Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, mobil cihazlar için çıktı

Yayıncılığını Aspyr Media'nın yaptığı, geiştiriciliğini ise Obsidian Entertainment'ın yaptığı ilk kez 2005 yılında yayınlanan rol yapma oyunu Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, mobil cihazlar için çıkışını yaptı.

Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, 18 Aralık'ta mobil cihazlara geliyor

Rol yapma oyunları adına zamanının en iyi oyunlarından biri olan Star Wars Knights of the Old Republic'in devam oyunu Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, iOS ve Android cihazlar için çıkışını gerçekleştirdi. Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, ana oyunun tüm özelliklerini barındırıyor. Artı olarak oyun, dokunmatik ekranlarda oynanabilmesi için mobile özel optimize edildi.

Oyunun Google Play sayfasına buradan, App Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyun iOS cihazlarda 3.9 GB ve fiyatı 139,99 TL. Android üzerinde ise oyun 134,99 TL. Oyunu cihazınıza yükleyebilmek için Android 6.0 veya sonraki bir versiyonu kullanıyor olmanız gerekiyor. Oyun için paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Star Wars™: KOTOR II Aspyr Media (iDP) Oyunlar ₺139,99 3.9 GB

STAR WARS™: KOTOR II Aspyr Media, Inc. Macera Oyunları ₺134,99 37M

