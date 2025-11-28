One UI 8 Watch, Galaxy Watch 6'ya performans sorunlarıyla geldi

One UI 8 Watch güncellemesi sonrası yavaşlama, takılma sorunları hem klasik hem normal modelde ortaya çıkabiliyor. Bazı kullanıcılar, hızlı ayarlar panelinin normalden çok daha yavaş açıldığından şikayet ederken, bazıları genel olarak saatte bir yavaşlık fark ettiklerini dile getiriyor.
Samsung, One UI 8 Watch gibi büyük güncellemeler sonrasında kullanıcıların uygulamaları en son sürüme güncellemelerini öneriyor. İşletim sistemi düzeyinde değişiklikler yapıldığında, bazı uygulamalar yeni güncellemeyle uyumsuz hale gelebiliyor. Bu durum genel performansı düşürerek cihazın gecikmeli çalışmasına neden olabiliyor. Tüm uygulamalarınız zaten güncelse, Samsung yeni bir güncelleme yayınlayana dek çözüm adına yapabileceğiniz birkaç şey var:
- Saatinizi yeniden başlatın
- Şeffaflık ve bulanıklığı azaltın
- Saati kurtarma moduna alın ve önbelleği silin
Kupon kaldı mı?
kupon
yorum
selam
Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.
kupon kaldı mı acaba? :)
.
Kupon varsa talibim.