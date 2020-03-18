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    Havayollarında koronavirüse karşı alınan önlemler

    Koronavirüs salgınının Türkiye'ye sıçramasının ardından özellikle havayollarında alınan önlemler de arttı. Uçuş yasağı olan ülkeler, havayolu firmalarının hijyen tedbirleri gibi bilgiler haberimizde.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Havayollarında koronavirüse karşı alınan önlemler
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    Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, kısa sürede Türkiye dahil 118 ülkeye yayılım göstererek pandemik bir salgın haline dönüştü. Bu kapsamda havayolu şirketleri de hem çalışanlarının hem de yolcularının sağlığını korumak için bir takım tedbirler aldı.

    Havayolu şirketleri, koronavirüse karşı aldıkları önlemlerin sıralandığı özel duyuru sayfaları oluşturdu. Bu sayfalarda, havayolu firmalarının aldıkları önlemler, sefer iptalleri, seyahat kısıtlamaları, bilet iptali ve iade süreci gibi pek çok yararlı bilgiye yer veriliyor.

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    Koronavirüs nedeniyle seyahatini iptal etmek/ertelemek isteyenler, seyahat yasağının hangi ülkeleri kapsadığını veya yurt içi seyahat planı yapıp havayolu şirketlerinin aldığı hijyen tedbirlerini merak edenlerin bu sayfalardan pek çok bilgiye ulaşması mümkün.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı?"

    Havayollarında koronavirüs için alınan önlemlerden bazıları şöyle:

    • Vakaların yoğun olduğu ülkelere uçuş yasağı
    • Koronavirüs nedeniyle bileti ertelenen/iptal olan yolculara özel kolaylık sağlanması
    • Uçuş esnasında pilot ve kabin görevlilerine maske ve eldiven kullanma talimatı verilmesi
    • Uçakların sürekli dezenfekte edilmesi ve koltuk başlıklarının her uçuştan sonra değiştirilmesi
    • Yolculara el dezenfektanı ve ıslak menzil dağıtılması
    • Yolcuların termal kamera ile taranması

    Aşağıdaki listede, başta Türk Hava Yolları, Pegasus, Anadolu Jet, Onur Air ve Sun Express olmak üzere bazı hava yolu firmalarının koronavirüs için oluşturduğu duyuru sayfalarını derledik. Dilediğiniz hava yolu firmasının ismine tıklayarak alınan önlemler ve sefer iptalleri gibi bilgilere ulaşabilirsiniz:



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    escape0121 (ESCape ) 1 gün
    Hava yolu şirketleri gerçekten çok zor durumda.İnşallah kısa bir sürede dünyada her şey yoluna girer.
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    Kanatlandırmayan_Redbull 2 gün
    Bu saglik taramasında yapilan tek sey ateş ölçmek mi?

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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 gün suslu76
    Valla 3D yazıcı gelecek.Dezenfekte edildimi diye sorarım öyle alırım.Virüsten kaçarken kaç km öteden uçakla virüs ithal edecez bu gidişle
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 gün
    Bu virüs en çokta havayolu şirketlerini vurdu
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 gün
    Merak ettiğim benim kargo geliyor çinden uçakla acaba dezenfekte ediyorlarmı kargoları?
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