Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hayır demeyi öğrendiğiniz mobil oyun "Say No! More" 2021'e ertelendi

    Mizahi yönüyle dikkat çeken ve sizlere hayır demeyi öğretmeyi hedefleyen Say No! More, 2021 yılına ertelendi. oyun mobil cihazlara, Switch'e ve PC'ye çıkıyor.
    1 gün
    1,3b
    2
    2
    Mobil Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Hayır demeyi öğrendiğiniz mobil oyun
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Thunderful Publishing'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Studio Fizbin'in yaptığı hayır demeyi öğrenme oyunu Say No! More, ne yazık ki ertelendi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Aksiyon macera oyunu Headland, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı

    Ayrıca Bkz. "Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, mobil cihazlar için çıktı"

    2020 yılında çıkması beklenen mizahi yönü ile dikkat çeken Say No! More'un yeni çıkış tarihi 2021'in ilkbahar ayları. Ne yazık ki net bir tarih belli değil. Zorlu bir yıl olduğunu dile getiren Studio Fizbin oyun direktörü Marius Winter, önlerindeki süreci iyi değerlendireceklerini ve herkesin tekrar tekrar oynamak isteyeceği eğlenceli bir oyun çıkaracaklarını söyledi.

    Ne yazık ki oyunun mobil cihazlar için mağaza sayfası henüz açılmadı. Bu yüzden detaylar bilinmiyor. Ancak oyun için yayınlanan son videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Oyun; Android, iOS, Switch ve PC için çıkacak.

    Tanıtım Yazısı

    Say No! More, tek tuşlu bir "Hayır" deme oyunudur. Hayır kelimesinin yasaklandığı, kibirli insanlar tarafından yönetilen, insan değerinin mesleki tecrübeyle ölçüldüğü, patronların zorbalık yaptığı bir evrende "hayır" demeyi öğreneceksiniz.

    Temel Özellikler

    • Nasıl "Hayır" deneceğini öğren.
    • "Hayır" gücünü şarj et ve daha büyük Hayır'lara sakla.
    • Öğle arasında arkadaş edin!
    • Yüksek sesle gülün çünkü bu oyun çok komik.
    • Meslektaşlarını onlara gülerek, "hmmm" diyerek ve alkışlayarak sinirlendir.  


    https://www.gematsu.com/2020/12/say-no-more-delayed-to-spring-2021 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    çok güzel değil mi?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kozmoslu (mehmet köseli) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Tezim için fikir verdi. Güzel bir haber. Teşekkürler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 18 sa. AC Valhalla ve Call of Duty: Cold War'un satış sayıları açıklandı 18 sa. Mutasyon gözlenen varyant koronavirüsün yeni adı belli oldu 18 sa. Makyajlı Hyundai Kona Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 19 sa. Amazon Türkiye ilk televizyon reklamını yayınladı 19 sa. Samsung ve Oppo, Türkiye’ye fabrika kurmaya geliyor 20 sa. ViewSonic üretkenlik için interaktif ekranlarını tanıttı 20 sa. TSMC’nin 5nm üretim kapasitesi Apple’a ayrıldı 21 sa. Ücretsiz bilim kurgu aksiyon macera oyunu Xenon Moon, mobil cihazlar için yayınlandı 21 sa. Samsung şeffaf ekranlı bir telefon üzerinde çalışıyor 22 sa. ViewSonic monitörleri renk körlüğü testlerine temel oluşturacak 22 sa. Xbox Store'da "Geri Sayım İndirimi" başladı: %75'e varan fırsatlar 23 sa. Makyajlı Peugeot 5008 Türkiye fiyatı ve özellikleri 1 gün Samsung Galaxy A22 5G en uygun 5G telefonlarından birisi olacak 1 gün Amazon'da Yılın Son Fırsatları başladı 1 gün Yatırımcılar Cyberpunk 2077'den dolayı, CD Projekt'e dava açmak için hazırlanıyor 1 gün Günümüz uçak motoru teknolojilerinin olumlu yönlerini harmanlayan motor: Open Rotor 1 gün Türkiye, nükleer enerji alanında yüksek lisans eğitimi almak için Çin’e öğrenci gönderecek 1 gün Hubble, devasa Einstein halkasının müthiş görüntüsünü yakaladı 1 gün Koronavirüs varyantı sonrasında 4 ülkeden Türkiye'ye uçuşlar durduruldu 1 gün Google aramalarında yüzünüze sanal makyaj yapabileceksiniz 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Hayır demeyi öğrendiğiniz mobil oyun "Say No! More" 2021'e ertelendi Sonraki Vivo V20 (2021), Snapdragon 675 ile Geekbench'te görüldü 1 gün Haftalık Oyun Önerisi 06: Guacamelee! 2 1 gün Instagram'in Tiktok benzeri kısa video özelliği Reels’a kişi etiketleri geliyor 1 gün İngiltere'de yeni koronavirüs varyantı tespit edildi 1 gün Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı: Defense Grid: The Awakening 1 gün Windows 10 Aralık güncellemesi bilgisayarlarda ciddi sorunlara neden oluyor 1 gün Jaeger-LeCoultre yeni Polaris Mariner Memovox/Date modellerini duyurdu 1 gün 5G'deki güvenlik açıkları akıllı telefon kullanıcılarını risk altına sokuyor 1 gün Tedaviye dirençli şizofreni tedavisinde kullanılan klozapinin tütün kullanımıyla ilişkisi incelendi 1 gün POCO da dizüstü bilgisayar çıkarmaya hazırlanıyor 1 gün Sony'den PlayStation 4 sahiplerini sevindirecek açıklama 1 gün Bir zamanların en popüler oyunu Crazy Taxi'nin devam oyunu Taxi Chaos, Şubat 2021'de çıkıyor 1 gün Xiaomi'nin ilk katlanabilir akıllı telefonu yolda 1 gün 360 Robot Vacuum Cleaner S9 Robot Süpürge - İnceleme 1 gün Elektrikli Mercedes EQS'ten yeni teaser geldi 1 gün 360 Robot Vacuum Cleaner S7 Pro Robot Süpürge - İnceleme 1 gün Vivo yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonu iQOO 7'nin görüntüsünü paylaştı 1 gün Çift ekranlı LG Wing yakında Türkiye’ye geliyor 1 gün Qualcomm ve Google, Android işletim sistemi desteğini genişletmek için iş birliği yaptı 1 gün Metacritic, 2020 yılının en kötü 10 oyununu açıkladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız