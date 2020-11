Hayatta kalma simülasyon oyunu The Bonfire 2: Uncharted Shores, Android için erken erişime açıldı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Xigma Games'in yaptığı şehir inşa ettiğiniz hayatta kalma simülasyon oyunu The Bonfire 2: Uncharted Shores'un erken erişim süreci Android cihazlarda da başladı.

Ayrıca Bkz. "Macera oyunu Alba: A Wildlife Adventure, 11 Aralık'ta Apple Arcade'e geliyor"

Daha önce iOS ve PC için yayınlanmış olan oyun bugünden itibaren Android cihazlar için de erişime açılmış durumda. Oyun şu anda erken erişim sürecinde olduğu için ufak da olsa hatalar mevcut olabilir. Google Play sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca oyun Google Play üzerinde ücretsiz olarak indirilebiliyor ancak ne yazık ki oyunun içerisindeki zamana göre 10 gün oynadığınız zaman, geriye kalanını oynayabilmeniz için 44,99 TL talep ediyor. En azından oyunu bir süre deneyip alıp almayacağınıza karar verebilirsiniz.

Oyunun iOS versiyonunda ne yazık ki bir deneme süreci yok direkt olarak 46,99 TL'ye satılıyor. App Store sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz. Oyunun tanıtım yazısını ve oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Bridge Constructor: The Walking Dead'in iOS ve Android için çıkış tarihi açıklandı

Tanıtım Yazısı

İnşa et, hayatta kal, keşfet.

Bu hayatta kalma oyununda gün boyunca inşa et, üret, kaynakları topla ve geceleri saldırılardan kurtul.

Ödüllü oyun The Bonfire: Forsaken Lands'in devamı The Bonfire 2: Uncharted Shores, ilk oyunu her yönden geliştiriyor ve derinlik katıyor.

Şehrini tasarla, kaynak zincirini ve işçileri benzersiz kişilik özellikleriyle yönet, prosedüre göre oluşturulmuş dünya haritasını gemilerle keşfet, özgür şehirlerle ticaret yap ve gizemli zindanları keşfet.

Güçlü bir şehir inşa et ve antik şeytanı yenmek büyülü eserler topla.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.