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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series X ve S'in geriye dönük uyumluluğu konusunda yeni bilgiler paylaşıldı

    Xbox program yönetimi direktörü Jason Ronald, Xbox Series X ve S'in geriye dönük uyumlulukları konusunda yeni bilgiler paylaştı. Cihazlar 10 Kasım'da piyasaya çıkacak.
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    Oyun Konsolları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xbox Series X ve S'in geriye dönük uyumluluğu konusunda yeni bilgiler paylaşıldı
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    Geriye dönük uyumluluk, son birkaç yıldır Xbox için en önemli öncelik durumunda diyebiliriz. Xbox program yönetimi direktörü Jason Ronald şirketin 2016 yılından bu yana yeni konsollar için yürütülen geriye dönük uyumluluk testleri konusunda bilgiler paylaştı.

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    Ronald konuyla ilgili açıklamalarında: "2016'dan beri Xbox Series X ve Series S üzerinde çalışıyoruz. Daha bir işlemcimiz bile olmadan önce, mevcut oyunlardan performans verilerini alıp yeni nesil bir çip simülatöründe çalıştırdık. Bu, işlemciyle ilgili olası sorunları daha üretilmeden önce tespit etmemizi sağladı. Her yinelemede oyunların çalışıp çalışmadığını kontrol ettik. Sonra bazılarını nasıl geliştirebileceğimize baktık. Bu, Auto HDR gibi teknolojilerin geldiği nokta." ifadelerini kullandı.

    Xbox Series X ve S'in geriye dönük uyumluluğu konusunda yeni bilgiler paylaşıldı
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    Lisanslama sorunlarıyla karşılaşabiliyoruz

    Jason Ronald ayrıca Xbox Series X ve Xbox Series S geriye dönük uyumluluk testi sürecinin ayrıntılarını da paylaştı: "Geçen yıl tek bir oyun için 16 ila 24 saat sürebilen testler yaptık. Tüm oyunları öncelik sırasına göre test eden yaklaşık 500 kişilik bir test ordumuz vardı. Sorun bulmaları halinde, Geriye Dönük Uyumluluk ekibimiz bunları geliştiricinin katılımı olmadan çözerdi. Bu oyunları devam ettirme sorumluluğumuz var."

    Xbox Program Yönetimi Direktörü ayrıca gelecekteki Xbox Game Pass kataloğunda modern konsollarla uyumlu daha fazla Xbox 360 ve Orijinal Xbox oyunu olacağını doğruladı. Ancak ekip, lisanslama sorunlarıyla karşılaşabilir. Ronald bu konuyla ilgili olarak ise şöyle bir açıklama yaptı: "Sorunların bir kısmı teknik, ancak çoğu zaman lisanslamaya iniyor. Bazı durumlarda, geliştirici veya yayıncı artık mevcut değil. Kimden izin almamız gerektiğini bulmak bile çok zor olabiliyor."

    Xbox Series X ve S oyun konsollarının 10 Kasım'da satışa çıkacağını da belirtelim.



    https://wccftech.com/xbox-series-x-backward-compatibility-2016/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    1 saat önce
    gun

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    1 saat önce
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Blur, scarface gibi satışta olmayan oyunları oynatabilseler harika olurdu
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    akilsizadam (Selim Berkay ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Xbox geri uyumluluk konusunda çok iyi bir iş yaptı bence. Ama abi 2 yıldır her hafta detaylana detaylana bitmedi bıktım yav sürekli aynı haberden
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