Oyundan uyarlanan Borderlands filminin çekimleri başlıyor

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İlk oyunu 2009 yılında, son oyunu ise 2019 yılında yayınlanan popüler oyun serisi Borderlands'in film uyarlamasının geliştirme süreci ile ilgili bir güncelleme yapıldı.

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Macar prodüksiyon hizmetleri şirketi MidAtlantic Films'in başkanı Adam Goodman, geçtiğimiz günlerde The Hollywood Reporter'a konuştu ve Macaristan'da çekimleri başlamak üzere olan bazı yapımlardan bahsetti. Macaristan, Dune filminin de çekimlerini yaptığı, Covid önlemi açısından sıkı bir ülke.

Adam Goodman'ın söylediğine göre çekimler yakın zamanda başlayacak. Filmde Lilith rolünde Yüzüklerin Efendisi filminden tanınan başarılı oyuncu Cate Blanchett bulunacak. Resmi olarak açıklanmasa da çıkan son söylentilere göre Roland karakterini de Kevin Hart canlandıracak.

Lionsgate tarafından yapılacak filmin yönetmenliğini ise Eli Roth üstlenecek. Filmin senaryosunu ise Chernobyl ve Hangover gibi yapımların senaristi Craig Mazin yazacak.

https://www.pcgamer.com/the-borderlands-movie-is-about-to-start-filming-in-hungary/

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