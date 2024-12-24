Harç pulu dönemi sona eriyor: Peki, yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenecek?

- Yurt dışına çıkış harcı nasıl ödenecek?
- Önceden alınmış yurt dışı harç pulları ne olacak?
- 2025'te yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak?
- Yorumlar
Yurt dışına çıkış harcı nasıl ödenecek?
- Dijital Vergi Dairesi
- GiB mobil uygulaması
- Yetkili bankaların online kanalları
- PTT
- Havalimanı ve çıkış kapılarındaki kiokslar
- Vergi daireleri
Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan önce vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile PTT veznelerine makbuz karşılığında ödenebiliyor. GİB'in Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamaları ile yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla da yurt dışına çıkış harcı ödemesi yapılabiliyor.
Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle, 1 Ocak 2025 itibarıyla yurt dışına çıkışta fiziksel olarak harç pulu almak gerekmeyecek. Elektronik ortamda yapılan ödemeler, sistem üzerinden kontrol edilebilecek, çıkış yapılması üzerine harç tutarının kullanıldığı sisteme işlenecek.
Önceden alınmış yurt dışı harç pulları ne olacak?
Ancak 2024 yılının sonu itibarıyla geçerli olan 500 TL üzerinden alınmış yurt dışına çıkış harç pulları 10 Ocak'a kadar geçerli olacak.
2025'te yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak?
2024'te yurt dışı çıkış harcı 500 TL. 2025 yılından itibaren yurt dışı çıkış harcı 719,65 TL olacak.Kaynakça https://www.gib.gov.tr/yurt-disina-cikis-harci-uygulama-genel-teblig-taslagi-hazirlanmistir https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/yurt-disina-cikista-basili-harc-pulu-donemi-yeni-yilda-sona-eriyor-/3387128 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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