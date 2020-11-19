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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Macera oyunu Alba: A Wildlife Adventure, 11 Aralık'ta Apple Arcade'e geliyor

    Açık dünyaya sahip macera oyunu Alba: A Wildlife Adventure, 11 Aralık'ta Steam üzerinden PC için ve Apple Arcadae için yayınlanacak. Türkçe dil desteği mevcut.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Macera oyunu Alba: A Wildlife Adventure, 11 Aralık'ta Apple Arcade'e geliyor
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini ustwo games'in yaptığı açık dünya macera oyunu Alba: A Wildlife Adventure'ın çıkış tarihi açıklandı ve bir fragman paylaşıldı.

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    Alba: A Wildlife Adventure, 11 Aralık'ta Apple Arcade sistemine eklenecek ve aynı zamanda oyun Steam üzerinden PC için de çıkış yapacak. oyunun App Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyunu cihazınıza yükleyebilmek için 295.2MB kullanılabilir depolama alanına ihtiyacınız var. Ayrıca iOS 13.0 veya üzeri bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor.

    Alba: A Wildlife Adventure'ın Türkçe dil desteğine sahip olacağını da berlirtelim. Oyunun oynanış fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    Monument Valley ve Assemble with Care'ın ardındaki BAFTA Ödüllü stüdyodan yepyeni bir oyun geliyor.

    Akdeniz'deki bir adada yaşayan büyükanne ve büyükbabasına yaptığı ziyarette sen de Alba'ya katıl. Alba, arkadaşı Ines'le birlikte tüm bir yaz bu huzurlu ortamda yaban hayatını gözlemlemeye hazırdır ama tehlike altındaki bir hayvanı görünce bu konuda bir şeyler yapması gerektiğine karar verir.

    Etrafa saçılmış çöpleri görmezden gelirsen burası tam anlamıyla bir Akdeniz cenneti! Sakin plajlardan kasabaya tepeden bakan kadim bir kaleye kadar tüm ada keşfedilmeye hazır hâlde seni bekliyor. Ines ve gerçek bir kuş meraklısı olan büyükbaban ile birlikte adayı kurtarma hareketini başlatacaksın. Hatta belki sonrasında dünyayı da.

    • Elle tasarlanmış görseller. Adanın her bir küçük köşesini tasarlarken ayrıntılara çok önem verdik. Gerçekten, oyunu yapması epey vaktimizi aldı.
    • Adayı kurtarabilecek bir kuruluş olan AİYHKB'yi (gerçekten bir çırpıda söyleniyor, değil mi?) kurmaları sırasında Alba ve Ines'e eşlik et.
    • Çok sayıda gönüllüye ihtiyacın olacak ama neyse ki kasaba iyi kalpli insanlarla dolu. Onlara yardımcı ol ve size katılmaları konusunda hepsini ikna et.
    • Her yerde hayvanlar var, tüm türleri bulabilir misin?

    Oyunda başka neler mi var?

    • Mükemmel oyun müzikleri. İspanya ezgilerini inanılmaz oyun müziklerine dönüştürmesi için Lorena Alvarez'le birlikte çalıştık.
    • Oyunu sakin bir maraton gibi düşünebilirsin. Adada istediğin gibi vakit geçir ve macerayı dilediğin hızda oyna. Acele etmene hiç gerek yok.
    • Hiç geri dönmek istemeyeceğin bir yer. Oyunu çocukken geçirdiğimiz yaz tatillerini düşünerek tasarladık. Hangimiz o günlere geri dönmek istemez ki? Bu ada biraz da olsa o hissiyatı verecek.
    • Gerçekten, etrafta koşuşturup iyi şeyler yaptığın ve kendini iyi hissettirecek bir oyun.


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