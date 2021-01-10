Oyundan uyarlanan Borderlands filminin çekimleri başlıyor

İlk oyunu 2009 yılında, son oyunu ise 2019 yılında yayınlanan popüler oyun serisi Borderlands'in film uyarlamasının geliştirme süreci ile ilgili bir güncelleme yapıldı.İlginizi Çekebilir Netflix'in yeni Türk dizisi 50m2'den ilk fragman yayınlandı
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Macar prodüksiyon hizmetleri şirketi MidAtlantic Films'in başkanı Adam Goodman, geçtiğimiz günlerde The Hollywood Reporter'a konuştu ve Macaristan'da çekimleri başlamak üzere olan bazı yapımlardan bahsetti. Macaristan, Dune filminin de çekimlerini yaptığı, Covid önlemi açısından sıkı bir ülke.
Adam Goodman'ın söylediğine göre çekimler yakın zamanda başlayacak. Filmde Lilith rolünde Yüzüklerin Efendisi filminden tanınan başarılı oyuncu Cate Blanchett bulunacak. Resmi olarak açıklanmasa da çıkan son söylentilere göre Roland karakterini de Kevin Hart canlandıracak.
Lionsgate tarafından yapılacak filmin yönetmenliğini ise Eli Roth üstlenecek. Filmin senaryosunu ise Chernobyl ve Hangover gibi yapımların senaristi Craig Mazin yazacak.
https://www.pcgamer.com/the-borderlands-movie-is-about-to-start-filming-in-hungary/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.