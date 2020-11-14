Harmony OS alacak Huawei ve Honor cihazların listesi ortaya çıktı

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Huawei, Harmony OS işletim sisteminin ilk beta sürümünü bu yıl 18 Aralık'ta geliştiricilere yayınlamayı planlıyor ve genel beta sürümü yaklaşık olarak Nisan 2021'de piyasaya sürülecek. Daha önce şirket, bugüne kadar piyasaya sürülen Huawei ve Honor akıllı telefonların % 90'ının bu işletim sistemine yükseltilebileceğini söylemişti. Şimdi, Huawei Central web sitesi, Harmony OS'nin yüklenebileceği 40'tan fazla cihazın bir listesini yayınladı.

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Liste sadece Huawei ve Honor akıllı telefonlarını değil, aynı zamanda bu markaların akıllı saatlerini ve tabletlerini de içeriyor. Ek olarak, listede henüz resmi olarak duyurulmamış cihazlar da var: Honor V40, Huawei Nova 8 ve Huawei Nova 8 Pro.

Harmony OS alabilecek Huawei akıllı telefonlar:

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei Mate 40 RS Porsche Design

Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei Mate 30 4G

Huawei Mate 30 Pro 4G

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Huawei Nova 8 (henüz duyurulmadı)

Huawei Nova 8 Pro (henüz duyurulmadı)

Huawei Nova 7 Pro 5G

Huawei Nova 7 5G

Huawei Nova 7 SE

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X 4G

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate 20 RS

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 6 SE

Harmony OS alabilecek Honor akıllı telefonlar:

Honor V40 (henüz duyurulmadı)

Honor 30 Pro

Honor 30 Pro+

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor Play 4 Pro

Honor X10 5G

Honor 30

Honor 30S

Honor 20 Pro

Honor 20

Honor 9X

Honor 9X Pro

Harmony OS alabilecek tabletler:

Huawei MatePad Pro

Huawei MatePad Pro 5G

Honor Tablet V6

Harmony OS alabilecek giyilebilir cihazlar:

Huawei Watch GT 2 Pro

Huawei Watch GT 2e

Huawei Watch GT 2

Eylül ayında, Harmony OS işletim sistemini bir akıllı telefona kurmanın ana koşulunun EMUI 11'in varlığı olacağı duyurulmuştu. Listenin henüz nihai olmayabileceğini ve zamanla değişiklik gösterebileceğini de belirtmeden geçmeyelim.

https://www.gsmarena.com/harmony_os_eligible_devices_list_confirm_honor_v40_huawei_nova_8_nova_8_pro-news-46264.php

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