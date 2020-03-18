Havayollarında koronavirüse karşı alınan önlemler

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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, kısa sürede Türkiye dahil 118 ülkeye yayılım göstererek pandemik bir salgın haline dönüştü. Bu kapsamda havayolu şirketleri de hem çalışanlarının hem de yolcularının sağlığını korumak için bir takım tedbirler aldı.

Havayolu şirketleri, koronavirüse karşı aldıkları önlemlerin sıralandığı özel duyuru sayfaları oluşturdu. Bu sayfalarda, havayolu firmalarının aldıkları önlemler, sefer iptalleri, seyahat kısıtlamaları, bilet iptali ve iade süreci gibi pek çok yararlı bilgiye yer veriliyor.

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Koronavirüs nedeniyle seyahatini iptal etmek/ertelemek isteyenler, seyahat yasağının hangi ülkeleri kapsadığını veya yurt içi seyahat planı yapıp havayolu şirketlerinin aldığı hijyen tedbirlerini merak edenlerin bu sayfalardan pek çok bilgiye ulaşması mümkün.

Ayrıca Bkz. "Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı?"

Havayollarında koronavirüs için alınan önlemlerden bazıları şöyle:

Vakaların yoğun olduğu ülkelere uçuş yasağı

Koronavirüs nedeniyle bileti ertelenen/iptal olan yolculara özel kolaylık sağlanması

Uçuş esnasında pilot ve kabin görevlilerine maske ve eldiven kullanma talimatı verilmesi

Uçakların sürekli dezenfekte edilmesi ve koltuk başlıklarının her uçuştan sonra değiştirilmesi

Yolculara el dezenfektanı ve ıslak menzil dağıtılması

Yolcuların termal kamera ile taranması

Aşağıdaki listede, başta Türk Hava Yolları, Pegasus, Anadolu Jet, Onur Air ve Sun Express olmak üzere bazı hava yolu firmalarının koronavirüs için oluşturduğu duyuru sayfalarını derledik. Dilediğiniz hava yolu firmasının ismine tıklayarak alınan önlemler ve sefer iptalleri gibi bilgilere ulaşabilirsiniz:

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