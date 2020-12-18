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    Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, mobil cihazlar için çıktı

    Star Wars'un video oyun dünyasındaki başarılı ve popüler oyunlarından biri olan Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, mobil cihazlar için çıkışını gerçekleştirdi.
    3 gün
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    5
    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, mobil cihazlar için çıktı
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    Yayıncılığını Aspyr Media'nın yaptığı, geiştiriciliğini ise Obsidian Entertainment'ın yaptığı ilk kez 2005 yılında yayınlanan rol yapma oyunu Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, mobil cihazlar için çıkışını yaptı.

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    Rol yapma oyunları adına zamanının en iyi oyunlarından biri olan Star Wars Knights of the Old Republic'in devam oyunu Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords,  iOS ve Android cihazlar için çıkışını gerçekleştirdi. Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, ana oyunun tüm özelliklerini barındırıyor. Artı olarak oyun, dokunmatik ekranlarda oynanabilmesi için mobile özel optimize edildi.

    Oyunun Google Play sayfasına buradan, App Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyun iOS cihazlarda 3.9 GB ve fiyatı 139,99 TL. Android üzerinde ise oyun 134,99 TL. Oyunu cihazınıza yükleyebilmek için Android 6.0 veya sonraki bir versiyonu kullanıyor olmanız gerekiyor. Oyun için paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Star Wars™: KOTOR II Star Wars™: KOTOR II Star Wars™: KOTOR II Star Wars™: KOTOR II Aspyr Media (iDP) Oyunlar ₺139,99 3.9 GB

    STAR WARS™: KOTOR II STAR WARS™: KOTOR II STAR WARS™: KOTOR II STAR WARS™: KOTOR II Aspyr Media, Inc. Macera Oyunları ₺134,99 37M



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    strathmorea (alper ozan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    134 tl mi :D Ahahahaha 2005 yılında çıkan bir oyun için.
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    bwhiteshark (Oğuz ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Hedef kitlesi parasının hesabını bilmeyenler olmalı!
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    Romeo84 3 gün ( Mesaj Silindi )
    eski havası yok beee.
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    solayak27 (hüseyin keske) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Haberi okudum fiyatı görünce dedim heralde baştaki 1 yanlışlıkla atılmıştır yoo 134 TL imiş iyiii mobil oyuna bu fiyatı veririz üstüne hangi tarafa şey yapalım yoo estağfurullah olurmu bı oyuna 134 TL verdim hemde çöp grafikler siz yorulmayin ben hangi tarafa...
    1 Yanıt Yanıtla
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    Dürüstİnsan (Erhan Ünal) 3 gün ( Mesaj Silindi ) solayak27
    PC versiyonu Steam'de indirim zamanında 6 TL civarına alınabiliyor. Ayrıca forumda türkçe yama çalışması da var. Zaten her PC'de çalışabilecek bir oyun.
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