HBM4 ile birlikte bellek bant genişliği dramatik ölçüde artabilir

HBM4 ve 2048 bitlik arayüz
Seoul Economy'ye göre, yeni nesil HBM4 bellek yığınlarının 2048 bitlik bir bellek arayüzüne sahip olacağı belirtiliyor. Arayüz genişliğinin yığın başına 1024 bitten yığın başına 2048 bite çıkarılması HBM bellek teknolojisinin bugüne kadar gördüğü en büyük değişiklik olacak diyebiliriz. Zira 2015'ten bu yana tüm HBM yığınları 1024 bitlik bir arayüze sahipti. Ancak en azından şimdilik bu gelişim için resmi bir onay olmadığını da belirtelim.
Bununla birlikte bellek üreticilerinin 2048-bit arayüze sahip HBM4 yığınları için HBM3E yığınları tarafından desteklenen ~9 GT/s veri aktarım hızlarını koruyup koruyamayacakları belli değil, ancak koruyabilirlerse, veri yolu genişliğindeki artış, yığın başına 1,15 TB/s olan en yüksek bant genişliğini yığın başına 2,30 TB/s'ye çıkaracak.
Ayrıca binlerce TSV bağlantısıyla bellek yığınları üretmek daha zor olduğu için 2048 bit arayüzlü HBM belleklerin veriminin düşeceği endişesi de var, ancak raporda Samsung ve SK Hynix'in yeni bellek türüyle '%100' verim elde edebileceklerinden emin oldukları belirtiliyor. Şimdilik, 2048-bit arayüzlü bellek yığınları oldukça iddialı görünüyor ancak ilerleyen dönemlerde bu konuda daha fazla bilgi elimize ulaşacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.