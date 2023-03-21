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    Anlık Bildirim

    TUSAŞ ANKA-3'ün teknik özellikleri açıklandı

    Yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken TUSAŞ'ın insansız savaş uçağı ANKA-3'ün teknik özellikleri açıklandı. ANKA-3, faydalı yük kapasitesi ve uçuş süresiyle dikkat çekiyor.
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    TUSAŞ ANKA-3 insansız savaş uçağının özellikleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız savaş uçağından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. 18 Mart 2023’te ilk görüntüsü paylaşılan ANKA-3’ün şimdi de teknik özellikleri açıklandı.

    ANKA-3, 10 saat uçuş süresine sahip

    Kuyruksuz tasarımıyla radarda düşük görünürlüğe sahip olacak ANKA-3, bu yıl içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirecek. ANKA-3; 6.500 kg kalkış ağırlığına, 1.200 kg faydalı yük kapasitesine, 10 saat uçuş süresine sahip olacak. 0,42 mach seyir hızı ve 0,7 mach azami hız değerleri sunacak.

    ANKA-3 Teknik Özellikleri

    • Anka ve Anka II ile ortak aviyonik mimari ve Yer Kontrol İstasyonu
    • Düşük radar görünürlüğü
    • Yüksek hızda intikal
    • Yüksek faydalı yük kapasitesi
    • LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)
    • Max. Kalkış Ağırlığı: 6500 kg
    • Faydalı Yük Kapasitesi: 1200kg
    • Servis İrtifası: 40kft
    • Dayanım: 10 saat @ 30kf
    • Seyir Hızı: 250kts/0.42M @ 30kf
    • Azami Hız: 425kts/0.7M @ 30kf
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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