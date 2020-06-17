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    Sony: “PS5’e özel yapımlar, konsolun yeteneklerini sergilemek için artık daha da önemli olacak”

    Sony Avrupa yöneticilerinden Simon Rutter, İngiliz The Guardian gazatesine verdiği röportajda Playstation 5'e çıkacak özel oyunların geçmiş nesillere göre daha önemli olacağını ifade etti.
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    Oyun Konsolları
    Gökhan G.
    Editör
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    Sony: “PS5’e özel yapımlar, konsolun yeteneklerini sergilemek için artık daha da önemli olacak”
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    Geçtiğimiz hafta düzenlenen PS5, etkinliğinde konsolda göreceğimiz oyunlara bir bakış atma fırsatı yakalamıştık. Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon: Forbidden West ve Gran Turismo 7 gibi konsola özel yapımlar ise görsel anlamda izleyicileri hayran bırakmıştı.

    Tartışılabilir bir konu olsa da PS4’ün sahip olduğu ve şuan için sonuncusunu 19 Haziran’da oynama fırsatı bulacağımız (The Last of Us Part II) özel yapımlar, konsolun rakibi Xbox’a kıyasla en güçlü yanlarından birini oluşturuyordu. Sony’den yapılan bir açıklama ise özel oyunların yeni nesilde, her zamankinden daha önemli olacağını ortaya koydu.

    Ayrıca Bkz. "PS5’in devasa bir konsol olacağına dair tahminler ortaya çıktı"

    İlginizi Çekebilir Avatar PS5’in devasa bir konsol olacağına dair tahminler ortaya çıktı

    Sony Avrupa yöneticilerinden Simon Rutter’ın açıklamalarına göre PS5’in sahip olacağı özellikleri göstermek adına konsola özel oyunlar çok ama çok önemli olacak. Rutter’ın The Guardian gazatesine verdiği röportajda şu sözler dikkat çekiyor:

    PS5’e özel oyun geliştiren PlayStation stüdyoları, konsolu tasarlayan ekibe yakın olmalarından dolayı sistemi sonunda kadar zorlayıp harika işler piyasaya sürebiliyor. Bunu platform sahibi şirket için bulunmaz bir nimet olarak görüyorum. Örneğin Gran Turismo 7 PS5’in sahip olduğu teknolojiyi son damalasına kadar kullanacak. Eski jenerasyona kıyasla yükleme süresi konusu neredeyse tarih olacak. Pozisyonel ses desteği sayesinde, otomobil kokpitini daha önce olmadığı şekilde deneyimleyeceksiniz. Ferrari motorunun kükreyişini duyarken yine motor sesinden bir Maserati’yi ayırt edebileceksiniz. DualSense kontrolcüsü sayesinde asfalt pist ile çakıl taşlı yolda araba kullanmanın ayrımını hissedebileceksiniz. Gaza basarken ki yumuşaklık hissi ile sert bir fren ya da debriyaj pedalına basma hissiyatı farklı olacak.

    Sony: “PS5’e özel yapımlar, konsolun yeteneklerini sergilemek için artık daha da önemli olacak”
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    Yukarıdaki iddialı ifadeleri ancak konsol piyasaya çıktığında doğrulayabilecek de olsak, çoğu özel oyunu oldukça kaliteli olan PlayStation’ın bu konuda hayranları üzmeyeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

    Özel oyun takvimi, planlandığı şekilde ilerliyor

    Marvel's Spider-Man: Miles Morales ve Astro's Playroom isimli oyunlar hariç diğerlerinin ne zaman piyasaya çıkacağıyla ilgili detaylı bilgiler bulunmasa da bir diğer Sony yetkilisi Eric Lempel’e göre özel oyunlar takvimi oldukça istikrarlı işliyor.

    PS5’in ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.  



    https://wccftech.com/ps5-exclusives-will-be-more-important-than-ever-to-show-off-the-consoles-capabilities-says-sony/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    oly1786 (caner nebi) 3 sa. en beğenilen
    Playstaion'a özel oyunlara alışmış birinin Xbox alması çok zor, gamepass falan kesmez.
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    Akbaba89 ( ***) 7 dk.
    Konsollar yüzünden pc teknolojisi yavaşlıyor. Almış başını gitmişti yoksa.
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    # Ace # (Hakan ) 1 sa.
    Yani Über, ultra, süper hızlı SSD nimetlerini ancak Ex oyunlarda gösterebilirler diğer tüm AAA oyunlar sadece Ps5 çıkmayacak bu işin pc ve XSX tarafı var.
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    evo_4 2 sa.
    Nefes kesici Sony özel oyunlar gelecektir şüphesiz. Böyle saçma sapan açıklamalar yapmaya ne gerek var anlamıyorum. Ayrıca bu cihaz 500-600 $ bandında olacak, elbette şu an top bir pc kadar güçlü olacak biçimde beklemiyor kimse. Bunun bilincinde olmayan adam gitsin pc mastırşef ile oynasın.
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    joven 2 sa.
    Sony özel oyunlarda farkını ortaya koyamazsa ise çok ağar bir darbe alır ortak oyunlarda Microsoft bir adım önde başladı oyunlar istenilen etkiyi vermez ise Microsoft ekmeğine yağ sürmüş olur
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    Jon_Kar 2 sa.
    Çöp



    30 fps oyun keyfi mi olur
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    Unreal enginaV 2 sa.
    Naughty Dog tarafından geliştirilen yeni ip süper olacak
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    Venomstr 2 sa.
    God of War 2'yi düşünemiyorum bile. Horizon 2, Spider-Man, Ratchet and Clank, Gran Turismo 7... Bu oyunlar bizi şimdiden bizi heyecanlandırıyor.
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    Mugetsuga 2 sa.
    Beni heyecanlandıracak tek oyun God of War'un devam oyunu. Konsolun hakkını sonuna kadar verebilecek bir oyun yapacaklarını düşünüyorum.

    Onun harici pek heyecanlı değilim.
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 3 sa.
    Microsoft kendi ürettiği oyunlarını ilk gün Gamepass'e ekleyecek. Sony'den de Ps Now için böyle bir hamle bekliyorum.
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