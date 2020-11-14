Harmony OS alacak Huawei ve Honor cihazların listesi ortaya çıktı

Huawei, Harmony OS işletim sisteminin ilk beta sürümünü bu yıl 18 Aralık'ta geliştiricilere yayınlamayı planlıyor ve genel beta sürümü yaklaşık olarak Nisan 2021'de piyasaya sürülecek. Daha önce şirket, bugüne kadar piyasaya sürülen Huawei ve Honor akıllı telefonların % 90'ının bu işletim sistemine yükseltilebileceğini söylemişti. Şimdi, Huawei Central web sitesi, Harmony OS'nin yüklenebileceği 40'tan fazla cihazın bir listesini yayınladı.
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Liste sadece Huawei ve Honor akıllı telefonlarını değil, aynı zamanda bu markaların akıllı saatlerini ve tabletlerini de içeriyor. Ek olarak, listede henüz resmi olarak duyurulmamış cihazlar da var: Honor V40, Huawei Nova 8 ve Huawei Nova 8 Pro.
Harmony OS alabilecek Huawei akıllı telefonlar:
- Huawei Mate 40
- Huawei Mate 40 Pro
- Huawei Mate 40 Pro+
- Huawei Mate 40 RS Porsche Design
- Huawei Mate X
- Huawei Mate Xs
- Huawei P40
- Huawei P40 Pro
- Huawei P40 Pro+
- Huawei Mate 30 4G
- Huawei Mate 30 Pro 4G
- Huawei Mate 30 5G
- Huawei Mate 30 Pro 5G
- Huawei Mate 30 RS Porsche Design
- Huawei Nova 8 (henüz duyurulmadı)
- Huawei Nova 8 Pro (henüz duyurulmadı)
- Huawei Nova 7 Pro 5G
- Huawei Nova 7 5G
- Huawei Nova 7 SE
- Huawei P30
- Huawei P30 Pro
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20 X 4G
- Huawei Mate 20 X 5G
- Huawei Mate 20 RS
- Huawei Nova 6 5G
- Huawei Nova 6 SE
Harmony OS alabilecek Honor akıllı telefonlar:
- Honor V40 (henüz duyurulmadı)
- Honor 30 Pro
- Honor 30 Pro+
- Honor V30
- Honor V30 Pro
- Honor Play 4 Pro
- Honor X10 5G
- Honor 30
- Honor 30S
- Honor 20 Pro
- Honor 20
- Honor 9X
- Honor 9X Pro
Harmony OS alabilecek tabletler:
- Huawei MatePad Pro
- Huawei MatePad Pro 5G
- Honor Tablet V6
Harmony OS alabilecek giyilebilir cihazlar:
- Huawei Watch GT 2 Pro
- Huawei Watch GT 2e
- Huawei Watch GT 2
Eylül ayında, Harmony OS işletim sistemini bir akıllı telefona kurmanın ana koşulunun EMUI 11'in varlığı olacağı duyurulmuştu. Listenin henüz nihai olmayabileceğini ve zamanla değişiklik gösterebileceğini de belirtmeden geçmeyelim.
https://www.gsmarena.com/harmony_os_eligible_devices_list_confirm_honor_v40_huawei_nova_8_nova_8_pro-news-46264.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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