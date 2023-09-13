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    Anlık Bildirim

    HBM4 ile birlikte bellek bant genişliği dramatik ölçüde artabilir

    Yüksek bant genişlikli bellek veya kısaca HBM, yeni sürümleriyle gelişmeye devam ediyor. Yeni bir rapor ise HBM4 ile birlikte bant genişliği alanında ciddi bir büyüme yaşanacağını söylüyor.
    HBM4 ile birlikte bellek bant genişliği dramatik ölçüde artabilir Tam Boyutta Gör
    Yüksek bant genişlikli bellek (HBM), yaklaşık on yıldır piyasada ve ilk sürümünden bu yana kısa süre içinde çok yol kat etti. Her yeni iterasyonda HBM belleklerin veri aktarım hızları ve kapasiteleri önemli ölçüde artırıldı. Şimdi ise yeni nesil HBM4 bellek yığınlarının çok yüksek bant genişlikleri sunacağı söyleniyor.

    HBM4 ve 2048 bitlik arayüz

    Seoul Economy'ye göre, yeni nesil HBM4 bellek yığınlarının 2048 bitlik bir bellek arayüzüne sahip olacağı belirtiliyor. Arayüz genişliğinin yığın başına 1024 bitten yığın başına 2048 bite çıkarılması HBM bellek teknolojisinin bugüne kadar gördüğü en büyük değişiklik olacak diyebiliriz. Zira 2015'ten bu yana tüm HBM yığınları 1024 bitlik bir arayüze sahipti. Ancak en azından şimdilik bu gelişim için resmi bir onay olmadığını da belirtelim.

    Bununla birlikte bellek üreticilerinin 2048-bit arayüze sahip HBM4 yığınları için HBM3E yığınları tarafından desteklenen ~9 GT/s veri aktarım hızlarını koruyup koruyamayacakları belli değil, ancak koruyabilirlerse, veri yolu genişliğindeki artış, yığın başına 1,15 TB/s olan en yüksek bant genişliğini yığın başına 2,30 TB/s'ye çıkaracak.

    HBM4 ile birlikte bellek bant genişliği dramatik ölçüde artabilir Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın H100'ü gibi günümüzün devasa işlemcileri, 6144 bit genişliğinde devasa bir arayüz kullanarak altı adet 1024 bit HBM3/HBM3E (KGSD olarak da adlandırılır - known good stacked die) kalıplarını destekliyor. Ancak HBM’in arayüz genişliği 2048 bite çıkarsa, işlemci geliştiricilerinin aynı sayıda HBM4 yığını kullanmaya devam edip etmeyeceği veya bunları azaltıp azaltmayacağı henüz belli değil.

    Ayrıca binlerce TSV bağlantısıyla bellek yığınları üretmek daha zor olduğu için 2048 bit arayüzlü HBM belleklerin veriminin düşeceği endişesi de var, ancak raporda Samsung ve SK Hynix'in yeni bellek türüyle '%100' verim elde edebileceklerinden emin oldukları belirtiliyor. Şimdilik, 2048-bit arayüzlü bellek yığınları oldukça iddialı görünüyor ancak ilerleyen dönemlerde bu konuda daha fazla bilgi elimize ulaşacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    kimsin sen şüphesiz sen sen değilsin işlemci boşta 60 derece benzin rengi vodafone kredi qashqai 1.2 dig-t kronik sorunlar

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