Sony: “PS5’e özel yapımlar, konsolun yeteneklerini sergilemek için artık daha da önemli olacak”

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Geçtiğimiz hafta düzenlenen PS5, etkinliğinde konsolda göreceğimiz oyunlara bir bakış atma fırsatı yakalamıştık. Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon: Forbidden West ve Gran Turismo 7 gibi konsola özel yapımlar ise görsel anlamda izleyicileri hayran bırakmıştı.

Tartışılabilir bir konu olsa da PS4’ün sahip olduğu ve şuan için sonuncusunu 19 Haziran’da oynama fırsatı bulacağımız (The Last of Us Part II) özel yapımlar, konsolun rakibi Xbox’a kıyasla en güçlü yanlarından birini oluşturuyordu. Sony’den yapılan bir açıklama ise özel oyunların yeni nesilde, her zamankinden daha önemli olacağını ortaya koydu.

Ayrıca Bkz. "PS5’in devasa bir konsol olacağına dair tahminler ortaya çıktı"

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PS5’in devasa bir konsol olacağına dair tahminler ortaya çıktı

Sony Avrupa yöneticilerinden Simon Rutter’ın açıklamalarına göre PS5’in sahip olacağı özellikleri göstermek adına konsola özel oyunlar çok ama çok önemli olacak. Rutter’ın The Guardian gazatesine verdiği röportajda şu sözler dikkat çekiyor:

“PS5’e özel oyun geliştiren PlayStation stüdyoları, konsolu tasarlayan ekibe yakın olmalarından dolayı sistemi sonunda kadar zorlayıp harika işler piyasaya sürebiliyor. Bunu platform sahibi şirket için bulunmaz bir nimet olarak görüyorum. Örneğin Gran Turismo 7 PS5’in sahip olduğu teknolojiyi son damalasına kadar kullanacak. Eski jenerasyona kıyasla yükleme süresi konusu neredeyse tarih olacak. Pozisyonel ses desteği sayesinde, otomobil kokpitini daha önce olmadığı şekilde deneyimleyeceksiniz. Ferrari motorunun kükreyişini duyarken yine motor sesinden bir Maserati’yi ayırt edebileceksiniz. DualSense kontrolcüsü sayesinde asfalt pist ile çakıl taşlı yolda araba kullanmanın ayrımını hissedebileceksiniz. Gaza basarken ki yumuşaklık hissi ile sert bir fren ya da debriyaj pedalına basma hissiyatı farklı olacak.”

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Yukarıdaki iddialı ifadeleri ancak konsol piyasaya çıktığında doğrulayabilecek de olsak, çoğu özel oyunu oldukça kaliteli olan PlayStation’ın bu konuda hayranları üzmeyeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Özel oyun takvimi, planlandığı şekilde ilerliyor

Marvel's Spider-Man: Miles Morales ve Astro's Playroom isimli oyunlar hariç diğerlerinin ne zaman piyasaya çıkacağıyla ilgili detaylı bilgiler bulunmasa da bir diğer Sony yetkilisi Eric Lempel’e göre özel oyunlar takvimi oldukça istikrarlı işliyor.

PS5’in ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

https://wccftech.com/ps5-exclusives-will-be-more-important-than-ever-to-show-off-the-consoles-capabilities-says-sony/

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