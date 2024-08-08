Türkiye’nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe’de hangi silahlar olacak?

Türkiye’nin savunma sanayii, gelişmiş teknolojilerle donatılmış yeni bir projeye odaklanıyor: Çelik Kubbe. Bu kapsamlı hava savunma sistemi, Türkiye’nin gökyüzündeki güvenlik çemberini daha da sağlamlaştırmak amacını güdüyor. “Sistemler sistemi” olarak adlandırılan Çelik Kubbe, farklı türde ve güçteki yerli silahları entegre ederek, Türkiye’nin hava savunma kapasitesini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.
Türkiye’nin bekası için önemli olan bu sistemde birçok yerli savunma sanayi firması da görev alacak. Çelik Kubbe Projesi için ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE firmaları ile işbirliği gerçekleştirilecek. Çelik Kubbe ile birlikte Türkiye, katmanlı bir hava savunma sistemine kavuşurken sistem içerisinde bulunan tüm platformlar da birbirleriyle iletişim halinde olacak. Sistemlerin ürettiği bilgiler ise özel bir ağ ile gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine iletilecek. Veriler, yapay zeka desteğiyle nitelikli bilgilere dönüştürülerek karar alma mekanizmalarının verimini artıracak. Peki Türkiye’nin Çelik Kubbe’sinde hangi silahlar kullanılıyor?
ASELSAN
Çelik Kubbe Projesi’nde ASELSAN’ın geliştirdiği çeşitli hava savunma sistemleri kritik bir rol oynayacak. Bunlar arasında KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ ve SİPER sistemleri yer alıyor. Bu sistemler, hem düşük hem de orta irtifadaki hava tehditlerine karşı kapsamlı bir koruma sağlamak için kullanılacak.
ROKETSAN
ROKETSAN da Çelik Kubbe Projesi’nde kritik bir rol oynayacak.ALKA, BURÇ, SUNGUR, LEVENT gibi sistemler, ROKETSAN’ın bu projeye sunduğu gelişmiş teknolojilerden sadece birkaçını temsil ediyor. ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silahları Sistemi, asimetrik tehditlere karşı elektromanyetik karıştırma ve lazer silahı ile etkili bir savunma sağlıyor. Özellikle son yıllarda mini/mikro İHA’ların yaygınlaştığı düşünülürse bu sistem oldukça önemli. BURÇ Mobil Hava Savunma Sistemi ise mevcut ve gelecekteki tüm hava tehditlerine karşı dinamik bir çözüm sunuyor. SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi ve LEVENT Yakın Hava Savunma Füze Sistemi sistemleri, kısa menzilli hava savunma ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmiş çözümler sunacak. SUNGUR, muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli/sabit birlik ve tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılacak.
HİSAR Hava Savunma Füzeleri askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı görev alacak.
SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi uzun menzilli hava savunma sisteminin bir parçası olarak, stratejik hava sahası savunmasında hayati bir rol oynuyor. Platform, hava soluyan hedef, seyir füzesi ve havadan karaya mühimmat taarruzlarını sınırlamak, geciktirmek ve etkisizleştirmek suretiyle birliklerin bekasını sağlayacak.
TÜBİTAK SAGE ve MKE’nin yenilikçi çözümleri
Çelik Kubbe’de yer alan diğer önemli aktörler ise TÜBİTAK SAGE ve MKE. TÜBİTAK SAGE, mühendislik, prototip üretim ve test faaliyetleriyle projeye destek veriyor. GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN gibi milli füzeler, hava savunma kabiliyetini artıracak önemli unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca, askeri özelliklere sahip küresel konumlama sistemi KAŞİF, KKS Anten, ataletsel ölçüm birimi ATLAS gibi elektronik sistemler, Türkiye'nin savunmasında aktif rol oynuyor. Çelik Kubbe Projesi'nde de SAGE'nin ürettiği sistemlerden yararlanılması planlanıyor.
MKE ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu çeşitli silah, mühimmat ve roket sistemlerini geliştiriyor. Bu kapsamda, şirketin geliştirdiği Yakın Hava Savunma Sistemi, roket sistemleri gibi teknoloijik ürünler ülkenin savunmasında kalkan rolü oynuyor. Bu sistemler, Çelik Kubbe Projesi’nin hayata geçirilmesinde kritik bir rol oynayacak.
Yapay zeka entegrasyonu
Çelik Kubbe Projesi’nin en dikkat çeken özelliklerinden biri de, sistemlerin yapay zeka desteğiyle birbirine entegre edilecek olması. Tüm algılayıcılar ve silah sistemleri, ortak bir ağ altında gerçek zamanlı olarak bilgi paylaşımında bulunacak. Bu sayede, karar vericilere en güncel ve doğru bilgiler sunularak, hızlı ve etkili kararlar alınabilecek. Ayrıca, sistemin katmanlı yapısı sayesinde, düşman unsurlar için güçlü bir caydırıcılık sağlanacak. Sonuç olarak, Çelik Kubbe Projesi, Türkiye’nin hava savunma kapasitesini en üst düzeye çıkararak, ülkenin stratejik savunma gücünü daha da artıracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.