One UI 8 Watch, Galaxy Watch 6'ya performans sorunlarıyla geldi

Tam Boyutta Gör Samsung, bu hafta Galaxy Watch 6 için One UI 8 Watch'un kararlı sürümünü dünya genelinde kullanıma sundu. Güncelleme birçok yeni özellik sunuyor ancak kullanıcıların bildirdiği üzere akıllı saatte gecikme, yavaşlık vb. sorunlara da neden oluyor.

Galaxy Watch 7 serisine One UI 8 Watch güncellemesi 1 ay önce eklendi

One UI 8 Watch güncellemesi sonrası yavaşlama, takılma sorunları hem klasik hem normal modelde ortaya çıkabiliyor. Bazı kullanıcılar, hızlı ayarlar panelinin normalden çok daha yavaş açıldığından şikayet ederken, bazıları genel olarak saatte bir yavaşlık fark ettiklerini dile getiriyor.

Samsung, One UI 8 Watch gibi büyük güncellemeler sonrasında kullanıcıların uygulamaları en son sürüme güncellemelerini öneriyor. İşletim sistemi düzeyinde değişiklikler yapıldığında, bazı uygulamalar yeni güncellemeyle uyumsuz hale gelebiliyor. Bu durum genel performansı düşürerek cihazın gecikmeli çalışmasına neden olabiliyor. Tüm uygulamalarınız zaten güncelse, Samsung yeni bir güncelleme yayınlayana dek çözüm adına yapabileceğiniz birkaç şey var:

Saatinizi yeniden başlatın

Şeffaflık ve bulanıklığı azaltın

Saati kurtarma moduna alın ve önbelleği silin

