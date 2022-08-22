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    Hayvanseverlerin tepkisini çeken Havrita'ya erişim engeli getirildi

    Sokak köpeklerini hedef gösterdiği gerekçesiyle sosyal medyada hayvanseverlerin tepkisini çeken Havrita Başıboş Köpek Haritası platformuna  mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.
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    Hayvanseverlerin tepkisini çeken Havrita'ya erişim yasağı geldi
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    Türkiye’de sokaktaki sahipsiz kedi ve köpek sayısı Avrupa’ya kıyasla çok daha yüksek seviyelerde. Bu durum kimilerini rahatsız etmezken bazı kişiler bundan rahatsızlık duyabiliyor. Sokaktaki başıboş köpeklerden rahatsız olanlar için geliştirilen Havrita Başıboş Köpek Haritası’na bugün erişim engeli getirildi.

    Havrita nedir?

    Havrita, kullanıcıların girdiği bilgiler doğrultusunda sokak köpeklerinin yoğunluğunu ve bulunduğu bölgeyi gösteren bir uygulama olarak hizmet veriyordu. Kullanıcılar sokakta gördüğü köpeklerin fotoğrafını veya videosunu çekerek ve konum bilgisi ekleyerek platforma ekleme yapıyor. Sokak hayvanlarının sebep oldukları olumsuz olaylardan kaçınma amacıyla geliştirildi. Platformdaki paylaşımların yanı sıra Havrita'nın sosyal medya hesaplarında “… konumunda başıboş köpek çeteleşmesi görüldü” şeklinde paylaşımlar görülüyor.

    Köpekleri hedef gösterdiği için hayvanseverlerin tepkisini çekti

    Havrita uygulaması, köpekleri hedef gösterdiği için büyük tepki topladı. Köpeklere zarar vermek isteyen kişilerin Havrita’yı kullanarak köpeklere kolaylıkla ulaşılabileceği ve köpek saldırılarının videolu şekilde gösterilmesi nedeniyle ülkedeki köpek nefretinin artacağı ifade ediliyor.

    Mahkeme kararıyla engellendi

    Sosyal medyadaki tepkinin ardından konu TBMM’ye taşındı. CHP, Havrita hakkında bir soru önergesi verdi. Hayvanseverler Havrita’nın kapatılması için başvuruda bulundu. Havrita, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği‘nin 22 Ağustos 2022 tarih ve 2022/10058 sayılı kararı ile erişime engellendi.

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