HAVELSAN, ASİSGUARD'ın yüzde 49'unu satın aldı

Tam Boyutta Gör Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir şirketi olarak kurulan HAVELSAN, İHA ve elektro optik çözümleriyle dikkat çeken ASİSGUARD’ın yüzde 49’luk hissesinin HAVELSAN’a devri için sözleşme imzaladığını duyurdu.

HAVELSAN'ın ürün yelpazesi genişleyecek

ASİSGUARD ile yapılan ortaklık ile HAVELSAN’ın ürün ve proje yelpazesinin genişlemesi ve farklılaşması hedefleniyor. Yurt dışı pazarlarda daha esnek bir modelle pazarlama ve satışının yapılması planlanıyor. ASİSGUARD, HAVELSAN iştiraki bir şirket olarak faaliyet gösterecek.

ASİSGUARD'ın öne çıkan projeleri neler?

ASİSGUARD tarafından geliştirilen Songar insansız hava aracı, modüler yapısıyla dikkat çekiyor. SONGAR’ın makineli tüfekli, bombaatarlı, roketatarlı ve sis bombalı versiyonları bulunuyor. ASİSGUARD’ın Sargut silahsız drone modeli ise gündüz ve gece gözetleme amacıyla görev yapıyor. Ayrıca sınır güvenliği sistemi, elektro optik görüş sistemi, askeri araç elektroniği, ekran sistem projeleri de geliştiriyor.

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Şirketin 360 derece durumsal farkındalık projesi, öne çıkan yerli ve milli çözümler arasında yer alıyor. Bu sistem, güvenlik güçlerinin çok sayıda zırhlı aracına entegre edildi.

HAVELSAN Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Nacar, her iki şirketin bazı projelerde bir süredir güzel bir sinerji ile mühendislik kabiliyetlerini birleştirdiklerini ve hisse devri sözleşmesinin imzalanmasında en çok bu birlikte iş yapma modelinin başarıyla sonuçlanmasının etkili olduğunu dile getirdi.

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