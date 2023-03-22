HAVELSAN'ın sınır güvenliği teknolojileri sergilendi

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, “Özgün ürün ve çözümlerimiz sayesinde sahada konumlandırılan sensörlerden gelen bilgilerin toplanarak harita üzerinde izlenmesi ve güvenlik kameraları ile doğrudan entegrasyonun sağlanması için kritik öneme sahip fonksiyonları yerine getirebiliyoruz.” dedi. Yapay zekalı sistemler sayesinde sınırlardaki tehlikeler önceden tespit edilip erken müdahale edilebiliyor.
BİYOTEKSAN devreye alındı
İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle tüm Türkiye’de nitelikli parmak izi tarama teknolojisinin devreye alındığını vurgulayan Nacar, şunları söyledi:
“HAVELSAN mühendislik kabiliyetleriyle, İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda POLSAN ile ortaklaşa kurduğumuz BİYOTEKSAN üzerinden geliştirme çalışmalarına devam ettiğimiz biyometrik veri teknolojilerinde, nitelikli parmak izi tanıma sistemi, tüm Türkiye'de devreye alındı. Ayrıca kendi ulusal biyometrik veri yönetim sistemini kuran 7. ülke olduk. Yabancı firmalara bağımlılıktan kurtulduk, verilerimizi ve milli sermayemizi koruduk. Dosya tabanlı bir sistemle çalışmakta olan yabancı sistemlerde çıkan arızalar günlerce sürebiliyordu. Açık kaynak teknolojilerle geliştirdiğimiz yerli sistem sayesinde kurumlarımız kesintisiz bir hizmeti verebilmektedir.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)