanı sıra Turkcell çatısı altındaki grup şirketlere, Turkcell Global Bilgiye ve Atmosware’e alım yapılacak. Tüm adaylar, başvuru aşamasının ardından Turkcell Akademi eğitimlerine katılacak ve uygun pozisyonlar için hazırlanacak. Yazılım, eğitim, kişisel gelişim eğitimleri sağlanacak.

Kimler başvurabilir?

Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ’da kendisi ve/veya birinci dereceden yakını (anne, baba ya da kardeş) afetzede olarak değerlendirilen adayların yanı sıra bu illerin dışında çalışan veya eğitim alan ve birinci dereden yakını (anne, baba, kardeş) afetzede olan adaylar da istihdam programına başvurabilecek.

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