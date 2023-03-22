HAVELSAN'ın sınır güvenliği teknolojileri sergilendi

Tam Boyutta Gör 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi (MRBS), Ankara’da kapılarını ziyaretçilerine açtı. Zirvede kara, deniz ve uzay sınırı güvenliği teknolojileri işleniyor. HAVELSAN, sınırlar için geliştirdiği teknolojileri anlattı. HAVELSAN tarafından geliştirilen yapay zeka ile sınırda otonom güvenlik sağlanacak.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, “Özgün ürün ve çözümlerimiz sayesinde sahada konumlandırılan sensörlerden gelen bilgilerin toplanarak harita üzerinde izlenmesi ve güvenlik kameraları ile doğrudan entegrasyonun sağlanması için kritik öneme sahip fonksiyonları yerine getirebiliyoruz.” dedi. Yapay zekalı sistemler sayesinde sınırlardaki tehlikeler önceden tespit edilip erken müdahale edilebiliyor.

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BİYOTEKSAN devreye alındı

İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle tüm Türkiye’de nitelikli parmak izi tarama teknolojisinin devreye alındığını vurgulayan Nacar, şunları söyledi:

“HAVELSAN mühendislik kabiliyetleriyle, İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda POLSAN ile ortaklaşa kurduğumuz BİYOTEKSAN üzerinden geliştirme çalışmalarına devam ettiğimiz biyometrik veri teknolojilerinde, nitelikli parmak izi tanıma sistemi, tüm Türkiye'de devreye alındı. Ayrıca kendi ulusal biyometrik veri yönetim sistemini kuran 7. ülke olduk. Yabancı firmalara bağımlılıktan kurtulduk, verilerimizi ve milli sermayemizi koruduk. Dosya tabanlı bir sistemle çalışmakta olan yabancı sistemlerde çıkan arızalar günlerce sürebiliyordu. Açık kaynak teknolojilerle geliştirdiğimiz yerli sistem sayesinde kurumlarımız kesintisiz bir hizmeti verebilmektedir.”

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