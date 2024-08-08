Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye’nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe’de hangi silahlar olacak?

    Türkiye’ye havadan gelecek saldırıları engellemek ve bertaraf etmek için başlatılan hava savunma sistemi Çelik Kubbe’de SELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE’nin sistemleri yer alacak.

    Türkiye’nin savunma sanayii, gelişmiş teknolojilerle donatılmış yeni bir projeye odaklanıyor: Çelik Kubbe. Bu kapsamlı hava savunma sistemi, Türkiye’nin gökyüzündeki güvenlik çemberini daha da sağlamlaştırmak amacını güdüyor. “Sistemler sistemi” olarak adlandırılan Çelik Kubbe, farklı türde ve güçteki yerli silahları entegre ederek, Türkiye’nin hava savunma kapasitesini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

    Türkiye’nin bekası için önemli olan bu sistemde birçok yerli savunma sanayi firması da görev alacak. Çelik Kubbe Projesi için ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE firmaları ile işbirliği gerçekleştirilecek. Çelik Kubbe ile birlikte Türkiye, katmanlı bir hava savunma sistemine kavuşurken sistem içerisinde bulunan tüm platformlar da birbirleriyle iletişim halinde olacak. Sistemlerin ürettiği bilgiler ise özel bir ağ ile gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine iletilecek. Veriler, yapay zeka desteğiyle nitelikli bilgilere dönüştürülerek karar alma mekanizmalarının verimini artıracak. Peki Türkiye’nin Çelik Kubbe’sinde hangi silahlar kullanılıyor?

    ASELSAN

    Çelik Kubbe Projesi’nde ASELSAN’ın geliştirdiği çeşitli hava savunma sistemleri kritik bir rol oynayacak. Bunlar arasında KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ ve SİPER sistemleri yer alıyor. Bu sistemler, hem düşük hem de orta irtifadaki hava tehditlerine karşı kapsamlı bir koruma sağlamak için kullanılacak.

    Türkiye, Çelik Kubbe’de hangi silahları kullanacak? Tam Boyutta Gör
    Örneğin, KORKUT sistemi, mekanize birliklerin hareket halindeyken etkili bir hava savunması yapabilmesi için tasarlandı. HİSAR-A+ ve HİSAR-O+ sistemleri ise alçak ve orta irtifadaki hava tehditlerine karşı savunma yapıyor. GÖKDEMİR fırlatma sistemi, kara konuşlu hava savunma amacıyla geliştirilen milli hava-hava füzeleriyle uyumlu olarak çalışıyor. GÖKER sistemi ise sabit tesislerin ve sınır bölgelerinin korunmasına yönelik olarak tasarlanmış bir çözüm sunuyor. GÖKBERK mobil lazer silah sistemi, radar, elektro-optik algılayıcılar ve radyo frekans karıştırıcılarla desteklenerek geliştirildi ve yüksek teknolojili tehditlere karşı etkili bir savunma sağlıyor. SİPER ise uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olarak, düşman hava tehditlerine karşı caydırıcı bir rol üstleniyor. Türkiye’nin en uzun menzilli radar sistemi ASELSAN ALP 300-G ve dieğr ALP erken ihbar sistemleri de ağın bir parçası olacak.

    ROKETSAN

    ROKETSAN da Çelik Kubbe Projesi’nde kritik bir rol oynayacak.ALKA, BURÇ, SUNGUR, LEVENT gibi sistemler, ROKETSAN’ın bu projeye sunduğu gelişmiş teknolojilerden sadece birkaçını temsil ediyor. ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silahları Sistemi, asimetrik tehditlere karşı elektromanyetik karıştırma ve lazer silahı ile etkili bir savunma sağlıyor. Özellikle son yıllarda mini/mikro İHA’ların yaygınlaştığı düşünülürse bu sistem oldukça önemli. BURÇ Mobil Hava Savunma Sistemi ise mevcut ve gelecekteki tüm hava tehditlerine karşı dinamik bir çözüm sunuyor. SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi ve LEVENT Yakın Hava Savunma Füze Sistemi sistemleri, kısa menzilli hava savunma ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmiş çözümler sunacak. SUNGUR, muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli/sabit birlik ve tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılacak.

    Türkiye, Çelik Kubbe’de hangi silahları kullanacak? Tam Boyutta Gör
    LEVENT, deniz unsurlarına tehdit oluşturan uçak, helikopter, İHA/SİHA, satha yakın veya yüksek irtifadan seyredebilen, ses altı/ses üstü sürate ve düşük radar kesit alanına sahip güdümlü mermileri etkisiz hale getirebilecek. Sistem, elektronik taarruza karşı dayanıklı şekilde, su üstü platformlarda yüksek miktarlarda güdümlü mermilere karşı görev üstleniyor.

    HİSAR Hava Savunma Füzeleri askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı görev alacak.

    SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi uzun menzilli hava savunma sisteminin bir parçası olarak, stratejik hava sahası savunmasında hayati bir rol oynuyor. Platform, hava soluyan hedef, seyir füzesi ve havadan karaya mühimmat taarruzlarını sınırlamak, geciktirmek ve etkisizleştirmek suretiyle birliklerin bekasını sağlayacak.

    TÜBİTAK SAGE ve MKE’nin yenilikçi çözümleri

    Çelik Kubbe’de yer alan diğer önemli aktörler ise TÜBİTAK SAGE ve MKE. TÜBİTAK SAGE, mühendislik, prototip üretim ve test faaliyetleriyle projeye destek veriyor. GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN gibi milli füzeler, hava savunma kabiliyetini artıracak önemli unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca, askeri özelliklere sahip küresel konumlama sistemi KAŞİF, KKS Anten, ataletsel ölçüm birimi ATLAS gibi elektronik sistemler, Türkiye'nin savunmasında aktif rol oynuyor. Çelik Kubbe Projesi'nde de SAGE'nin ürettiği sistemlerden yararlanılması planlanıyor.

    MKE ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu çeşitli silah, mühimmat ve roket sistemlerini geliştiriyor. Bu kapsamda, şirketin geliştirdiği Yakın Hava Savunma Sistemi, roket sistemleri gibi teknoloijik ürünler ülkenin savunmasında kalkan rolü oynuyor. Bu sistemler, Çelik Kubbe Projesi’nin hayata geçirilmesinde kritik bir rol oynayacak.

    Yapay zeka entegrasyonu

    Çelik Kubbe Projesi’nin en dikkat çeken özelliklerinden biri de, sistemlerin yapay zeka desteğiyle birbirine entegre edilecek olması. Tüm algılayıcılar ve silah sistemleri, ortak bir ağ altında gerçek zamanlı olarak bilgi paylaşımında bulunacak. Bu sayede, karar vericilere en güncel ve doğru bilgiler sunularak, hızlı ve etkili kararlar alınabilecek. Ayrıca, sistemin katmanlı yapısı sayesinde, düşman unsurlar için güçlü bir caydırıcılık sağlanacak. Sonuç olarak, Çelik Kubbe Projesi, Türkiye’nin hava savunma kapasitesini en üst düzeye çıkararak, ülkenin stratejik savunma gücünü daha da artıracak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 13
    Redmi Note 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1531
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1531
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız