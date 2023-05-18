Hastaneyi bir tıkla hastaya getiren metaverse teknolojisi: Healthverse PanoramicWEB

Tam Boyutta Gör Türk Telekom ve Healthverse PanoramicWEB iş birliği ile hayata geçirilen tele sağlık teknolojisi Liv Hospital’de kullanıma sunuldu. Healthverse PanoramicWEB platformu sayesinde hastalar, hastaneyi ziyaret etmeden önce dijital olarak gezebiliyor, doktoruyla görüşerek yaparak tedavi ve sağlık hizmetleri hakkında ön bilgi sahibi oluyor.

Sanal gerçeklik (VR) gözlüğü ile hastane gezilebiliyor

Hastalar diledikleri yerden VR gözlük, cep telefonu ya da bilgisayarlar ile hastaneyi dijital ortamda 360 derece olarak gezebiliyor. Hasta danışmanı veya doktorlarla görüşme yaparak sağlık hizmetleri ve tedavi hakkında ön bilgi alıyor. Hastaneler bu sistem üzerinden seminer, konferans ve etkinlik gibi çeşitli dijital etkinlikler yapabiliyor. Türk Telekom bu projeye dijital altyapı çözüm ortağı olarak katkı veriyor.

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Metaverse teknolojisini kullanan Healthverse PanoramicWEB yazılımı, Türkiye’nin sağlık turizmine katkı sağlayacak. Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstirori, yabancı hasta sayısının bir sene içinde iki katına çıkabileceğini söyledi.

Healthverse PanoramicWEB teknolojisinin artıları hakkında konuşan Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstirori, “Biz Liv Hospital olarak, Healthverse PanoramicWEB ile hastalarımızın bire bir sağlıkla ilgili sorunlarını dinleyerek ve ihtiyaçları olan tedaviyi anlatarak son teknolojik donanıma sahip hastanelerimizi gösterme fırsatı bulduk. Böylece hastalarımız hem onları en iyi şekilde anladığımızı ve geldiklerinde A’dan Z’ye hangi süreçlerin onları beklediğini uluslararası hasta danışmanlarımızdan, doktorlarımızdan birebir deneyimleyerek dinlediler ve gördüler. Bu, bize olan güveni inanılmaz destekledi. Şimdiden Healthverse PanoramicWEB üzerinden yaptığımız görüşmeler sonucunda hastaların tercihi olduğumuzu görmek bize büyük mutluluk veriyor. Hem yurtdışından gelen hasta sayısının artmasında hem de tele sağlık alanında milat oluşturacak bir platform olan Healthverse PanoramicWEB ile bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

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