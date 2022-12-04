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    Hareketsiz rüzgar türbini güneşe göre %50 fazla enerji üretiyor

    Yeni hareketsiz rüzgar türbini, küçük boyutlu rüzgar enerjisini genele yaymak için aradığımız çözüm olabilir. Çok az bakım gerektiren dayanıklı cihaz, güneş panellerine yakın elektrik üretmekte.
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    Dağıtık küçük rüzgar türbinleri zamanında gelecek gibi gösterildiyse de bir türlü yaygınlaşamadı. Zira dönen bıçakların çıkardığı ses, bakım masrafları ve hızla yıpranan sistemin çıkardığı masraf, çoğu zaman ürettiği elektriğe değecek miktarda olamadı. Bu yüzden küçük türbinlerinde elektrik üretme performansından daha da önemli olan konunun bakım gerektirmeden uzun süreler çalışması olduğu anlaşıldı.

    Aeromine işte burada çok az hareketli parçası olması ile bozulmasını engellemeye yönelik epey önemli bir yol kat etmiş durumda. Tek hareketli parçası altındaki havalandırma fanlarına benzeyen kısım ve ona bağlı dönen jeneratör. Bu fan da hali hazırda binalarda kullanılan uzun ömürlü havalandırma fanlarından daha düşük bir yük altında çalışacağından çok güvenilir olacağı kesin.

    hareketsiz rüzgar türbini Tam Boyutta Gör

    Çalışma prensibi ise gelen rüzgarın iki kanatçık arasında sıkıştırılarak hızının arttırılması ve bu nedenle oluşan düşük basının başka kaynaktan gelen havanın kanatçıklardaki küçük deliklerden verilmesine dayanıyor. Bu kaynaktan gelen havanın hız ilen 90 cm’lik fanı döndürüyor ve  jeneratörü çalıştırarak elektrik üretiyor.

    Türbin başına 5 kW güç üretimi mevcut ve sadece bir kat yüksekliğinde. Güneşe benzer veya ondan daha ucuza elektrik üretmesinin yanında esas yararı güneşin olmadığı kış ve geceleri rüzgarın daha fazla esmesi nedeniyle güneşi tamamlayıcı nitelikte olması. Bu özelliği sayesinde sadece bina cephesine konan türbinin olmadığı yerlere yerleştirilen güneş panelleri bina için elektrik üretmeye devam edebilir.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

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