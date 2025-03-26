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    Harry Potter dizisi şekillenmeye başlıyor; Hagrid'i kimin canlandıracağı belli oldu

    HBO çatısı altında hazırlanan Harry Potter dizisi yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Dumbledore ve Snape'ten sonra Hagrid karakterini kimin canlandıracağı da belli oldu. 
    Harry Potter dizisi Tam Boyutta Gör
    Şu anda hazırlık aşamasında olan en dikkat çekici dizilerden biri de HBO'nun büyük bütçeli Harry Potter dizisi. Daha önce sinemaya da uyarlanan orijinal seriyi ekrana uyarlayacak olan dizi, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Dumbledore, McGonagall ve Severus Snape karakterlerini canlandıracak oyuncuların netlik kazanmasının ardından dün de Hagrid'e kimin hayat vereceği belli oldu.

    Harry Potter Dizisinde Hagrid'i Nick Frost Canlandıracak

    Film serisinde Robbie Coltrane tarafından başarıyla canlandırılan Hagrid karakterine bu kez Nick Frost hayat verecek. Deadline'ın haberine göre Nick Frost ile anlaşma imzalanmak üzere.

    Ekürisi diyebileceğimiz Simon Pegg ile birlikte rol aldığı Shaun of the Dead ve Hot Fuzz gibi filmlerle tanınan Nick Frost, son yıllarda Truth Seekers ve Fighting with My Family gibi yapımlarda izleyicilerin karşısına çıktı.

    Daha önce gelen haberlerde Hagrid rolü için Ted Lasso dizisinden tanıdığımız Brett Goldstein'ın adı geçiyordu. Ancak görünen o ki yapımcılar günün sonunda tercihini Nick Frost'tan yana kullanmış ki bu tercih muhtemelen pek çok kişiyi daha çok memnun edecektir. Zira Frost bu karakteri canlandırmaya son derece uygun bir isim gibi görünüyor.

    Harry Potter dizisinde Nick Frost'a John Lithgow (Dumbledore), Janet McTeer (Profesör McGonagall) ve Paapa Essiedu (Severus Snape) eşlik edecek. Hikâyenin merkezindeki üç çocuk karakteri canlandıracak isimler ise henüz açıklanmadı.

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