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    HAVELSAN'ın sınır güvenliği teknolojileri sergilendi

    HAVELSAN, 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde sınırlar için geliştirdiği teknolojiler ve yapay zekalı sistemler hakkında bilgi verdi.                     
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    HAVELSAN'ın sınır güvenliği teknolojileri sergilendi Tam Boyutta Gör
    4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi (MRBS), Ankara’da kapılarını ziyaretçilerine açtı. Zirvede kara, deniz ve uzay sınırı güvenliği teknolojileri işleniyor. HAVELSAN, sınırlar için geliştirdiği teknolojileri anlattı. HAVELSAN tarafından geliştirilen yapay zeka ile sınırda otonom güvenlik sağlanacak.

    HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, “Özgün ürün ve çözümlerimiz sayesinde sahada konumlandırılan sensörlerden gelen bilgilerin toplanarak harita üzerinde izlenmesi ve güvenlik kameraları ile doğrudan entegrasyonun sağlanması için kritik öneme sahip fonksiyonları yerine getirebiliyoruz.” dedi. Yapay zekalı sistemler sayesinde sınırlardaki tehlikeler önceden tespit edilip erken müdahale edilebiliyor.

    BİYOTEKSAN devreye alındı

    İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle tüm Türkiye’de nitelikli parmak izi tarama teknolojisinin devreye alındığını vurgulayan Nacar, şunları söyledi:

    “HAVELSAN mühendislik kabiliyetleriyle, İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda POLSAN ile ortaklaşa kurduğumuz BİYOTEKSAN üzerinden geliştirme çalışmalarına devam ettiğimiz biyometrik veri teknolojilerinde, nitelikli parmak izi tanıma sistemi, tüm Türkiye'de devreye alındı. Ayrıca kendi ulusal biyometrik veri yönetim sistemini kuran 7. ülke olduk. Yabancı firmalara bağımlılıktan kurtulduk, verilerimizi ve milli sermayemizi koruduk. Dosya tabanlı bir sistemle çalışmakta olan yabancı sistemlerde çıkan arızalar günlerce sürebiliyordu. Açık kaynak teknolojilerle geliştirdiğimiz yerli sistem sayesinde kurumlarımız kesintisiz bir hizmeti verebilmektedir.”

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 2 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 3 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 5 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 6 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 6 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 6 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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