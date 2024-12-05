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    Harry Potter dizisinde Severus Snape'i Paapa Essiedu canlandırabilir

    HBO tarafından hazırlanan Harry Potter dizisinin oyuncu kadrosu şekillenmeye başlıyor. Gelen haberlere göre dizide Severus Snape'i canlandırması için Paapa Essiedu'ya teklif götürülecek.
    Harry Potter dizisinde Snape'i kimin oynayacağı belli oluyor Tam Boyutta Gör
    HBO çatısı altında hazırlanan Harry Potter dizisi yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Daha önce sinemaya da uyarlanan orijinal seriyi bu kez daha detaylı şekilde anlatacak olan dizi, şu sıralar yeni oyuncu kadrosunu belirleme aşamasında. Kısa süre önce dizinin üç ana karakterini (Harry, Ron ve Hermione) canlandıracak çocuk oyuncuları bulmak için ilan açan HBO, şimdi de Severus Snape rolü için tercihini yaptı.

    Bugün gelen haberlere göre HBO dizisinde Severus Snape karakterini canlandırması için seçilen isim Paapa Essiedu oldu. 34 yaşındaki oyuncuyla henüz resmi anlaşma imzalanmamış olsa da HBO'nun listesinin başındaki ismin Essiedu olduğu söyleniyor. Essiedu, daha önce The Lazarus Project, Gangs of London ve The Outrun gibi yapımlarda rol almıştı.

    Bu sevilen karakteri filmlerde usta oyuncu Alan Rickman canlandırmıştı.

    Harry Potter Dizisi 2027'de Çıkacak

    En azından hikâyesiyle uyarlandığı eserlere epey sadık kalacağı söylenen Harry Potter dizisini, yapımcısı olduğu Succession dizisiyle iki Emmy ödülü kazanan Francesca Gardiner hazırlıyor. Warner Bros. Discovery, geçtiğimiz yıl pek çok senariste ulaşarak Harry Potter dizisi için kendi fikirlerini geliştirmelerini istemiş, bu projeler arasından öne çıkanı Gardiner'ınki olmuştu. Gardiner, daha önce His Dark Materials'ın dizi uyarlamasında da senarist olarak görev almıştı.

    Serinin yaratıcısı olan J.K. Rowling'in de dâhiliyetiyle hazırlanan bu dizi uyarlamasının, 2027 yılında izleyici ile buluşması bekleniyor.

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