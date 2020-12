Hayır demeyi öğrendiğiniz mobil oyun "Say No! More" 2021'e ertelendi

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Thunderful Publishing'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Studio Fizbin'in yaptığı hayır demeyi öğrenme oyunu Say No! More, ne yazık ki ertelendi.

2020 yılında çıkması beklenen mizahi yönü ile dikkat çeken Say No! More'un yeni çıkış tarihi 2021'in ilkbahar ayları. Ne yazık ki net bir tarih belli değil. Zorlu bir yıl olduğunu dile getiren Studio Fizbin oyun direktörü Marius Winter, önlerindeki süreci iyi değerlendireceklerini ve herkesin tekrar tekrar oynamak isteyeceği eğlenceli bir oyun çıkaracaklarını söyledi.

Ne yazık ki oyunun mobil cihazlar için mağaza sayfası henüz açılmadı. Bu yüzden detaylar bilinmiyor. Ancak oyun için yayınlanan son videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Oyun; Android, iOS, Switch ve PC için çıkacak.

Tanıtım Yazısı

Say No! More, tek tuşlu bir "Hayır" deme oyunudur. Hayır kelimesinin yasaklandığı, kibirli insanlar tarafından yönetilen, insan değerinin mesleki tecrübeyle ölçüldüğü, patronların zorbalık yaptığı bir evrende "hayır" demeyi öğreneceksiniz.



Temel Özellikler

Nasıl "Hayır" deneceğini öğren.

"Hayır" gücünü şarj et ve daha büyük Hayır'lara sakla.

Öğle arasında arkadaş edin!

Yüksek sesle gülün çünkü bu oyun çok komik.

Meslektaşlarını onlara gülerek, "hmmm" diyerek ve alkışlayarak sinirlendir.

https://www.gematsu.com/2020/12/say-no-more-delayed-to-spring-2021

