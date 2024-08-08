Türkiye’nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe’de hangi silahlar olacak?

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Türkiye’nin savunma sanayii, gelişmiş teknolojilerle donatılmış yeni bir projeye odaklanıyor: Çelik Kubbe. Bu kapsamlı hava savunma sistemi, Türkiye’nin gökyüzündeki güvenlik çemberini daha da sağlamlaştırmak amacını güdüyor. “Sistemler sistemi” olarak adlandırılan Çelik Kubbe, farklı türde ve güçteki yerli silahları entegre ederek, Türkiye’nin hava savunma kapasitesini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye’nin bekası için önemli olan bu sistemde birçok yerli savunma sanayi firması da görev alacak. Çelik Kubbe Projesi için ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE firmaları ile işbirliği gerçekleştirilecek. Çelik Kubbe ile birlikte Türkiye, katmanlı bir hava savunma sistemine kavuşurken sistem içerisinde bulunan tüm platformlar da birbirleriyle iletişim halinde olacak. Sistemlerin ürettiği bilgiler ise özel bir ağ ile gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine iletilecek. Veriler, yapay zeka desteğiyle nitelikli bilgilere dönüştürülerek karar alma mekanizmalarının verimini artıracak. Peki Türkiye’nin Çelik Kubbe’sinde hangi silahlar kullanılıyor?

ASELSAN

Çelik Kubbe Projesi’nde ASELSAN’ın geliştirdiği çeşitli hava savunma sistemleri kritik bir rol oynayacak. Bunlar arasında KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ ve SİPER sistemleri yer alıyor. Bu sistemler, hem düşük hem de orta irtifadaki hava tehditlerine karşı kapsamlı bir koruma sağlamak için kullanılacak.

Tam Boyutta Gör Örneğin, KORKUT sistemi, mekanize birliklerin hareket halindeyken etkili bir hava savunması yapabilmesi için tasarlandı. HİSAR-A+ ve HİSAR-O+ sistemleri ise alçak ve orta irtifadaki hava tehditlerine karşı savunma yapıyor. GÖKDEMİR fırlatma sistemi, kara konuşlu hava savunma amacıyla geliştirilen milli hava-hava füzeleriyle uyumlu olarak çalışıyor. GÖKER sistemi ise sabit tesislerin ve sınır bölgelerinin korunmasına yönelik olarak tasarlanmış bir çözüm sunuyor. GÖKBERK mobil lazer silah sistemi, radar, elektro-optik algılayıcılar ve radyo frekans karıştırıcılarla desteklenerek geliştirildi ve yüksek teknolojili tehditlere karşı etkili bir savunma sağlıyor. SİPER ise uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olarak, düşman hava tehditlerine karşı caydırıcı bir rol üstleniyor. Türkiye’nin en uzun menzilli radar sistemi ASELSAN ALP 300-G ve dieğr ALP erken ihbar sistemleri de ağın bir parçası olacak.

ROKETSAN

ROKETSAN da Çelik Kubbe Projesi’nde kritik bir rol oynayacak.ALKA, BURÇ, SUNGUR, LEVENT gibi sistemler, ROKETSAN’ın bu projeye sunduğu gelişmiş teknolojilerden sadece birkaçını temsil ediyor. ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silahları Sistemi, asimetrik tehditlere karşı elektromanyetik karıştırma ve lazer silahı ile etkili bir savunma sağlıyor. Özellikle son yıllarda mini/mikro İHA’ların yaygınlaştığı düşünülürse bu sistem oldukça önemli. BURÇ Mobil Hava Savunma Sistemi ise mevcut ve gelecekteki tüm hava tehditlerine karşı dinamik bir çözüm sunuyor. SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi ve LEVENT Yakın Hava Savunma Füze Sistemi sistemleri, kısa menzilli hava savunma ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmiş çözümler sunacak. SUNGUR, muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli/sabit birlik ve tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılacak.

Tam Boyutta Gör LEVENT, deniz unsurlarına tehdit oluşturan uçak, helikopter, İHA/SİHA, satha yakın veya yüksek irtifadan seyredebilen, ses altı/ses üstü sürate ve düşük radar kesit alanına sahip güdümlü mermileri etkisiz hale getirebilecek. Sistem, elektronik taarruza karşı dayanıklı şekilde, su üstü platformlarda yüksek miktarlarda güdümlü mermilere karşı görev üstleniyor.

HİSAR Hava Savunma Füzeleri askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı görev alacak.

SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi uzun menzilli hava savunma sisteminin bir parçası olarak, stratejik hava sahası savunmasında hayati bir rol oynuyor. Platform, hava soluyan hedef, seyir füzesi ve havadan karaya mühimmat taarruzlarını sınırlamak, geciktirmek ve etkisizleştirmek suretiyle birliklerin bekasını sağlayacak.

TÜBİTAK SAGE ve MKE’nin yenilikçi çözümleri

Çelik Kubbe’de yer alan diğer önemli aktörler ise TÜBİTAK SAGE ve MKE. TÜBİTAK SAGE, mühendislik, prototip üretim ve test faaliyetleriyle projeye destek veriyor. GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN gibi milli füzeler, hava savunma kabiliyetini artıracak önemli unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca, askeri özelliklere sahip küresel konumlama sistemi KAŞİF, KKS Anten, ataletsel ölçüm birimi ATLAS gibi elektronik sistemler, Türkiye'nin savunmasında aktif rol oynuyor. Çelik Kubbe Projesi'nde de SAGE'nin ürettiği sistemlerden yararlanılması planlanıyor.

Çelik Kubbe: Türkiye’nin hava savunma projesi devam ediyor 1 gün önce eklendi

MKE ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu çeşitli silah, mühimmat ve roket sistemlerini geliştiriyor. Bu kapsamda, şirketin geliştirdiği Yakın Hava Savunma Sistemi, roket sistemleri gibi teknoloijik ürünler ülkenin savunmasında kalkan rolü oynuyor. Bu sistemler, Çelik Kubbe Projesi’nin hayata geçirilmesinde kritik bir rol oynayacak.

Yapay zeka entegrasyonu

Çelik Kubbe Projesi’nin en dikkat çeken özelliklerinden biri de, sistemlerin yapay zeka desteğiyle birbirine entegre edilecek olması. Tüm algılayıcılar ve silah sistemleri, ortak bir ağ altında gerçek zamanlı olarak bilgi paylaşımında bulunacak. Bu sayede, karar vericilere en güncel ve doğru bilgiler sunularak, hızlı ve etkili kararlar alınabilecek. Ayrıca, sistemin katmanlı yapısı sayesinde, düşman unsurlar için güçlü bir caydırıcılık sağlanacak. Sonuç olarak, Çelik Kubbe Projesi, Türkiye’nin hava savunma kapasitesini en üst düzeye çıkararak, ülkenin stratejik savunma gücünü daha da artıracak.

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