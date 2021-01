Haunting of Hill House'un yönetmeni, Batman evreninde geçen bir korku filmi yapmak istiyor

Tam Boyutta Gör

Çizgi roman, hatta süper kahraman deyince aklımıza gelen ilk isimlerden biri de elbette Batman. Karakterin yaratılışı, evreni ve tarzı dolayısıyla her yaşa rahatlıkla hitap edebilen bir kahraman. Çizgi romanları okuyanların da bileceği gibi özellikle yetişkinlere hitap etmesi daha kolay.

İlginizi Çekebilir

DC, 2022'den sonra her yıl 6 film yayınlamayı planlıyor

Ayrıca Bkz. "Oyundan uyarlanan Borderlands filminin çekimleri başlıyor"

Batman evreninde geçen bir korku filmi şu ana kadar görmedik ancak görsek fazlasıyla güzel olabilirdi. Ancak belki de ilerde böyle bir film görebiliriz çünkü başarılı yönetmenlerden Mika Flanagan, böyle bir projeye imza atmak istediğini söyledi.

Netflix'te yayınlanan başarılı korku dizisi The Haunting of Hill House ve Doctor Sleep gibi yapımların yönetmenliğini yapan Mike Flanagan, Batman evreninde geçen ve özellikle Batman'in düşmanı Clayface'e odaklanan bir korku filmi yapmak istediğini söyledi.

Ne yazık ki şu an için bu projeyle ilgili bir adım atıldığına dair haber yok. Ancak umuyoruz ki ilerleyen yıllarda resmi olarak böyle bir duyuru görebiliriz. DC şu anda sinema evreni konusunda fazlasıyla karışık durumda. İlerleyen süreçte neler olacağını çok merak ediyoruz ancak daha önce The Joker ve The Batman gibi alternatif evrende geçen filmleri daha fazla yapacaklarını söylemişlerdi.

https://screenrant.com/dc-movie-batman-clayface-mike-flanagan-horror-idea/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.